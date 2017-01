Ultimul examen din acest an pentru “rechini”

Ieşiţi din zona retrogradantă după victoria de la Mediaş, elevii lui Ion Marin au nevoie de o victorie astăzi, pe teren propriu, împotriva “codaşei” CS Otopeni, în ultima etapă a turului Ligii I, pentru a intra mai liniştiţi în vacanţa de iarnă. Constănţenii au anunţat de altfel că fără trei puncte în meciul programat de la ora 18.00, succesul din etapă trecută nu valorează mare lucru. “Trebuie să învingem, dar nu ne va fi uşor, pentru că CS Otopeni nu va veni în plimbare la mare. Vor veni aici să recupereze punctele pierdute cu Gloria Bistriţa”, a avertizat antrenorul Ion Marin. Cum echipa cîştigătoare nu se schimbă, “Săpăligă” va aborda partida cu acelaşi “unsprezece” de la Mediaş, mijlocaşul Lucian Pîrvu urmînd să fie din nou titular. “Nu a fost vorba de inspiraţie la Mediaş, ci jucătorul ne-a obligat să-l trimitem în teren în urma felului în care s-a pregătit la antrenamente. Spre deosebire de alţi componenţi ai lotului, după ce a fost trimis la echipa secundă a continuat să se antreneze serios, cîştigîndu-şi dreptul de a reveni la prima echipă”, a explicat tehnicianul constănţean.

De partea cealaltă, noul antrenor al CS Otopeni, Liviu Ciobotariu, a anunţat că echipa sa se va prezenta la meciul de la Constanţa, în ciuda declaraţiilor făcute de oficialii clubului. “Conducerea a fost foarte supărată după jocul cu Bistriţa. Eu am făcut tot posibilul să jucăm. Şi am reuşit să conving conducerea să jucăm pînă la urmă această ultimă partidă a turului. Echipa este dărîmată psihic acum, dar încercăm să scoatem maximum din ultima etapă. Pentru noi va fi un joc foarte dificil la Constanţa. Farul este o echipă care a cîştigat ultimul meci în deplasare, la Mediaş, şi are un moral foarte bun. Noi sperăm să învingem acolo şi să redresăm corabia”, a spus tehnicianul.

Formaţii probabile: FC Farul (antrenor Ion Marin): G.Curcă - Farmache, Pătraşcu, Rastovac, Maxim - Cruceru - Băcilă, Voiculeţ, Rusmir, L. Pîrvu - Chico; CS Otopeni (antrenor Liviu Ciobotariu): Cr. Munteanu - Scarlatache, Nibombe, Pereira Diogo, Zanzan - V.Negru, Mărgărit, Fl.Pîrvu, C.Constantin - L. Ganea, Kalle. Arbitri: Andrei Ioniţă - Nicolae Marodin şi Iulian Radu (toţi din Bucureşti).

În această seară este programat un alt meci din etapa a 17-a a Ligii I, FC Vaslui primind vizita Universităţii Craiova, de la ora 20.00, în direct la GSP TV.

Clasament

1. Unirea Urziceni 16 11 1 4 28-13 34 (+10)

2. Dinamo 16 10 2 4 23-13 32 (+8)

3. U. Craiova 16 7 6 3 22-15 27 (0)

4. FC Argeş 16 8 3 5 24-19 27 (+3)

5. Steaua 16 6 8 2 23-13 26 (+5)

6. CFR Cluj 16 7 5 4 22-12 26 (+2)

7. FC Timişoara* 16 9 5 2 28-20 26 (+11)

8. Rapid 16 7 4 5 20-16 25 (-2)

9. FC Vaslui 16 7 3 6 18-15 24 (0)

10. FC Braşov 16 5 8 3 14- 9 23 (-1)

11. Oţelul Galaţi 16 6 4 6 22-20 22 (-2)

12. Pandurii Tg. Jiu 16 5 5 6 17-22 20 (-4)

13. Gloria Bistriţa 16 5 3 8 15-17 18 (-6)

14. FC FARUL 16 4 4 8 13-24 16 (-8)

15. Poli Iaşi 16 4 4 8 12-23 16 (-8)

16. Gaz Metan 16 4 3 9 17-29 15 (-9)

17. CS Otopeni 16 2 3 11 14-30 9 (-15)

18. Gloria Buzău 16 0 3 13 6-28 3 (-21)

* - echipă penalizată cu 6 puncte