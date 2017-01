Ultimele emoţii înaintea nunţii regale

Faţa nevăzută a prinţului William a fost scoasă la iveală cu doar două zile înainte de nuntă. Revista ”People” a publicat o serie de fotografii în care prinţul moştenitor al tronului britanic apare în lenjerie intimă la o petrecere din studenţie. În imagini se vede cum o tânără îi prinde eşarfe de fulgi la gât şi în jurul mijlocului, în timp ce acesta dansează fără niciun fel de inhibiţie pe mese. La fel de dezinvolt, primul născut al prinţului Charles face baie în piscină, apoi se grăbeşte să-şi pună hainele pe el, pentru a-şi acoperi goliciunea. Fotografiile constrastează cu imaginea sobră pe care şi-a construit-o prinţul William în ultimul timp.

Şi logonica sa, Kate Middleton, este atât de emoţionată în legătură cu nunta ce are loc mâine, încât are un coşmar recurent, visând că este goală în faţa tuturor invitaţilor de la Catedrala Westminster din Londra. Chiar dacă abia aşteaptă să se căsătorească, Kate Middleton are emoţii în legătură cu faptul că va apărea în faţa a 1.900 de invitaţi la Londra, precum şi a unei audienţe de cel puţin două miliarde de oameni din toată lumea. Între timp, după ce au stat împreună weekend-ul trecut, în casa părinţilor lui Kate, Carole şi Michael Middleton, care se află în satul Bucklebury din comitatul Berkshire, sud-estul Angliei, logodnicii îşi petrec ultimele zile până la nuntă separat. Astfel, Kate a rămas acasă, urmând să meargă la Londra împreună cu familia ei, astăzi şi să se cazeze la Hotelul Goring, în timp ce prinţul William s-a întors la Clarence House, la Londra, pentru a petrece aceste zile cu tatăl său, prinţul Charles şi cu fratele lui, prinţul Harry, care îi va fi cavaler de onoare.

Căsătoria lui Kate Middleton cu prinţul William va genera 6.765 tone de echivalenţi CO2, adică de 12 ori mai mult decât emisiile anuale ale palatului din Londra şi de 1.230 ori mai mult decât emisiile anuale aferente unei gospodării britanice obişnuite. Cea mai mare parte a cantităţii de carbon va fi generată de invitaţii din afara ţării, cum ar fi David şi Victoria Beckham, care vor veni cu avionul de la Los Angeles, dar şi toate capetele regale străine, precum şi de celelalte mijloace de transport folosite de miile de invitaţi ce vor merge la Londra pentru a vedea nunta cuplului regal. Aparent sensibilă la acest aspect, mireasa şi-a dorit să recreeze o pădure de poveste în Catedrala Westminster. Opt copaci de şase metri înălţime au fost amplasaţi în Westminster Abbey. Mireasa a comandat şi mai mult de patru tone de frunze, în acest scop. Sub conducerea lui Shane Connolly, şase arţari englezeşti au fost instalaţi în catederala istorică, pentru a se crea o alee pe care oaspeţii o vor urma când îşi vor ocupa locurile. Fiecare copac a fost amplasat într-un ghiveci cu design de Shane Connolly şi realizat de mână. Totul a costat în jur de 50.000 de lire sterline, deci nu se poate vorbi despre o nuntă marcată de austeritate, aşa cum se anunţase iniţial. Restul catedralei va fi împodobit cu nenumărate flori crem şi albe.

Florile sunt un element esenţial în decorul oricărei nunţi. Nu putea fi altfel la marea ceremonie nupţială de la Londra. Doi specialişti în aranjamente florale, desemnaţi de casa regală şi de familia miresei, şi-au unit talentele pentru ca nunta să fie perfectă. Cele mai multe din florile şi plantele care vor împodobi Catedrala Westminster vor fi culese din grădinile castelului Windsor, de lângă Londra. Cam atât au putut afla ziariştii nerăbdători să cunoască toate amănuntele despre ceremonie. Florarul casei regale a mai precizat doar că stilul aranjamentelor va fi pe gustul lui Kate Middleton, adică într-un stil specific britanic, elegant şi deloc ostentativ. Florarul regal va fi ajutat de o colegă de breaslă care a mai lucrat pentru diferite festivităţi organizate de familia Middleton. Aceasta şi-a mărturisit emoţia de a fi discutat personal cu viitoarea prinţesă. Onorată de încrederea ce i s-a acordat, specialista a refuzat să le dezvăluie ziariştilor detalii despre bucheţelul miresei.