Ultimele etape din competițiile organizate de AJF Constanța

Sâmbătă și duminică, în Liga a V-a la fotbal se va desfășura etapa a 30-a și ultima din acest campionat. Iată programul jocurilor: sâmbătă: Litoral Corbu - Voința Săcele (ora 18.00); Recolta Nicolae Bălcescu - Atletic 2 Mai (ora 18.00; se joacă la Dorobanțu); Dacia Mircea Vodă - Perla Murfatlar (ora 16.00); duminică: Speranța Nisipari - Viitorul Pecineaga (ora 11.00); Gloria Albești - Danubius Rasova (ora 11.00); Gloria Seimeni - Viitorul Cobadin (ora 14.00; se joacă la Dunărea); Voința Siminoc - Castelanii Castelu (ora 11.00; se joacă la Murfatlar). Partida CS Năvodari - CSȘ Medgidia nu se dispută, pentru că echipa oaspete s-a retras din campionat.

Clasament: 1. Năvodari 76p; 2. 2 Mai 70p; 3. Albești 61p; 4. Castelu 58p; 5. Nisipari 51p; 6. Corbu 45p; 7. Siminoc 43p; 8. Cobadin 42p; 9. Pecineaga 39p; 10. Murfatlar 37p; 11. Săcele 36p; 12. Seimeni 34p; 13. Mircea Vodă 30p; 14. Bălcescu 24p; 15. Rasova 23p; 16. Medgidia 2p.

Cu o etapă înainte de finalul campionatului, se cunosc numele echipelor care au promovat în Liga a IV-a: CS Năvodari și Atletic 2 Mai. Formațiile de pe locurile 3 și 4, Gloria Albești și Castelanii Castelu, vor juca baraj de promovare cu echipe din Liga a IV-a. Echipele de pe locurile 15 (Recolta Nicolae Bălcescu sau Danubius Rasova) și 16 (CSȘ Medgidia) vor retrograda direct în Liga a VI-a. Ocupantele pozițiilor 13 și 14 (Dacia Mircea Vodă și Recolta Nicolae Bălcescu sau Danubius Rasova) vor susține baraj cu locurile 2 din cele două serii ale Ligii a VI-a (Dunărea Ciobanu din Seria Nord și Sport Prim Oltina sau CS II Agigea din Seria Sud).

FINAL DE CAMPIONAT ȘI ÎN SERIA SUD DIN LIGA A VI-A

Duminică, la o săptămână după Seria Nord, se va disputa ultima etapă și în Seria Sud din Liga a VI-a. Iată programul etapei a 26-a (ora 11.00): Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina; AS Ciocârlia - Viitorul II Cobadin; Olimpia Constanța - AS Carvăn (ora 15.00; teren Voința); AS Independența - AS Bărăganu (se joacă la Fîntîna Mare); Luceafărul Amzacea - Marmura Deleni (ora 14.00); Inter Ion Corvin - CS II Agigea (ora 14.00; se joacă la Viile); Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Osmancea).

Clasament Seria Sud: 1. Oltina 62p; 2. Agigea II 60p; 3. Mereni 54p; 4. Ion Corvin 49p; 5. Chirnogeni 40p; 6. Carvăn 39p/24j; 7. Amzacea 36p/24j; 8. Olimpia 35p/24j; 9. Ciocârlia 30p/24j; 10. Independența 28p; 11. Adamclisi 23p; 12. Cobadin II 16p; 13. Bărăganu 14p; 14. Deleni 13p.

În această serie, echipei Sport Prim Oltina îi este suficient un egal la Adamclisi pentru a-și asigura promovarea în Liga a V-a. Ocupanta poziției secunde, foarte probabil CS II Agigea, va juca baraj de promovare cu o formație din Liga a V-a. Din Seria Nord, Viitorul Târgușor a promovat în Liga a V-a, iar Dunărea Ciobanu va juca baraj.

Tot duminică vor avea loc și două restanțe din Seria Nord, etapa a 17-a, după cum urmează: Dunaris Topalu - Sportul Tortoman (ora 12.00); Ulmetum Pantelimon - Steaua Speranței Siliștea (ora 14.00; se joacă la Siliștea). O altă restanță din etapa a 17-a, Pescarul Ghindărești - Viitorul Târgușor, va fi omologată cu scorul de 3-0 pentru gazde, Viitorul renunțând să mai facă deplasarea pentru un joc fără importanță. De asemenea, Comisia de Disciplină din cadrul AJF Constanța a decis ca meciul Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindărești, din etapa a 22-a, care nu s-a disputat pentru că arbitrul Bogdan Bercea a considerat terenul din Siliștea ca fiind neregulamentar, să fie reprogramat.

Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 51p; 2. Ciobanu 50p; 3. Cochirleni 39p; 4. Siliștea 35p/21j; 5. Tortoman 34p/21j; 6. Gârliciu 33p; 7. Cuza Vodă 31p; 8. Topalu 26p/21j; 9. Ghindărești 23p/21j; 10. Pantelimon 22p/20j; 11. Cogealac 19p; 12. Horia 12p.

