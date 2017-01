Ultimii martori audiaţi în dosarul cms. Claudiu Bucur

Procesul în care fostul angajat al Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi (SRPT) Constanţa, cms. Claudiu Bucur, este acuzat de luare de mită, iar Dănuţ Mitiş, de complicitate la aceeaşi infracţiune, a continuat, ieri, cu audierea ultimilor trei martori. Niciunul dintre ei nu a spus ceva concludent cu privire la fapta pentru care este judecat Bucur, ci toţi au povestit cum acesta a anchetat dispariţia unor role de tablă de la SC Romtrans Agigea. Cms. şef Nicolae Olăreanu, fostul comandant al Biroului Transporturi Navale Constanţa Sud Agigea, a susţinut că a fost primul informat despre plîngerea formulată de conducerea Romtrans şi a dat cazul spre soluţionare cms. şef Traian Bureţea, de la Secţia Regională de Transporturi Constanţa. „Nu înţeleg şi nu văd rostul chemării mele la instanţă!”, a încheiat Nicolae Olăreanu declaraţia. Al doilea martor audiat a fost ag. Florin Stancu, colegul lui Claudiu Bucur, desemnat să îl însoţească la Galaţi, pentru cercetări. „Am găsit tabla tăiată la o societate din Galaţi şi am întocmit actele de constatare, alte aspecte nu mai cunosc!”, a afirmat Florin Stancu. Ultimul martor din acest dosar a fost Vasile Novac, şoferul din Galaţi care trebuia să aducă tabla de la firma gălăţeană la SC Romtrans SA Agigea. „Pe Claudiu Bucur îl ştiu pentru că m-a chemat de vreo două ori să dau declaraţii cu privire la dispariţia rolelor de tablă. Am spus că şeful de tură de la Romtrans, Iulian Florea, mi-a comunicat telefonic să duc rolele într-un depozit din Galaţi, schimbîndu-le destinaţia. Mi-a spus că marfa este de vînzare şi mi-a cerut să îi caut cumpărători!”, a precizat Novac. În final, avocatul lui Bucur a făcut cerere de eliberare provizorie sub control judiciar, pe care instanţa a respins-o, cu toate că fostul poliţist a promis că va respecta dispoziţiile judecătoreşti în cazul în care va fi pus în libertate. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, în noiembrie 2008, Claudiu Bucur, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a pretins, prin intermediul lui Dănuţ Mitiş, o cunoştinţă comună a poliţistului şi a denunţătorului Ioan Alexandru, şi a primit, în mai multe tranşe, suma totală de 15.000 de euro. Banii i-au fost daţi de Ion Alexandru, patronul unei firme din Galaţi, pentru ca Bucur să dea o soluţie favorabilă într-un dosar penal în care era cercetat un angajat al societăţii administrate de denunţător. Pe 1 decembrie anul trecut, poliţistul Bucur a fost prins în flagrant de ofiţerii şi procurorii anticorupţie, pe drumul care duce spre localitatea constănţeană Hîrşova, după ce a primit 11.000 euro şi 4.000 lei, bani ce reprezentau a doua tranşă din suma cerută. A doua zi, Bucur a fost arestat de Curtea de Apel Bucureşti. La termenul de pe 5 mai, instanţa va da verdictul după ce va asculta pledoariile finale ale procurorului şi avocatului.