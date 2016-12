15 ECHIPE CALIFICATE ÎN 16-IMILE UEL

15 echipe şi-au asigurat calificarea în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, după disputarea a cinci etape, între cele care au rămas cu şanse pentru accederea în faza următoare a competiţiei fiind şi formaţiile româneşti Steaua Bucureşti şi FC Vaslui. Echipele calificate sunt următoarele - Grupa A: PAOK Salonic; Grupa B: Standard Liege şi Hannover ‘96; Grupa C: PSV Eindhoven şi Legia Varşovia; Grupa D: Sporting Lisabona; Grupa E: Stoke City; Grupa F: Athletic Bilbao; Grupa G: Metalist Harkov; Grupa H: Sporting Braga; Grupa I: Atletico Madrid; Grupa J: Schalke ’04 Gelsenkirchen; Grupa K: Twente Enschede; Grupa L: Anderlecht Bruxelles şi Lokomotiv Moscova. Ultima etapă a grupelor UEL este programată pe 14 şi 15 decembrie.

MARADONA ÎL ATACĂ, DIN NOU, PE PELE

Fostul internaţional argentinian Diego Maradona a declarat că brazilianul Pele a luat greşit un medicament atunci când a spus că Neymar este mai bun decât Lionel Messi şi i-a recomandat acestuia să îşi schimbe medicul. „Pele a greşit medicamentul. În loc să ia un somnifer a luat pastila pentru dimineaţă. Era confuz şi nu ştia ce spune. Îi sugerez ca data viitoare să ia medicaţia adecvată înainte de a vorbi. Şi să-şi schimbe medicul”, a declarat Maradona, citat de cotidianul As. Argentinianul a reacţionat astfel după ce Pele a declarat recent că dacă “se face o comparaţie individuală, Neymar este mult mai bun, mai complet”. „Şutează bine cu ambele picioare, poate să dribleze în orice direcţie şi înscrie goluri. Messi este foarte bun, dar depinde mult de echipa în care joacă. La Barcelona îi este foarte bine, dar la naţionala Argentinei are dificultăţi. Neymar este bun şi la Santos şi la naţională” , a menţionat Pele.

GIGGS MAI JOACĂ UN SEZON LA MANCHESTER UNITED

Conducerea clubului Manchester United vrea să prelungească acordul lui Ryan Giggs, în vârstă de 38 de ani, cu un sezon şi va discuta în acest sens cu jucătorul luna viitoare. Potrivit cotidianului The Sun, Alex Ferguson vrea ca Giggs să rămână, dar aşteaptă ca acesta să decidă dacă doreşte să mai joace sau să se retragă din activitate. Giggs mai are 13 meciuri până la pragul de 900 de partide jucate pentru Manchester United.

CAPELLO VA RENUNŢA LA NAŢIONALA ANGLIEI

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, Fabio Capello, a anunţat că nu-şi va prelungi contractul care expiră după EURO 2012. Deşi conducerea federaţiei engleze se gândea la un nou contract, în valoare de 6 milioane de lire sterline pe an, Capello a refuzat varianta. Conform BBC, Harry Redknapp este favorit pentru succesiunea italianului.

FRATELE LUI CASILLAS ŢINE CU... FC BARCELONA!

Cu câteva zile înainte de marele derby al campionatului spaniol, meciul dintre Real Madrid şi FC Barcelona (El Clasico va avea loc pe 10 decembrie), portarul madrilen Iker Casillas şi-a lansat autobiografia. În această carte, presa iberică a descoperit o informaţie-şoc: Unai Casillas, fratele lui Iker, ţine cu rivala Realului! El a declarat pentru presa iberică: „Îmi place că îl văd jucând la Real, îl susţin, dar eu simpatizez cu Barcelona. Nu am de ce să mă ascund!” Unai a pronosticat pentru meciul din 10 decembrie că „sigur va câştiga Barcelona”!

30 DE MILIOANE DE EURO PENTRU GOTZE

Arsenal Londra este gata să-şi bată recordul pentru transferul unui jucător, fiind gata să achite, în ianuarie, 30 de milioane de lire sterline pentru Mario Goetze, de la Borussia Dortmund. Mijlocaşul german, în vârstă de 19 ani, a fost unul dintre artizanii cuceririi titlului naţional de către Borussia, în sezonul trecut. Echipa condusă de Arsene Wenger se va bate pentru Goetze cu Real Madrid şi Bayern Munchen.

MECIUL 700 PENTRU DEL PIERO

Fotbalistul lui Juventus Torino, Alessandro Del Piero, a jucat în etapa trecută, contra lui Napoli, meciul său cu numărul 700 pentru o echipă de club (686 cu Juventus, 14 cu Padova). „În realitate, numărul total al partidelor susţinute ca jucător profesionist este mai mare şi în acel clasament am depăşit cota 800 (pentru a fi exact 802, incluzând cele 11 meciuri la naţionala Under 21 plus 91 la naţionala de seniori). Este o motivaţie în plus pentru a continua şi a da întotdeauna maximul pe teren”, a anunţat Del Piero pe site-ul personal de internet. În vârstă de 37 de ani, simbolul lui Juventus se va despărţi în vara viitoare de gruparea torineză, pentru care joacă din 1993.