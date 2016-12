Ultimul deceniu a fost cel mai cald din 1880

Deceniul care tocmai s-a încheiat a fost cel mai cald de pe planetă, potrivit analelor, care datează de la sfârşitul secolului XIX. Anul 2009 a fost al doilea cel mai cald an de pe suprafaţa Pământului începând din 1880, dată de la care temperaturile au început să fie înregistrate în mod ştiinţific, precizează Institutul de Studiu Spaţial Goddard din cadrul NASA. Anul 2008 a fost cel mai rece an al acestui deceniu, din cauza puterii curentului marin La Nina, care a răcit zona tropicală a Oceanului Pacific, dar temperaturile au urcat la un nivel aproape record în 2009, după diminuarea influenţei La Nina. Anul 2005 rămâne cel mai cald din anale, dar 2009 se plaseză imediat după el, aproape la egalitate cu un grup de ani recenţi, care candidează la titlul de al doilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Este vorba despre anii 1998, 2002, 2003, 2006 şi 2007.

Observând evoluţia temperaturilor din 1890 până în prezent, se constată o tendinţă clară de încălzire a suprafeţei globului, în pofida unei inversări a temperaturilor între deceniile 1940 şi 1970. În decursul ultimilor 30 de ani, acest institut a înregistrat o creştere medie de aproximativ 0,2 grade Celsius pe deceniu. În total, temperaturile pe planetă au crescut cu aproximativ 0,8 grade, din 1880 şi până în prezent. În 2009 s-a înregistrat aproape un record de temperatură în pofida unei luni decembrie neobişnuit de rece, în cea mai mare parte a Americii de Nord. Masele de aer cu presiune înaltă au antrenat o diminuare a influenţei Jet Stream, un curent de aer cald, pe direcţia est-vest. Acest mecanism a deschis calea unor mase de aer glacial arctic către întregul continent nord-american, determinând o scădere a temperaturilor la niveluri anormal de mici.

Institutul de Studiu Spaţial Goddard se bazează în analizele sale pe relevee ale temperaturilor provenind de la trei surse. Este vorba despre date furnizate de peste o mie de staţii meteorologice situate în jurul întregii planete, măsurări ale temperaturilor la suprafaţa oceanelor, efectuate de sateliţi, dar şi de date furnizate de staţiile de cercetare din Antarctica.