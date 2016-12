CERNEA L-A RECLAMAT PE NEDELCU LA AFAN

Exclus din lotul Farului, portarul Cornel Cernea a depus un memoriu la AFAN împotriva patronului clubului constănţean, Giani Nedelcu, în urma acuzelor de blat după meciul cu FC Snagov, scor 3-3, prin care îi solicită acestuia să demonstreze în faţa comisiilor FRF cele afirmate. Cernea consideră că totul este o răzbunare, deoarece vineri seară, după încheierea partidei cu FC Snagov, în vestiar a sărit în apărarea lui Pătulea, care ar fi fost agresat fizic de Nedelcu.

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Astăzi, de la ora 16.00, la Casa Fotbalului din Bucureşti este programată tragerea la sorţi a partidelor din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României-Timişoreana la fotbal, ediţia 2011-2012. Cele patru meciuri se vor disputa pe 7 decembrie. Formaţiile calificate în sferturi sunt Gaz Metan Mediaş, Oţelul Galaţi, Pandurii Tg. Jiu, Dinamo Bucureşti, FC Vaslui, Petrolul Ploieşti, Rapid Bucureşti şi FC Timişoara.

DINAMO - STEAUA, ÎN ŞTEFAN CEL MARE

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo Bucureşti, Nicolae Badea, a anunţat, ieri, că meciul cu Steaua, din etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal, se va disputa pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare. Biletele pentru meciul Dinamo - Steaua vor fi puse în vânzare numai la casele de tichete ale clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare, a anunţat site-ul oficial al FC Dinamo. În ultima perioadă s-a discutat posibilitatea ca derby-ul Dinamo - Steaua să se dispute pe Arena Naţională. Preşedintele executiv Cristian Borcea chiar a anunţat că meciul se va disputa pe Arena Naţională, însă jucătorii şi conducerea tehnică şi-au exprimat dorinţa ca partida să se dispute pe propriul teren.

TROFEUL MURFATLAR OLD-BOYS

Trofeul Murfatlar Old-Boys la fotbal în sală programează la sfârşitul acestei săptămâni, în sala de sport a Şcolii “Adrian V. Rădulescu” din Murfatlar, meciurile din etapa a 2-a şi a 3-a a fazei grupelor. Iată programul partidelor - sâmbătă, 19 noiembrie: Apollo Medgidia - SNC (Grupa B, ora 13.00), Arsenal Camena - FC Ovidiu (Grupa B, ora 14.00), Perla Murfatlar I - Alpha Constanţa (Grupa B, ora 15.00), CFR Constanţa - Gloria Detectors Constanţa (Grupa A, ora 16.00); duminică, 20 noiembrie: CFR Constanţa - Real Constanţa (Grupa A, ora 13.00), Perla Murfatlar I - FC Ovidiu (Grupa B, ora 14.00), Alpha Constanţa - Apollo Medgidia (Grupa B, ora 15.00), Arsenal Camena - SNC (Grupa B, ora 16.00), Gloria Detectors Constanţa - Perla Murfatlar II (Grupa A, ora 17.00).

SPANIA A TREMURAT CU... COSTA RICA!

Campioana mondială şi europeană en titre nu pare să fie într-o perioadă fastă, reuşind să obţină un singur egal din cele două amicale jucate sîmbătă şi marţi! După ce a fost învinsă de Anglia, cu 1-0 (Lampard 49), Spania a tremurat serios în faţa modestei naţionale din Costa Rica, meciul încheindu-se cu scorul de 2-2 (Brenes 31, J. Campbell 44 / D. Silva 83, D. Villa 90+3), spaniolii egalând prin David Villa, în minutul... 90+3!!! Cel mai slab jucător spaniol din ambele partide a fost... Iker Casillas, portarul madrilen fiind vinovat la toate cele trei goluri prinite de Spania! Mai mult, Casillas a fost schimbat la pauză în ambele partide, Spania jucând mult mai bine reprizele secunde! Interesant este faptul că în cele două meciuri Casillas a egalat şi apoi a depăşit recordul de selecţii în naţionala Spaniei, deţinut până sâmbătă de Zubizarreta, cu 126 de meciuri.

