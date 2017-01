Ultimele teste pentru HCM

Cu doar cîteva zile înaintea reluării campionatului, liderul Ligii Naţionale, HCM Constanţa, va disputa ultimele partide de verificare. Astfel, elevii lui Zoran Kurtes vor întîlni astăzi, de la ora 20.00, şi mîine, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, pe Dinamo Bucureşti, echipă clasată pe locul al patrulea la finalul turului în competiţia internă. La cele două partide, tehnicianul sîrb va beneficia şi de aportul celor şase internaţionali, Ionuţ Stănescu, Mihai Popescu, Laurenţiu Toma, George Buricea, Mihai Timofte şi Florin Nicolae, care au revenit începînd de ieri la antrenamente, după ce au participat cu reprezentativa României la Campionatul Mondial din Croaţia. “Vor fi două meciuri amicale în care voi da tuturor şansa de a juca. Le-am spus jucătorilor că apărarea este cea mai importantă şi vreau să fie atenţi, pentru că cine se apără bine are şanse cele mai mari să cîştige”, a explicat Kurtes.

Întorşi la Constanţa, internaţionalii de la HCM se gîndesc deja la lupta pentru titlul de campioană, dar şi la “dubla” cu slovacii de la Tatran Preşov, din Cupa Cupelor. “Sînt trei echipe foarte aproape una de alta, noi, Ştiinţa Bacău şi UCM Reşiţa. Orice este posibil, ne va fi greu, dar sper ca noi să fim campioni la sfîrşitul sezonului. Sper să ne ajute şi cei doi jucători veniţi în această iarnă, mai ales că pe Murtaza îl cunoaştem bine, am mai jucat împreună şi aveam nevoie de un centru. În meciurile cu Tatran pornim favoriţi doar pentru că jucăm returul pe teren propriu. Slovacii au demonstrat că sînt puternici şi, ca valoare a loturilor, şansele sînt egale”, a spus Florin Nicolae. “Sînt cîteva formaţii care se bat pentru titlu, dar HCM este avantajată pentru că are un lot valoros şi numeros. Cele două achiziţii din iarnă reprezintă un cîştig pentru echipă. În privinţa partidelor din Cupa Cupelor, am auzit că Tatran este o echipă puternică, în special pe teren propriu”, a adăugat Mihai Timofte.