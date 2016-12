Ultimele premiere cinematografice americane, făcute praf de presă

”Little Fockers”, ”The Next Three Days” şi ”Gulliver\'s Travels” sunt trei dintre premierele cinematografice americane din ultima perioadă care sunt criticate sever de presa din Marea Britanie, care, în acelaşi context, laudă cele mai noi filme ale cineaştilor din Regatul Unit. Despre ”Little Fockers”, continuarea peliculelor ”Meet The Parents” şi ”Meet The Fockers”, se afirmă că este ”o comedie lipsită de ambiţie, al cărei principal punct slab este scenariul”. ”Te face să râzi doar de doar cinci-şase ori”, conchid jurnaliştii de la ”Daily Mail”, în opinia cărora, al treilea film al seriei cu Ben Stiller şi Robert De Niro, în rolurile principale, este incomparabil mai slab decât primul.

”The Next Three Days”, cel mai nou film în care joacă Russell Crowe, este pus şi el la zid, în ciuda premiselor unui sinopsis ofertant pentru un thriller: un profesor îşi ajută soţia, condamnată pentru o crimă pe care nu a comis-o, să evadeze din închisoare. Ce a rezultat, susţin jurnaliştii britanici, este însă un thriller care îţi garantează că nu te infioară deloc, ”un film lent şi prea lung, realizat după o mediocră peliculă franceză din 2008”. Recenziile sunt la fel de aspre în cazul filmului de aventuri ”Gulliver\'s Travels”, inspirat de celebra carte a lui Jonathan Swift. ”Scenariu abject şi efecte 3D total inutile”, sunt doar două dintre reproşurile aduse peliculei care îl are ca protagonist pe Jack Black, ”cel mai leneş actor de la Hollywood”, după cum scriu tot cei de la ”Daily Mail”.

În schimb, cronicile la două dintre cele mai noi filme ale cineaştilor britanici, ”The King\'s Speech” şi ”127 Hours”, sunt cât se poate de favorabile, lucru justificat în mare măsură de opiniile majorităţii criticilor din toată lumea şi de nominalizările la Globul de Aur adunate de aceste pelicule. Filmul despre regele George al VI-lea al Marii Britanii este considerat ”nu bun, ci sclipitor, de cinci stele din cinci”, în timp ce povestea alpinistului din ”127 Hours”, realizată de Danny Boyle, oferă o lecţie de regie din partea acestui cineast şi o interpretare fără cusur a lui James Franco.