Ultimele semne de întrebare pentru Piţurcă

Naţionala de fotbal a României a ajuns ieri la Atena, unde va disputa, mâine seară, manşa tur a barajului de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2014, programată de la ora 21.45 (în direct la România TV), pe stadionul “Giorgios Karaiskakis” din Pireu, împotriva reprezentativei Greciei. Tricolorii au efectuat ieri o ultimă şedinţă de pregătire la Mogoşoaia, iar în această dimineaţă vor susţine antrenamentul oficial în Grecia, sub comanda lui Victor Piţurcă. Selecţionerul a primit o veste bună din partea medicilor în privinţa portarului Ciprian Tătăruşanu, a cărui stare de sănătate s-a îmbunătăţit, astfel că sunt şanse mari ca acesta să fie apt de joc pentru partida de mâine. Drept urmare, Piţurcă a decis să renunţe pentru moment la Siviu Lung jr., care nu a mai făcut deplasarea la Atena. Selecţionerul a scăpat astfel de problema titularului dintre buturi, ultimele semne de întrebare fiind în linia de mijloc, cea care îl va susţine pe singurul atacant, Ciprian Marica. Marea surpriză ar putea fi titularizarea lui Răzvan Cociş în dauna lui Alexandru Maxim, chiar dacă mijlocaşul de la VfB Stuttgart este considerat unul dintre cei mai buni pasatori din Bundesliga. „Maxim a fost apreciat pentru loviturile libere, cornerele executate, însă eu îmi doresc mult mai mult de la el, fiindcă are calitate, iar când un jucător are calitate, eu vreau altceva decât un corner executat în careul advers”, a spus Piţurcă.

GRECII MIZEAZĂ PE DEFENSIVĂ. Considerată una dintre cele mai pragmatice naţionale din fotbalul european, Grecia şi-a stabilit un obiectiv clar pentru meciul de mâine: să câştige fără să primească gol. „Va fi un meci greu pentru ambele echipe. Lucrul bun este că avem experienţa unor astfel de confruntări şi cred că, dacă suntem serioşi şi organizaţi, vom obţine un rezultat bun vineri, pentru a căpăta şi mai multă încredere în perspectiva returului de la Bucureşti. Vrem să câştigăm la zero. În astfel de meciuri, este important să fii concentrat de la început şi până în minutul 90. Vom face tot ceea ce depinde de noi să fructificăm avantajul terenului propriu şi să câştigăm. Trebuie să câştigăm fără să luăm gol acasă. Este foarte important”, a spus atacantul Fanis Gekas. „Vom încerca din răsputeri să nu luăm gol pe teren propriu şi să înscriem de câte ori vom putea. Avem jucători foarte buni şi suntem încrezători în forţele noastre. Despre adversar ne va spune antrenorul tot ce trebuie, dar dincolo de asta, ne concentrăm în primul rând pe jocul nostru. Trebuie să câştigăm la zero”, a adăugat şi mijlocaşul Kostas Fortounis.