Ultimele zile pentru achiziţionarea biletelor speciale la concertul W.A.S.P.

Celebra trupă de heavy-metal W.A.S.P. va susţine un concert în România, pe 16 noiembrie, la Arenele Romane din Bucureşti. După modelul celor din Occident, cortul unde va fi amplasată scena va fi dotat cu o instalaţie de încălzire de mare putere, pe curent trifazic. Organizatorii evenimentului anunţă punerea în vînzare a unui număr limitat de doar 1300 bilete, la următoarele preţuri: pînă pe 30 septembrie, 87 lei (tichete speciale), iar după această dată, 95 lei, urmînd ca în ziua concertului, biletele să coste 110 lei. Cei care cumpără biletul special beneficiază şi de următoarele gratuităţi: un poster al evenimentului, pe care îl va primi la intrarea în locaţia evenimentului, prilejul de a participa la o tragere la sorţi pentru „meet & greet” (şansa de a-i întîlni în culise şi de a discuta cu membrii trupei), dar şi la tragerea la sorţi pentru cinci bilete la concertul Paradise Lost şi Samael, care se va desfăşura la Cluj-Napoca, pe 3 decembrie. Biletele sînt disponibile în magazinele Germanos, în librăriile Cărtureşti, precum şi online, pe site-ul www.eventim.ro.

Înfiinţată în 1982, de Blackie Lawless, una dintre cele mai cunoscute formaţii americane de heavy metal, W.A.S.P., are la activ 13 albume, iar hiturile „I Wanna Be Somebody\", „Forever Free\" sau „Wild Child\" au propulsat-o în cele mai importante topuri de muzică rock. Pe data de 12 octombrie, W.A.S.P. va lansa un nou album, intitulat „Babylon\", iar cu acest prilej, formaţia va începe un turneu european. Primul concert se va desfăşura pe 14 noiembrie, în club Diesel din Budapesta, iar cel de-al doilea, în România. Componenţa actuală W.A.S.P este: Blackie Lawless - voce şi chitară, Doug Blair - chitară, Mike Duda - bas şi Mike Dupke - tobe.