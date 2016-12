Ultimii din UE la uşurinţa plăţii impozitelor!

După ce am ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană (UE), în topul birocraţiei, din cauza numărului foarte mare de taxe şi impozite, acum România se mai „mândreşte” cu o performanţă. România a coborât anul trecut pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte uşurinţa unei companii de a plăti taxele şi a retrogradat două poziţii în topul mondial, de pe locul 149 pe 151, din 183 de state incluse într-un studiu anual al PricewaterhouseCoopers şi Banca Mondială. „România se plasează în media europeană atât la nivelul numărului de ore necesare pentru conformare, cât şi al ratei totale de impozitare, dar are cele mai numeroase plăţi anuale din UE, şi de aceea se plasează, probabil, pe ultimul loc în privinţa uşurinţei de plată a taxelor”, a declarat liderul departamentului de consultanţă fiscală şi juridică al PwC, Peter de Ruiter. Rata totală de impozitare a unei companii medii din România se plasează la 44,9%, uşor peste media din UE, de 44,2%, dar sub media mondială (47,8%), iar timpul necesar pregătirii documentaţiei, depunerii declaraţiilor şi plăţilor se ridică la 222 de ore, exact media UE. România are însă cele mai multe plăţi din UE, respectiv 113 operaţiuni, din care 84 se referă la contribuţiile sociale, în timp ce media UE este de 17 plăţi pe an, Suedia fiind cea mai bine plasată în topul global, cu 2 plăţi anuale. Indicatorul privind plăţile s-a deteriorat în România şi din cauza introducerii impozitului minim la începutul anului trecut. La nivel mondial, numai Ucraina are mai multe plăţi anuale decât România, respectiv 135 de operaţiuni.