EŞEC NESCONTAT PENTRU SPORT’S PALACE LAKE VIEW

Divizia A la bowling a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile din etapa a 6-a. O singură formaţie constănţeană a reuşit să câştige, Elcomex-Delfinii Cernavodă, care a învins pe Constructorul. Sport’s Palace Lake View a cedat chiar la Constanţa în faţa ultimei clasate, Bowling Club Miercurea Ciuc, în derby-ul noilor promovate, iar CFR a pierdut la Bucureşti în faţa lui IDM 1. Iată rezultatele: Elcomex-Delfinii Cernavodă - Constructorul Constanţa 5920-5178; Sport’s Palace Lake View Constanţa - Bowling Club Miercurea Ciuc 5292-5394; IDM 1 Bucureşti - CFR Constanţa 5792-5155; North Star Split Bucureşti - Amica Bucureşti 5525-5607. Clasament: 1. IDM 1 10p; 2. Elcomex-Delfinii 8p/5j; 3. Amica 8p/5j; 4. North Star Split 6p/5j; 5. CFR 6p/5j; 6. Miercurea Ciuc 2p; 7. Sport’s Palace Lake View 2p; 8. Constructorul 2p. La egalitate la puncte, departajarea se face la punctaveraj general. În etapa a 5-a din Divizia B la bowling, Imperial Constanţa a jucat pe teren propriu cu Bo-Bowling Sfîntu Gheorghe, fiind învinsă cu 2719-2846. Formaţia constănţeană este a patra în clasament, penultima, cu o singură victorie în patru etape.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI FEMININ

Trei echipe româneşti vor evolua astăzi în Cupele Europene la volei feminin, după următorul program: ora 17.00: Ştiinţa Bacău - Asko Linz Steg (Austria) (în tur: 3:1; Cupa CEV, 16-imi de finală, manşa retur); ora 17.00: CSU Medicina Tg. Mureş - Valeriano Alles Menorca (Spania) (în tur: 1:3; Cupa Challenge, turul al II-lea, manşa retur); ora 18.00: Dinamo Bucureşti - Igtisadchi Baku (Azerbaidjan) (în tur: 0:3; Cupa CEV, 16-imi de finală, manşa retur). În Cupa CEV şi în Cupa Challenge, în cazul în care două formaţii sunt la egalitate de victorii la capătul celor două manşe, se dispută set de aur pentru a stabili echipa calificată mai departe, indiferent de setaverajul general.

HC ODORHEI, MISIUNE IMPOSIBILĂ ÎN CUPA EHF

La Viena a avut loc, ieri, tragerea la sorţi a partidelor din cupele europene la handbal masculin. După ce a trecut în turul 3 de norvegienii de la Haslum, HC Odorhei va întâlni în optimile de finală puternica formaţie germană Frisch auf Goppingen, primul meci urmând să se dispute în Germania, pe 11 sau 12 februarie 2012. Sorţii au fost mai blânzi însă cu celelalte reprezentante ale României în cupele europene. Astfel, în Cupa Cupelor, Pandurii Tg. Jiu va întâlni în optimile de finală echipa portugheză Benfica Lisabona, meciul tur având loc la Tg. Jiu. În Challenge Cup, HC Caraş Severin va întâlni formaţia italiană SSV Bozen, primul meci disputându-se la Reşiţa. Tot pe teren propriu va juca în manşa tur şi Bucovina Suceava, adversară fiind formaţia croată RK Bjelovar.

ROMÂNIA, LA AL DOILEA SUCCES ÎN LIGA MONDIALĂ DE POLO

Naţionala de polo a României a învins ieri, la Oradea, vicecampioana mondială din 2009, Spania, cu scorul de 9-8, în cea de-a doua partidă din grupa A preliminară a Ligii Mondiale. Au marcat: Ghiban 3, Negrean 2, C. Radu 2, Diaconu şi R. Georgescu. Spania va fi adversara României şi la CE din Olanda, din ianuarie 2012, în faza grupelor. În meciul de debut, tricolorii au învins Turcia cu 16-8, celelalte partide fiind programate în 2012, astfel: pe 21 februarie cu Grecia (deplasare), pe 6 martie cu Spania (deplasare), pe 14 martie cu Turcia (la Istanbul) şi pe 20 martie cu Grecia (la Oradea). Turneul final va avea loc în perioada 12-17 iunie 2012, doar prima clasată din fiecare grupă preliminară obţinând calificarea.

