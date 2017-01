Ultimele zile de selecţii pentru „Ford Supermodel of the World 2007” în staţiunea Mamaia

Selecţiile pentru „FORD - Supermodel of the World”, cel mai important concurs de fotomodele din lume, au început în România, în luna august, fiind cea mai aşteptată campanie de recrutare a tinerelor modele, care se desfăşoară, simultan, în 55 de ţări. „FORD - Supermodel of the World” este un produs marca Ford Models, cu renume la nivel mondial încă din 1980, care descoperă talente pe mapamondul modei. Ford Models, cea mai veche agenţie înfiinţată de Eillen şi Jerry Ford, în urmă cu 61 de ani, lider în industria modelling-ului, caută cele mai frumoase fete din lume, recunoaşterea tinerelor talente fiind o prioritate pentru FORD.

Campania de recrutare a tinerelor aspirante la titlul de „Supermodel of the World” a început în România, pe litoralul Mării Negre, avînd loc în fiecare weekend al lunii august, 25 şi 26 august fiind ultimele două zile în care aspirantele se mai pot înscrie pe litoralul românesc, pe plaja Extreme Summer, vis-à-vis de hotelul Palm Beach din staţiunea Mamaia, astăzi (între orele 10.00-12.00 şi 16.00-19.00) şi mîine (între orele 10.00-12.00). Înscrierile vor continua, în luna septembrie, şi în cîteva din cele mai importante oraşe româneşti: Iaşi, Cluj, Timişoara, Sibiu, Craiova şi Bucureşti.

Cele mai talentate 15 concurente vor participa la finala din toamnă, organizată la Bucureşti, unde va fi nominalizată cîştigătoarea cu titlul de „FORD - Supermodel of the World”, care va reprezenta România la marea finală Ford de la New York. Concurentele de la finala din capitala modei, New York, din decembrie, se vor lupta pentru titlul „FORD - Supermodel of the World 2007”, dar şi pentru premiul constînd într-un contract în valoare de 250.000 de dolari, cu Ford Models. La titlul „FORD Supermodel of the World 2007” pot participa atît tinerele cu aptitudini de model, cît şi modelele cu cel mult doi ani de experienţă în domeniu, care nu şi-au găsit încă agenţia potrivită în New York. Tinerele doritoare să se înscrie în competiţie pot găsi mai multe detalii pe www.fordsupermodel.ro.