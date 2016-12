Ultimele imagini cu turistul craiovean dispărut la Costinești

Turistul din Craiova, dispărut pe 1 iunie la Costinești, în timpul unei plimbări cu barca pe mare, este de negăsit. După trei zile de scufundări în zona în care a fost văzut ultima oară Liviu Tudoran-Dragotă, de 33 de ani, scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” au sistat căutările. Ieri au apărut și ultimele imagini cu acesta în viață, în care apare vâslind după ce a închiriat barca. El a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei terase situate în apropierea debarcaderului, exact în clipa în care s-a urcat în ambarcațiunea de agrement, îmbrăcat cu vestă de salvare. Oamenii legii bănuiesc că Liviu Tudoran-Dragotă s-ar fi înecat în mare deoarece barca folosită de el a fost găsită plutind în derivă pe mare, la aproximativ 100 de metri de mal. Amintim că cel care a dat alarma cu privire la dispariția turistului a fost administratorul bazei nautice din Costinești, Paul Ardeleanu. „Tânărul a dat mai multe ture prin zonă. O jumătate de oră mai târziu, însă, am văzut ambarcațiunea plutind și părea goală. Am trimis un băiat să verifice și acesta s-a întors și mi-a spus că nu este nimeni în barcă. Am adus-o la mal și am constatat că turistul își lăsase în ea vesta de salvare, colacul, hanoracul, papucii și o sticlă cu suc. Am crezut că face baie în mare și că se va întoarce înot, pe plajă”, a declarat Paul Ardeleanu. După o oră de așteptare, el a mers la Poliția Costinești cu buletinul lui Liviu Tudoran-Dragotă și a anunțat dispariția acestuia. Căutările în mare au început abia miercuri dimineață, în urma unui apel la 112 primit marți seară.