Ultimele pregătiri înaintea sosirii soldaţilor americani la Kogălniceanu

La mijlocul lunii august este planificat să înceapă cel mai mare exerciţiu militar româno-american din ultimii ani, depăşind ca amploare aplicaţia Romex 2005. Peste 1000 de militari români şi americani se vor antrena aproape patru luni atît în baza militară de la Mihail Kogălniceanu, cît şi în poligonul de la Babadag. Deşi debutul aplicaţiei va fi după 15 august, o parte dintre militarii participanţi au ajuns deja la Mihail Kogălniceanu. Este vorba despre cei din gruparea Joint Task Force East, care au sosit, miercuri seara, pe calea aerului. “Noaptea trecută (n.r. miercuri spre joi) au ajuns la Mihail Kogălniceanu patru elicoptere UH60 Blackhawk. Două sînt pentru antrenament în zona poligonului de la Babadag, iar alte două sînt tip Medevac pentru ajutor medical. Am zburat în timpul nopţii ca să nu deranjăm foarte mult populaţia şi ca să ne obişnuim cu zona. Am efectuat şi zboruri de recunoaştere pe timpul zilei”, a declarat comandantul Joint Task Force East, col. Paari Anest. O parte dintre militarii americani participanţi la exerciţiu au venit în ţara noastră încă de la începutul lunii iunie, astfel încît au avut timp să se obişnuiască atît cu limba, cît şi cu obiceiurile noastre. Au învăţat să spună “bună ziua!”, “bună seara!”, “ce faci?” dar şi să mai ceară “încă o bere”. Ultimii americani sosiţi în baza de la Mihail Kogălniceanu au fost cazaţi deocamdată într-un hotel din Mamaia şi, ieri, au făcut un scurt tur al Constanţei cu autocarul. “Am zburat pe deasupra Constanţei atît ziua, cît şi noaptea. Este o zonă frumoasă, cu mare. De obicei, zburăm la 400 de metri înălţime, aşa că nu am putut vedea oamenii de aproape, însă am înţeles că sînt foarte primitori, iar oraşul este foarte frumos şi sper să avem timp să îl vizităm pe îndelete”, a declarat şeful escadrilei de elicoptere, cpt. Aaron Buchholz, din cadrul Forţelor Aeriene ale Statelor Unite.

Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, în continuă transformare

De cînd au sosit şi pînă acum, americanii au modificat o parte din aspectul bazei constănţene. “Bazele noastre din Kosovo au fost desfiinţate şi am adus echipamentul aici. Astfel, economism bani şi timp. Deocamdată amplasăm diferitele birouri, dormitoare pentru soldaţi şi săli de internet şi de sport”, a adăugat col. Paari Anest. De fapt, dormitoarele, sălile de sport şi de internet sînt nişte construcţii din pal şi metal, care se asamblează foarte uşor, fiind la fel de simplu de desfăcut. Ele seamănă cu niste hale în care încap 75 de paturi. “Fiecare soldat are dreptul la un dulap, un pat cu saltea şi un scaun pliant. De asemenea, vom monta lămpi lîngă fiecare pat, acestea fiind individuale, pentru ca după ce se dă stingerea la ora zece, cel care vrea să scrie o scrisoare sau să citească, să nu îşi deranjeze colegii de dormitor ”, a declarat col. Anest. În baza de la Mihail Kogălniceanu sînt amplasate nouă astfel de containere vizibile şi din afara unităţii. La amplasarea lor, dar şi la schimbarea infrastructurii lucrează foarte mulţi români. “Este vorba fie de firme străine care preferă să angajeze români, fie de firme româneşti angajate pentru diferite lucrări. În interiorul aerodromului de la Mihail Kogălniceanu, care a devenit bază de sine stătătoare, nemaifăcînd parte din Baza de la Feteşti, va funcţiona comandamentul Joint Task Force East. Aici vom analiza care sînt misiunile pe care trebuie să le executăm, ce trebuie să facem pentru a ne antrena mai bine împreună”, a declarat comandantul Aerodromului Mihail Kogălniceanu, lt.cmdr. Adrian Vasile. Exerciţiul româno-american va debuta în august şi va dura pînă la mijlocul lunii octombrie, devenind astfel aplicaţia militară comună cu cea mai lungă durată. La finalul exerciţiului, în baza militară de la Mihail Kogălniceanu vor rămîne 40 de militari americani, care vor pregăti tot ce este necesar pentru antrenarea altor trupe care pleacă în teatrele de operaţii din Afganistan şi Irak. “Este necesar ca oamenii să înţeleagă că nu ne aflăm aici ca pe un teritoriu al nostru, ci sîntem oaspeţi. Nu este vorba de o bază americană, ci de o bază românească unde ni s-a permis să ne antrenăm. Pe lîngă noi, vor mai sosi şi alte state membre Nato, care se vor putea pregăti aici”, a declarat col. Anest. În toamna acestui an, la Mihail Kogălniceanu, va avea loc pentru prima data un exerciţiu militar aerian româno-belgian.