Ultimele pregătiri pentru Gala Romanian Music Awards 2009

Pregătirile pentru Gala Romanian Music Awards 2009, eveniment care va avea loc sîmbătă seară, se află pe ultima sută de metri. În „Capitala Olteniei“ - gazda ediţiei din acest an a Premiilor Muzicale Româneşti -, unde se montează scena, tribuna şi sînt aduse şi celelalte echipamente necesare desfăşurării show-ului, două artere principale ale oraşului au fost blocate, începînd de ieri, iar interdicţia circulaţiei rutiere se va menţine pînă luni, la ora 18.00.

Gala Romanian Music Awards 2009 va avea loc în Piaţa Mihai Viteazul, pe data de 6 iunie, cu începere de la ora 20.30. Premiile vor fi acordate interpreţilor şi trupelor autohtone în funcţie de numărul de voturi pe care aceştia le primesc din partea publicului. Iubitorii muzicii mai au timp să îşi exprime opţiunile pentru cele 14 secţiuni ale competiţiei, pe site-ul 1music.ro, pînă sîmbătă. În cursa pentru cel mai bun album au intrat trupele „Akcent”, „Animal X”, fetele de la „Blaxy Girls”, cu primul lor album intitulat „If You Feel My Love”, Smiley şi raperul Puya, cu ultima sa apariţie discografică, „Românisme - Partea 1”. Pentru cel mai bun videoclip, „lupta” se va da între Andreea Bănică, „Akcent”, „Paraziţii”, Smiley şi Zero, iar pentru cea mai bună interpretare live, cîştigătorii vor fi selecţionaţi dintre „Iris”, „Mandinga”, „Paraziţii”, „Smiley” şi Viorica şi Ioniţă din Clejani.

Evenimentul va fi prezentat de Vali Bărbulescu şi Alex. Pe scenă vor concerta şi alţi artişti de renume din alte ţări, cum ar fi Ja Rule, Sensor, Liana McCarthy.

Competiţia este cel mai mare eveniment muzical al anului, se află la a şaptea ediţie şi are ca scop promovarea şi sprijinirea industriei muzicale autohtone. Faptul că orice persoană poate vota cîştigătorii reprezintă o intenţie a organizatorilor de a răsplăti artiştii români, care se străduiesc să îşi îmbunătăţească performanţele. Managerul general al Music Channel, Giovanni Francesco, a declarat că muzica românească a evoluat excelent în ultimii ani şi că Romanian Music Awards este o modalitate de a recunoaşte meritele. „Realizările artiştilor români au trecut graniţele ţării, ajungînd hituri în cele mai importante clasamente europene”, a mai observat acesta.

Ediţia 2009 a Romanian Music Awards este organizată de Music Channel şi Radio 21.