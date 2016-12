În curând, toamna se va instala cu tot cu ploi și vreme mohorâtă, însă deocamdată ne mai putem bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară. În următoarele două săptămâni, vremea se va menține neobișnuit de caldă, maximele putând atinge chiar și 34 de grade Celsius în Banat sau în Crișana, potrivit estimării publicate ieri pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) - www.meteoromania.ro. În Dobrogea, în această săptămână temperaturile maxime vor creşte uşor, de la medii regionale de 22 - 23 de grade Celsius până în jurul valorii de 26 de grade C, între 18 și 20 septembrie. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea spre medii de 22 de grade C. Minimele termice se vor situa, în medie, între 14 şi 17 grade C, pe tot parcursul intervalului. Probabilitatea de apariţie a ploilor, în general slabe cantitativ, va fi mai mare începând din 22 septembrie. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.