Ultimele ore, agonizante, din viaţa lui Michael Jackson

Biograful Ian Halperin, care a prezis moartea megastarului în urmă cu opt luni odată cu lansarea cărţii sale “Unmasked: The Final Years Of Michael Jackson”, lucrare devenită bestseller de la moartea lui Michael Jackson, şi-a reluat seria de interviuri cu persoane din anturajul vedetei. Acesta a făcut un portret al ultimelor ore din viaţa lui Michael Jackson. O cădere nervoasă provocată de sedativele puternice pe care le lua, o criză de isterie împotriva celor care îl convinseseră să accepte seria de 50 de concerte de la Londra şi dorinţa tînguitoare de a-l vedea pe tatăl său i-au ocupat ultimele ore de viaţă. Cînd s-a mai calmat, Michael Jackson a redat în versuri coşmarurile sale, temerile şi neagra depresie în care se scufunda. Potrivit mărturiilor angajaţilor lui Michael Jackson, ultimele 12 ore din viaţă acesta şi le-a petrecut într-o stare de agitaţie paranoică provocată de tot felul de medicamente pe care le-a luat pentru că afirma că suferea de dureri cronice. La miezul nopţii, cînd tocmai a intrat în ziua de 25 iunie, ultima din viaţa sa, Michael Jackson a cedat nervos şi a cerut organizatorilor oprirea seriei de concerte, acuzîndu-i de trădare şi declarînd că tatăl său, Joe Jackson, este singura persoană în care mai are încredere. A implorat să-şi vadă tatăl şi a fost minţit că acesta nu este de găsit, iar apoi ca printr-o minune a părut că se calmează şi i-a cerut medicului său personal, Conrad Murray, să-I facă să doarmă printr-o injecţie intravenoasă cu un puternic sedativ folosit numai în spital în urma intervenţiilor chirurgicale.

Potrivit angajaţilor săi, din 24 iunie pînă la constatarea decesului său, Michael Jackson a luat Demerol şi lidocaină şi alte medicamente psihotrope. Suferind de insomnie cronică, acesta nu a dormit deloc din noaptea de 23 spre 24 iunie, motiv pentru care a anulat o repetiţie alături de fiul său Blanket, care ar fi trebuit să aibă o apariţie-supriză alături de el în timpul concertelor de la Londra. A încercat să se calmeze ascultînd muzică clasică pentru ca apoi schimbe imediat pe muzica trupei Gipsy Kings, o nouă dovadă a stării sale psihice labile. La primele ore ale dimineţii de 25 iunie, Michael Jackson a început să scrie poemele de coşmar, înfricoşătoare pentru toţi cei care le-au citit. Apoi, timp de 40 de minute a plîns şi a citit din Biblie şi într-un tîrziu a trimis un angajat să-l cheme pe doctorul Murray şi a fost auzit spunîndu-i că este pregătit să fie pus la somn. Cu trei minute înainte de ora 14,00, Michael Jackson şi doctorul Murray au intrat în camera celui din urmă. Angajaţii megastarului ştiau că acesta îi dădea în mod regulat “poţiunea magică”, anestezicul Propofol, cunoscut şi ca Diprivan. Imediat după ora 14,00, Michael Jackson a fost auzit pentru ultima dată spunîndu-I unui angajat să nu-şi facă griji pentru el pentru că va dormi. 25 de minute mai tîrziu, doctorul Murray a ieşit din camera sa lăsîndu-l pe cîntăreţ singur. Acesta nu s-a mai trezit niciodată!

