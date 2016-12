Ultimele pregătiri pentru Aqua Challenge 2013

Staţiunea Mamaia va fi mâine gazda celei de-a treia ediţii a maratonului de înot în ape deschise Aqua Challenge 2013, competiţie organizată de ACS Atena Sport, clubul lui Răzvan Florea, singurul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, şi Smart Atletic, în colaborare cu DJST Constanţa. Peste 250 de iubitori ai sportului sunt aşteptaţi la startul întrecerii, care se va da de pe plaja Casino din Mamaia, lângă cartierul general al salvamarilor constănţeni.

„Sperăm să fie o ediţie plină de succes, mai ales că se anunţă o participare-record. În acest moment avem înscrişi 220 de participanţi, dar până la ora startului este de aşteptat ca numărul lor să crească. În plus, vom introduce o nouă probă, de 7.500 de metri, care nu s-a mai înotat vreodată în România. Vor fi mulţi înotători profesionişti, care sunt prezenţi mereu în finalele probelor lungi de la Campionatele Naţionale şi care au mai luat startul pe astfel de distanţe. Încă nu avem o probă olimpică, de 10.000 de metri, dar sperăm ca într-un an sau doi să rezolvăm această problemă, pentru a putea spera ca peste câţiva ani să avem un reprezentant la Campionatele Europene, la Campionatele Mondiale sau la Jocurile Olimpice”, a declarat Răzvan Florea. „Îl felicit pe Răzvan pentru iniţiativă, mai ales că într-o săptămână a atins două obiective foarte importante: inaugurarea bazinului său şi organizarea celei de-a treia ediţii a Aqua Challenge. Totul a pornit iniţial ca un hobby, la prima ediţie fiind prezenţi sub 100 de participanţi, dar numărul concurenţilor s-a triplat. DJST Constanţa sprijină această iniţiativă şi se implică material şi logistic în organizare”, a spus Mihai Orzan, directorul adjunct al DJST.

PATRU PROBE. Competiţia va avea patru probe, în funcţie de nivelul de pregătire şi de vârstă: proba super-scurtă (500 m), proba scurtă (1.500 m), proba lungă (5.000 m) şi proba regină (7.500 m), iar cronometrarea se va face, în premieră, cu cipuri electronice. „Startul în proba super-scurtă, în care participă copiii şi cei mai puţin experimentaţi, se va da la ora 8.30. O jumătate de oră mai târziu, la 9.00, se va pleca în probele de 1.500, 5.000 şi 7.500 de metri, existând o limită de trei ore pentru terminarea concursului”, a mai spus Răzvan Florea, care a anunţat că va participa în proba de 7.500 de metri. Fiecare concurent va primi un kit de participare, care va cuprinde un tricou, o cască şi un cip electronic. Fondul total de premiere va fi de 5.000 de lei, iar primii clasaţi la fiecare probă vor primi diplome, cupe şi premii surpriză. De anul viitor, Aqua Challenge ar putea deveni Campionatul României de înot în ape deschise. „Am vorbit cu Camelia Potec şi sperăm ca anul viitor să încadrăm concursul în calendarul federaţiei. Ar fi un prim pas, urmând să vizăm pe urmă şi înscrierea în calendarul internaţional”, a dezvăluit Răzvan Florea.