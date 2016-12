Ultimele pregătiri pentru Bobotează

Cu câteva zile înainte de sărbătoarea Bobotezei, forfotă mare la Arhiepiscopia Tomisului. Preoţi, dar şi credincioşi s-au adunat la Palatul Arhiepiscopal pentru a pregăti pet-urile în care va fi pusă apa sfinţită. Oamenii au stat ore bune pentru a lipi etichetele pe toate cele 120.000 de pet-uri ce vor fi puse la dispoziţie, în acest an, de Bobotează. „Aseară (2 ianuarie) am stat până la ora 23.00, iar azi (3 ianuarie) am început dis-de-dimineaţă, din nou. Sperăm să terminăm cât mai repede”, a spus un preot, care a venit să ajute la etichetarea pet-urilor. Pr. Benedict Georgescu, din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, a precizat că eticheta „are inscripţionate imagini religioase, respectiv icoana Botezului Mântuitorului şi icoana sfinţilor îngeri, însoţită de stema Arhiepiscopiei, şi anul mântuirii, 6 ianuarie 2014”. Precizăm că duminică, 5 ianuarie, începând cu ora 7.30, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa. În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul Tomisului va sfinţi apa, începând cu ora 10.00, slujbă similară cu cea oficiată în ziua de Bobotează. “Iniţial, slujba Aghiazmei Mari se făcea în Ierusalim, unde se păstra amintirea Botezului Mântuitorului, iar de aici s-a răspândit în Antiohia, Constantinopol şi Asia Mică. Vorbind despre importanţa Bobotezei, Sf. Simeon al Tesalonicului apreciază că în această zi nu se face doar reînnoirea Botezului Domnului, ci şi a Harului Botezului primit de fiecare dintre noi”, potrivit Arhiepiscopiei.

De Bobotează, luni 6 ianuarie, începând cu ora 8.45, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” va avea loc Sfânta Liturghie săvârşită de către Ierarhul Tomisului. După slujbă, la ora 11.45, clerul şi credincioşii vor porni în procesiune spre faleza Cazinoului, unde va fi oficiată slujba de sfinţire a apei. Conform tradiţiei, Înaltpreasfinţitul Teodosie va arunca în apa mării cruci ce vor fi recuperate de tineri curajoşi. Tot luni, 6 ianuarie, începând cu ora 16.30, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia slujbele Vecerniei la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Techirghiol (str. Plantelor, nr. 3, lângă Grădiniţa nr. 2). A doua zi, marţi, 7 ianuarie, de la ora 9.00, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, Ierarhul Tomisului va săvârşi Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Constanţa (Pod Butelii).