Prelevat de autorităţi pentru efectuarea unor teste neuropatologice în vederea stabilirii cauzelor decesului, creierul lui Michael Jackson a fost returnat familiei, care aştepta acest lucru pentru a-l putea înmormînta. Institutul de Medicină Legală din Los Angeles a confirmat, la începutul lunii iulie, că organul a fost reţinut în laborator pentru efectuarea testelor neuropatologice. Un purtător de cuvînt al Institutului a confirmat, sîmbătă, că organul a fost reintrodus în corpul neînsufleţit, încă de săptămîna trecută. Trupul neînsufleţit al lui Michael Jackson, al cărui loc de veci încă nu este cunoscut, a făcut obiectul a două autopsii, ale căror rezultate toxicologice sînt aşteptate în zilele următoare. Speculaţiile privind înmormîntarea artistului s-au înteţit, acum. Surse apropiate familiei indică faptul că este posibil ca Michael Jackson să fie înmormîntat într-un loc nemarcat. Mai multe publicaţii de peste Ocean au indicat faptul că familia Jackson se pregăteşte să îl înmormînteze la Cimitirul Forest Lawn din Los Angeles, unde, de altfel, se află corpul neînsufleţit depus într-un cavou secret şi unde a avut loc şi ceremonia religioasă privată organizată la puţin timp după deces. Totodată, alte surse indică faptul că Regele muzicii Pop va fi înmormîntat la celebra fermă Neverland. Însă, pentru acest lucru este nevoie de permisiunea autorităţilor locale, care se tem că milioanele de fani ai lui Michael Jackson vor bloca zona, unde infrastructura este foarte proastă.

O nouă afirmaţie de paternitate

Fostul copil-vedetă Mark Lester, cunoscut pentru rolul lui Oliver Twist în comedia muzicală “Oliver”, lansată în 1968, a declarat, duminică, pentru un tabloid din Marea Britanie, că a donat spermă pentru Michael Jackson şi crede că este tatăl biologic al lui Paris, fiica starului. Mark Lester, în vîrstă de 51 de ani, vrea să ceară efectuarea unui test de paternitate, pentru a vedea dacă Paris, în vîrstă de 11 ani, este sau nu fiica sa. Prieten vechi al lui Michael Jackson, Mark Lester este şi naşul celor trei copii ai starului, Michael Joseph Jackson Jr., de 12 ani, Paris Michael Katherine Jackson, de 11 ani, şi Prince Michael Jackson II, de 7 ani. “În 1996, Michael m-a întrebat dacă pot să îi donez spermă şi eu i-am răspuns afirmativ. I-am făcut-o cadou, nu am primit bani, a fost un lucru pe care m-am simţit onorat să îl fac. Îşi dorea atît de mult să aibă copii”, a declarat Mark Lester, tatăl a patru copii. Acesta a subliniat că există o asemănare mare între fiica sa în vîrstă de 15 ani, Harriet şi Paris, ambele fiind “palide cu ochi albaştri”.

Conform acestuia, donaţia de spermă a fost realizată în februarie 1996, la o clinică din Londra. La sfîrşitul lui 1996, Michael Jackson şi-a anunţat căsătoria cu Debbie Rowe, iar primul lor fiu, Michael Joseph, s-a născut la începutul lui 1997. Paris s-a născut în aprilie 1998.

O dublură în Egiptul antic

Michael Jackson pare să fi avut o dublură în Egiptul Antic, fapt dovedit de un bust egiptean, vechi de aproximativ trei mii de ani. Sculptura, care seamănă într-un mod tulburător cu chipul megastarului este expusă într-un muzeu din Chicago. Dat fiind că Michael Jackson a suferit numeroase operaţii estetice, unii presupun chiar că el văzuse bustul şi le-a cerut chirurgilor să-i modeleze o faţă asemănătoare. “Bustul de femeie egipteană are aproape 3.000 de ani vechime, totuşi asemănarea cu Regele Pop-ului este una ciudată”, precizează reprezentanţii muzeului într-un comunicat. Imaginea a circulat pe site-ul totallylookslike.com timp de mai mulţi ani, dar, recent, datorită decesului artistului, această statuie a primit foarte multă atenţie din partea presei. În consecinţă, vizitatorii vin la Muzeul Field şi acordă expoziţiei permanente de aici un interes reînnoit. Expoziţia aceasta este prezentată publicului la Muzeul Field de 21 de ani. Bustul se află în colecţia muzeului de mai bine de 100 de ani. De altfel, Egiptul Antic este cadrul în care se desfăşoară un celebru clip din anii \'90 al lui Michael Jackson, “Remember the Time”, în care mai apar Eddie Murphy şi topmodelul Iman.