BUTE AR PUTEA URCA LA CATEGORIA SEMIGREA

Lucian Bute a anunţat că este tentat să urce în categorie şi să lupte pentru centurile mondiale la semigrea. Acest lucru este sinonim cu renunţarea la titlul mondial al categoriei supermijlocie, versiunea IBF. „Am probleme cu slăbitul înaintea partidelor. Acum am luat deja 8-9 kilograme în plus, cât am stat acasă. Îmi voi face planul pentru anul 2012 după finala Super Six. Vreau să mă bat cu câştigătorul şi sper să accepte. Dacă nu, atunci voi vedea ce voi face”, a declarat Bute, care dacă va trece la categoria superioară ar putea lupta contra unor pugilişti importanţi, precum Bernard Hopkins sau Jean Pascal.

LOCHTE ŞI FRANKLIN, CEI MAI BUNI ÎNOTĂTORI AI ANULUI

Federaţia Internaţională de Nataţie (FINA) i-a desemnat pe americanii Ryan Lochte şi Melissa Franklin drept cei mai buni înotători ai anului 2011. Lochte, 27 de ani, a câştigat în acest an cinci medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai, iar Franklin, 16 ani, a obţinut la aceeaşi competiţie trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz. FINA i-a premiat şi pe cei mai buni sportivi la celelalte patru discipline acvatice: chinezii Qiu Bo şi Wu Minxia (sărituri), sârbul Filip Filipovic şi grecoaica Alexandra Asimaki (polo), rusoaicele Natalia Işcenko şi Svetlana Romaşina (înot sincron), germanul Thomas Lurz şi britanica Keri-Anne Payne (înot în ape libere).

AL-ATTIYAH VA PILOTA UN HUMMER ÎN RALIUL DAKAR 2012

Nasser Al-Attiyah şi-a asigurat prezenţa în ediţia de anul viitor a Raliului Dakar şi va încerca să-şi apere titlul cucerit în 2011 la volanul unui Hummer, oferit de echipa Team Robby Gordon. Al-Attiyah a câştigat Raliul Dakar în 2011 cu Volkswagen, însă prezenţa sa în competiţie a fost în dubiu după ce constructorul german a anunţat că nu va mai participa la eveniment cu echipa de uzină. Cu mai puţin de o lună înainte de începerea ediţiei de anul viitor, qatarianul a ajuns la o înţelegere cu Robby Gordon. Al-Attiyah îl va avea drept copilot pe Lucas Cruz, care a îndeplinit aceeaşi funcţie şi pentru Carlos Sainz în 2010, şi va purta pe maşina numărul 300, dedicat în mod tradiţional foştilor câştigători. Qatarianul de 40 de ani şi propune să concureze în 2012 şi în Campionatul Mondial de raliuri (WRC), fiind aproape să devină al treilea pilot al echipei de uzină Citroen. Raliul Dakar 2012 se va desfăşura în perioada 1-15 ianuarie, pe un traseu care trece prin Argentina, Chile şi, în premieră, Peru.

FOSTUL PILOT DE FORMULA 1 PETER GETHIN A MURIT LA 71 DE ANI

Fostul pilot englez de Formula 1 Peter Gethin a murit, luni, la vârsta de 71 de ani, a anunţat Clubul piloţilor britanici de curse (BRDC). Gethin rămâne în istorie ca învingătorul celui mai strâns Grand Prix din istorie, în 1971, la Monza, unde l-a devansat pe suedezul Ronny Peterson cu o sutime de secundă. La Monza a fost singura victorie obţinută de Gethin în 30 de Grand Prix-uri disputate între 1971 şi 1974 pentru echipele McLaren, BRM şi Hill.