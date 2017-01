Ultimul meci pentru Ion Crăciun pe banca Tomisului?

A cincea etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin ar putea fi ultima petrecută de antrenorul Ion Crăciun pe banca tehnică a formaţiei CS Tomis Constanţa, care va juca duminică, de la ora 18.00, în deplasare, cu CSM Cetate Deva. Crăciun şi-a manifestat intenţia de a părăsi echipa constănţeană încă de săptămâna trecută, aflându-se deja în discuţii cu o altă echipă. „Sperăm să nu fie ultimul meci al antrenorului Ion Crăciun pe bancă. Am reuşit alături de el să devenim o echipă, iar rezultatele au fost unele peste aşteptări. Am muncit mult pentru a ajunge la acest nivel şi ar fi mare păcat să se distrugă totul atât de uşor. Noi sperăm să reuşim să îl convingem să nu plece”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Aneta Barcan. „Nu vrem să ne gândim la aşa ceva. Legătura dintre jucătoare şi dânsul este foarte strânsă. Am reuşit să realizăm lucruri frumoase de când a venit dânsul la echipă. Decizia îi aparţine, dar noi sperăm să rămână alături de noi”, a spus şi Loredana Mateescu. După victoria categorică înregistrată în partida cu HC Zalău, scor 30-20, handbalistele constănţene speră la un nou succes la scor şi la Deva. „Dacă vom fi la fel de mobilizate şi vom juca la fel de curajos, cred că avem mari şanse să ne impunem. Nu trebuie să plecăm însă victorioase de acasă”, a mai spus Aneta Barcan. Celelalte meciuri ale etapei: sâmbătă: U. Jolidon Cluj - Rulmentul Braşov (ora 11.00); HC Zalău - HCM Roman (ora 11.00); duminică - Dunărea Brăila - HCM Baia Mare (ora 11.00); HCM Buzău - SCM Craiova (ora 12.00); CSM Bucureşti - Oţelul Galaţi (ora 13.00). Partida U. Reşiţa - Oltchim Rm. Vîlcea, scor 17-41, s-a disputat marţi.

Clasament

1. Oltchim 5 5 0 0 187-116 10

2. U. Jolidon Cluj 4 3 1 0 112- 99 7

3. Oţelul Galaţi 4 2 2 0 110- 91 6

4. HCM Baia Mare 4 3 0 1 112-105 6

5. CS TOMIS 4 2 1 1 117-109 5

6. CSM Bucureşti 4 2 1 1 118-115 5

7. HCM Roman 4 2 0 2 110-110 4

8. HC Zalău 4 2 0 2 98-104 4

9. Rulmentul Braşov 4 2 0 2 98-118 4

10. Dunărea Brăila 4 1 1 2 93-100 3

11.Cetate Deva 4 1 0 3 104-115 2

12. SCM Craiova 4 1 0 3 90-105 2

13. HCM Buzău 4 0 0 4 107-124 0

14. U. Reşiţa 5 0 0 5 102-147 0