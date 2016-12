Ultimul corespondent al unui ziar american părăseşte Cuba

Singurul corespondent al unui ziar american încă aflat în Cuba se pregăteşte să părăsească insula, din cauza crizei care afectează presa scrisă americană, a anunţat un responsabil al cotidianului „Sun-Sentinel”, cu sediul în Florida. Publicaţia cu sediul la Fort Lauderdale, unul dintre titlurile majore din Florida împreună cu „Miami Herald”, şi-a închis biroul de la Havana şi l-a rechemat în ţară pe corespondentul Ray Sanchez. Ultimii jurnalişti străini aflaţi încă în Cuba sînt reprezentanţii agenţiei Associated Press şi televiziunii CNN. Ray Sanchez scria în fiecare marţi o cronică intitulată „În direct de la Havana”, pe care „Sun-Sentinel” o publica împreună cu o fotografie a corespondentului, descris ca „unicul reprezentant al unui ziar american la Havana”. Ziarul şi-a deschis biroul la Havana în 2005. Cotidianul este editat de grupul Tribune Co. - care deţine şi titlurile „Chicago Tribune” şi „The Los Angeles Times”, plasat în decembrie sub protecţia legii falimentului.

Ziarele americane au fost grav afectate în ultimul timp de o diminuare a veniturilor din publicitate, de scăderea drastică a tirajelor şi de concurenţa presei gratuite online,