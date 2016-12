Ultimul interviu al lui Ray Manzarek, inclus într-un documentar rock

Ultimul interviu cu Ray Manzarek, clăparul legendarei formaţii The Doors, va fi prezentat de BBC în cadrul unui documentar despre muzica rock, documentar ce va avea premiera mâine. Manzarek a pierdut lupta cu cancerul anul trecut, la vârsta de 74 de ani. Ultimul său interviu va putea fi urmărit în cadrul documentarului ”Born To Be Wild: The Golden Age of American Rock”. Primul episod al documentarului care are trei părţi va urmări creşterea popularităţii genului rock din anii '60 până la penumbra în care a intrat spre mijlocul anilor '90. Alături de interviul cu Manzarek, din prima parte a documentarului mai fac parte interviuri cu fostul său coleg din The Doors, John Densmore, dar şi cu Alice Cooper şi Tom Petty.

Între timp, John Densmore şi Robby Krieger, singurii supravieţuitori din formaţia The Doors, au trecut peste resentimente şi s-au împăcat, urcând împreună pe scenă pentru un miniconcert susţinut cu ocazia unui eveniment desfăşurat la Los Angeles. Cei doi nu mai fuseseră împreună pe scenă de mai bine de 15 ani. Cearta dintre ei a început din cauza drepturilor privind folosirea numelui The Doors. Bateristul John Densmore i-a dat în judecată pe chitaristul Robby Krieger şi pe clăparul Manzarek după ce aceştia şi-au anunţat intenţia de a pleca în turneu sub numele The Doors of the 21st Century. John Densmore şi Robby Krieger colaborează în prezent pentru a-i organiza lui Ray Manzarek un concert tribut în cursul acestui an.