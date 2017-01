Ultimele regate la Trofeul “Tomis”

După trei zile de competiţie, astăzi vor avea loc ultimele regate ale Trofeului “Tomis” la yachting, la finalul cărora întrecerea îşi va desemna cîştigătorii ediţiei din acest an. Dacă în primele două zile vîntul a dat bătăi de cap navigatorilor, dar şi organizatorilor, ieri întrecerea s-a desfăşurat conform planului, condiţiile atmosferice fiind perfecte pentru desfăşurarea celor şase regate programate. La capătul curselor, singura schimbare suferită în ierarhia clasamentului s-a înregistrat la clasa Laser radial, unde Alexandru Micu (Ştiinţa Constanţa) a preluat conducerea, depăşind-o pe bulgăroaica Ioana Petrova (ŢSYK Ackad “Sofia”), iar poziţia a treia a fost preluată de Andrei Pop (Electrica Bucureşti), în detrimentul lui Vlad Rusu (Yacht Club Regal Român). În fruntea clasamentului celei mai populare clase, Optimist, rămîne în continuare Daniel Rosenov Mikolov (Cherno More Briz - Bulgaria), care după cele cinci curse desfăşurate pînă acum conduce cu 5p, urmat de Armand Ionescu (Electrica Constanţa) - cu 7p şi Viktoria Vladimirova Petrova (Cherno More Briz - Bulgaria) - cu 9p. Echipajele din Bulgaria rămîn în fruntea clasamentului şi la clasa Laser standard, unde pe prima poziţie se află Stail Aleksndru Stailov (YC Surf Nessebar - Bulgaria), care şi-a păstrat avantajul obţinut în primele două zile de competiţie (5p), la mare distanţă aflîndu-se doi constănţeni, Gabriel Cocoş (Ştiinţa Constanţa; 11p) şi Alex Illichman (Ştiinţa Constanţa; 14p). La clasa 470 s-au desfăşurat deja şase regate, la capătul cărora în fruntea clasamentului se află echipajul bucureştean Roşca - Făgărăşeanu (6p), urmat de echipajele Negoescu - Litcan (8p) şi Radu - Matache (14p). Clasa 470 este singura din cadrul competiţiei în care sînt înscrise numai echipaje româneşti. Competiţia se va încheia astăzi, de la ora 11.00 fiind programate alte şase curse, urmînd ca la ora 18.00 să aibă loc festivitatea de premiere.