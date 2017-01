Ultimele şanse pentru cei care nu au împlinit 21 de ani şi doresc obţinerea categoriilor C şi D

Legea 49/2006 sau Noul Cod Rutier cum este el cunoscut în rîndul şoferilor va intra în vigoare pe 21 septembrie şi va aduce nu numai schimbarea regulamentului rutier, ci şi a procedurii de examinare a viitorilor conducători auto. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Prefecturii Constanţa anunţă că, de la data intrării în vigoare a Noului Cod Rutier, nu vor mai putea susţine exemenul pentru obţinerea categoriilor D, C şi C+E (camion şi camion cu remorcă) decît candidaţii care au împlinit vîrsta de 21 de ani. Actuala legislaţie dă posibilitatea oricărei persoane care a împlinit vîrsta de 18 ani să obţină aceste categorii. "Pentru a venit în sprijinul tinerilor care nu au împlinit 21 de ani dar au urmat pregătirea pentru obţinerea categoriilor D, C şi C+E, am decis să le dăm posibilitatea de a susţine examenul teoretic şi practic în zilele de 11, 16 şi 18 septembrie. Cei interesaţi îşi pot face programarea la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor situat pe bd. Mamaia nr. 86", a declarat Romeo Tecău, şeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. După intrarea în vigoare a Noului Cod Rutier, prima planificare a elevilor pentru susţinerea examenului auto pentru toate categoriile se va face de către şcolile de şoferi, în cazul reexaminării, candidaţii fiind obligaţi să îşi depună personal dosarul. De pe data de 21 septembrie, toţi instructorii auto vor trebui să îşi desfăşoare activitatea în cadrul unei şcoli de şoferi întrucît, conform celor declarate de către Romeo Tecău, ocupaţia de instructor auto nu este stipulată în nomenclatorul de meserii. "Fiecare instructor auto are nevoie de o şcoală de şoferi care să îi ateste instruirea teoretică şi de prim ajutor. Instructorii auto sînt atestaţi doar pentru partea practică", a declarat Tecău.

O altă noutate adusă de Noul Cod Rutier procedurii de examinare a candidaţilor se referă la modul de susţinere a examenelor practice de către candidaţii care doresc obţinerea mai multor categorii. Aceştia, după ce au fost admişi la proba teoretică, vor avea la dispoziţie un an calendaristic pentru a susţine probele practice. Conform legii, probele practice trebuie susţinute în zile diferite pentru fiecare categorie în parte. Deocamdată, Legea 49/2006 nu aduce modificări modului de examinare a candidaţilor, dar se preconizează ca o dată cu aderarea ţării noastre la UE să fie introdus sistemul informatic de testare în cazul probei practice, în scopul alinierii la practicile folosite în statele europene. Noul Cod Rutier aduce totodată şi simplificarea documentaţiei necesare întocmirii dosarului de către viitorii conducători auto. Astfel, aceştia nu mai trebuie să ataşeze avizul psihologic şi actul care atestă finalizarea, cel puţin, a ciclului primar. Cu alte cuvinte, bolile psihice sau analfabetismul nu mai reprezintă piedici în calea obţinerii permisului de conducere. Mai mult decît atît, nu va mai fi necesară nici fişa medicală a candidatului, aceasta fiind înlocuită cu un aviz medical eliberat de medicii de familie, care va fi ataşat la dosar.