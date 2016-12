Ultimul contingent din Kosovo

Ca urmare a deciziei luată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) de a-i retrage din Kosovo, în decembrie, pe cei 178 de jandarmi şi poliţişti români discolcaţi în teatrul de operaţiuni, militarii români îşi încheie misiunea în provincia sârbă. Jandarmii români au plecat pentru prima oară în Kosovo în 2002, iniţial având mandate de participare câte un an, apoi de câte şase luni. CSAT urmează să stabilească detaliile acţiunii de retragere în coordonare cu partenerii europeni. „Momentan nu am primit nimic oficial cu privire la decizia CSAT, dar ne vom supune şi ne vom retrage oamenii din Kosovo. Jandarmii români au fost foarte bine văzuţi în Kosovo în aceşti nouă ani în care au derulat misiuni periculoase, ba chiar au fost premiaţi pentru rezultatele obţinute, avansaţi în grad... Singura misiune internaţională pe care o mai avem în derulare este cea din Afganistan, unde am trimis 66 de militari”, a declarat şeful Serviciului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, mr. Marius Teodorescu.