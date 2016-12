Ultimul apel

Un parlamentar polonez şi-a sunat soţia în timpul accidentului avionului prezidenţial, la bordul căruia se afla, potrivit săptămânalului ”Wprost”, care a intrat în posesia celor 57 de volume de documente despre catastrofa de la Smolensk. Văduva lui Leszek Deptula din cadrul Partidului Ţărănesc, Joanna Krasowska-Deptula, a declarat că nu a răspuns, dar apelul a fost înregistrat de serviciul de mesagerie vocală. ”Între orele 09.00 – 09.30, am primit pe telefon o alertă de la mesageria vocală, care conţinea un apel de la soţul meu în care acesta striga: «Asia, Asia». Am putut auzi zgomote şi lovituri pe fundal, precum şi vocea soţului meu, tot pe fundal”, le-a spus Krasowska-Deptula anchetatorilor. ”Am auzit mai multe voci. Nu am recunoscut niciun cuvânt, erau multe ţipete”, a adăugat ea, afirmând că înregistrarea durează două-trei secunde. Joanna Krasowska-Deptula a ascultat mesajul după ce a aflat despre prăbuşirea avionului de la televiziune. La scurt timp după aceea, mesajul a fost şters, după care văduva parlamentarului a raportat existenţa apelului Agenţiei pentru Securitate Internă, care încearcă să găsească mesajul. Între timp, Krasowska-Deptula a declarat că este 100% sigură că era vocea soţului ei şi că mesajul a fost înregistrat în momentul accidentului. Ea nu a fost informată de Agenţia pentru Securitate Internă în legătură cu rezultatele anchetei. Avionul prezidenţial polonez s-a prăbuşit la 10 aprilie, la ora 08.56, potrivit agenţiei ruse Itar-Tass. Preşedintele Lech Kaczynski, soţia acestuia, Maria şi alte 94 de persoane aflate la bordul avionului Tupolev 154 au murit în această catastrofă.