Ultimul film al lui Will Smith pe primul loc în box office

Ultimul film al lui Will Smith, producţia “I Am Legend”, realizată de studiourile Warner Bros, s-a plasat pe primul loc în box office-ul nord-american, reuşind să obţină 76,5 milioane de dolari în primul weekend de la lansare. În acest film, Will Smith joacă rolul unui om de ştiinţă, unicul supravieţuitor al unei epidemii planetare care i-a transformat pe oameni în nişte monştri. El trebuie să găsească un antidot împotriva acestui virus care aproape a distrus întreaga umanitate.

Producţia “Alvin and the Chipmunks” a studiourilor 20th Century Fox, cu Jason Lee în rolul principal, s-a plasta pe locul doi la lansare, cu încasări de 45 de milioane de dolari. Filmul “The Golden Compass” al studiourilor New Line Cinema a coborît pe locul trei, după ce săptămîna trecută deţinea supremaţia de box office. Conform datelor oferite de Media By Numbers, fantezia “The Golden Compass” a obţinut 9 milioane de dolari încasări, după ce în primul week-end de la debut reuşise încasări de 25,8 milioane de dolari, o sumă oricum mult prea mică faţă de estimări şi de bugetul de 200 de milioane de dolari al acestei producţii. Locul patru în clasamentul ultimei săptămîni este deţinut de producţia “Enchanted”, cu încasări de 6 milioane de dolari, urmat de “No Country for Old Men”, cu încasări de 3 milioane de dolari.