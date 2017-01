Ultimele obligaţii fiscale din an

Sfîrşitul de an aduce patru termene pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili. Data de 15 decembrie reprezintă scadenţa pentru efectuarea plăţilor anticipate, a IV-a rată, de către contribuabilii care obţin veniturile din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare şi a veniturilor din activităţi agricole. Calendarul fiscal include şi ziua de 20 decembrie pentru efectuarea plăţii impozitului pe reprezentanţă de către persoanele juridice străine care au obligaţia de a plăti impozitul la bugetul de stat (pentru semestrul II reprezentînd echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro). De asemenea, pe 25 decembrie trebuie depuse 6 formulare declarative la organele fiscale, după cum urmează: formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat” (pentru obligaţiile de plată cu termen lunar), formularul 102 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” (pentru obligaţiile de plată cu termen lunar), formularul 103 “Declaraţie privind accizele”, formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” (de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna), formularul 301 “Decontul special de taxă pe valoarea adăugată” (pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei), formularul 224 \"Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” (de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în ţara noastră şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România). Tot atunci trebuie achitate şi obligaţiile la bugetul de stat şi TVA-ul (pentru obligaţiile fiscale cu termen de plată lunar). Ultima zi din decembrie coincide cu declararea şi plata impozitului pe dividende în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite pînă la sfîrşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.