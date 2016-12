Ultimul clip al trupei Akcent, online

Premiera celui mai recent videoclip al celor de la Akcent pentru piesa “Make me shiver (Wanna lick your ear a avut loc)“ a avut loc ieri, însă reacţia publicului nu a fost chiar entuziastă. Filmările au fost realizate pe data de 16 decembrie, iar regia îi aparţine cunoscutului producător Iulian Moga. Lansarea clipului a fost facută online, pe site-ul oficial al trupei. Destinată în special iubitorilor de clubbing, în piesă se aude doar vocea solistului Adi Sana. Evenimentul anunţă începutul unui an plin de concerte pentru componenţii formaţiei. Până la sfârşitul lunii ianuarie, aceştia vor susţine un concert în Cipru, pe 23 ianuarie, şi trei în Turcia, între 27 şi 30 ianuarie. În lunile ce urmează, Akcent va concerta şi în Germania, Grecia, Rusia, Polonia, Egipt şi India.