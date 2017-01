Ultimele spectacole din 2007 pe scena Teatrului Naţional „Oleg Danovski”

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” prezintă, în această săptămînă, ultimele spectacole din 2007. Publicul meloman de la malul mării va putea urmări, pe data de 19 decembrie, cu începere de la ora 18.00, la Muzeul de Artă, un concert de colinde susţinut de corul „Armonia”, dirijat de Iulian Dumitru şi de corul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, al cărui maestru de cor este Adrian Stanache. Din repertoriul celor două coruri fac parte o serie de colinde compuse de autori români, printre care: Gheorghe Cucu, Tiberiu Brediceanu, Tiberiu Popovici şi Alexandru Paşcanu.

Pe data de 20 decembrie, cu începere de la ora 18.00, publicul constănţean va audia, tot la Muzeul de Artă, o serie de lucrări din lirica internaţională, interpretate la pian de Simona Strungaru. Aceasta va delecta audienţa cu lucrări precum „Preludiu şi Fuga în Fa diez major” de Johann Sebastian Bach, „Sonata opus 53 în Do major” de Ludwig van Beethoven şi „Carnaval opus 9” de Robert Schuman.

Ultimul spectacol din acest an, prezentat de soliştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, este un concert de colinde, care va fi susţinut pe data de 22 decembrie, cu începere de la ora 19.00, la sala teatrului. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei şi acompaniaţi de orchestra instituţiei teatrale, soliştii Stela Sîrbu, Roxana Cetali, Madeleine Pascu, Ionuţ Pascu, Daniel Stoica şi Ciprian Done vor interpreta colinde, scrise de compozitori naţionali şi internaţionali. După acest concert, artiştii Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” vor lua o pauză binemeritată, revenind în sala de spectacole pe data de 7 ianuarie 2008.