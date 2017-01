Ultimul film din seria “Cronicile din Narnia”, în fruntea box office-ului nord-american

“Cronicile din Narnia: Călătorie pe mare cu Zori-de-Zi”, al treilea film din seria “Cronicile din Narnia”, realizat în 3D, a ocupat prima poziţie în box office-ul nord-american, în weekend-ul premierei, cu încasări de 24,5 milioane de dolari. Filmul prezintă aventurile lui Edmund şi Lucy Pevensie şi ale verişorului lor, Eustache, care, plonjând printr-un tablou magic, ajung din nou în Narnia şi se îmbarcă pe corabia Zori-de-Zi. Primele două filme din serie, realizate de Disney, au avut încasări de 1,165 miliarde de dolari pe plan mondial. Realizat de studiourile Fox, cel de-al treilea film din serie a avut parte de critici amestecate.

Pe locul al doilea se află tot un film lansat la sfârşitul săptămânii trecute – “Turistul”, de Florian Henckel Von Donnersmarck, cu Angelina Jolie şi Johnny Depp în rolurile principale, care a generat încasări de 17 milioane de dolari, de vineri până duminică. Animaţia “O poveste încâlcită”, o adaptare Disney a unei poveşti de fraţii Grimm, a coborât de pe prima pe a treia poziţie, cu încasări de 14,5 milioane de dolari. “Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea I”, penultimul film al francizei, care prezintă aventurile periculoase prin care trec Hermione, Harry şi Ron - Emma Watson, Daniel Radcliffe, respectiv Rupert Grint - în încercarea lor de a distruge Horcruxurile, cheia nemuririi Lordului Voldemort, a coborât de pe poziţia a doua pe locul al patrulea, cu încasări de 8,5 milioane de dolari. Filmul de acţiune “Unstopabble”, regizat de Tony Scott şi avându-l pe Denzel Washington în rolul principal, a pierdut o poziţie, ajungând pe locul al cincilea, cu încasări de 3,7 milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute.

Cel mai mare salt al săptămânii l-a reuşit filmul “Black Swan”, care, cu încasări de 3,3 milioane de dolari, a urcat de pe locul al 13-lea pe locul al şaselea. Filmul îi aduce împreună pe Natalie Portman, Vincent Cassel şi Winona Ryder, în cadrul intrigilor şi tensiunilor din compania de dans New York City Ballet. Musicalul “Burlesque”, cu Cher şi Christina Aguilera în rolurile principale, ocupă poziţia a şaptea, cu încasări de 3,2 milioane de dolari de vineri până duminică. Pe locurile următoare se află comedia romantică “Love and Other Drugs”, cu Anne Hathaway şi Jake Gyllenhaal în rolurile principale, cu încasări de 3 milioane de dolari şi comedia “Sorocul”, cu Robert Downey Jr. în rolul unui viitor tătic care se îmbarcă într-un road-trip burlesc, ce a avut încasări de 2,54 milioane de dolari. Filmul de animaţie “Megamind” încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 2,51 milioane de dolari.