LIGA DE FOTBAL A EUROPEI DE EST

Reprezentanţi ai fotbalului bulgar au anunţat proiectul de înfiinţare a unei Ligi de fotbal în Europa de Est pentru echipele care nu reuşesc să se califice în competiţiile UEFA, a anunţat, ieri, cotidianul 7 Dni Sport. Ideea aparţine preşedintelui clubului ŢSKA Sofia, Dimitar Borissov. „Această ligă va da un sens cluburilor care nu reuşesc să se califice în Liga Campionilor sau Liga Europa”, a declarat Borissov, citat de 7 Dni Sport. Cluburi din 12 ţări, precum şi reprezentanţi ai federaţiilor ruse şi ucrainene, sunt interesate de această idee, care vizează ridicarea nivelului fotbalului în regiune şi aducerea spectatorilor pe stadioane. Proiectul nu are sprijinul UEFA, lucru care îi diminuează şansele de succes, cu atât mai mult cu cât şi potenţiali sponsori şi-au condiţionat acordul de validarea din partea instanţei europene. Borissov a declarat că va invita reprezentanţi ai UEFA şi FIFA pentru discuţii, atunci când proiectul va fi mult mai concret.

HIIDINK, DEMIS

Federaţia de Fotbal din Turcia a anunţat, ieri, că a ajuns la un acord cu selecţionerul Guus Hiddink pentru încetarea raporturilor contractuale, după ce naţionala Turciei a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European din 2012. Turcia a remizat marţi seară, în deplasare, scor 0-0, cu reprezentativa Croaţiei, în meciul retur al barajului. În tur, Croaţia a învins, în deplasare, cu 3-0. Turcia va fi adversara României în Grupa D a preliminariilor Campionatului Mondial din 2014, din care mai fac parte Olanda, Ungaria, Estonia şi Andorra.

PRELIMINARIILE CM 2014

Rezultatele înregistrate în etapa a 4-a a preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2014, zona America de Sud: Columbia - Argentina 1-2 (Pabon 45 / Messi 61, Kun Aguero 85), Ecuador - Peru 2-0 (Mendez 70, Benitez 89), Chile - Paraguay 2-0 (Contreras 27, Campos 85), Venezuela - Bolivia 1-0 (Vizcarrondo 24). Clasament: 1. Uruguay 7p (golaveraj: 9-3), 2. Argentina 7p (7-4), 3. Venezuela 7p (3-3), 4. Ecuador 6p (5-2), 5. Chile 6p (7-10), 6. Columbia 4p (4-4), 7. Paraguay 4p (3-6), 8. Peru 3p (4-6), 9. Bolivia 1p (4-8).

RONALDINHO, DORIT DE PANATHINAIKOS

Atacantul brazilian Ronaldinho s-ar putea întoarce în Europa! Prinţul saudit Sultan bin Abdul-Aziz Al Saud se află în negocieri pentru a cumpăra gruparea greacă Panathinaikos şi vrea să-l aducă pe starul lui Flamengo la Atena. Panathinaikos este pe primul loc în Grecia, cu şase victorii în şapte meciuri, şi va intra pe mâna prinţului saudit până la finalul anului. Al Saud vrea să-i impresioneze pe fani încă din prima zi aşa că pus ochii pe jucătorul care a devenit campion mondial în 2002. „Ronaldinho va fi în Atena pe 17 decembrie, pentru a semna cu Panathinaikos. Deja am luat legătura cu impresarii fotbalistului şi au fost de acord cu mutarea. Este un jucător scump, dar vom face totul a-i îndeplini cerinţele”, a afirmat Vlassis Tsakas, ofiţerul de presă al prinţului. Al Saud este dispus să plătească până la 30 de milioane de euro pentru fostul star al Barcelonei şi al lui AC Milan, suma urmând să fie recuperată din contractele de sponsorizare. Până în momentul de faţă, nici Flamengo şi nici Ronaldinho nu au făcut declaraţii cu privire la mutarea acestuia în Grecia.

HULK VA SEMNA ÎN VARĂ PENTRU ANJI MAHACIKALA

Atacantul lui FC Porto, Hulk, va semna cu ruşii de la Anji Mahacikala în vara anului 2012. „Am vorbit cu el şi chiar am ajuns la o înţelegere. Acum trebuie să discutăm şi cu FC Porto, care cere însă 60 de milioane de euro. Înainte de a-l contacta pe Hulk, am mai negociat cu Neymar, Timoşciuk, Alan Kasaev şi Marco Reus, de la Monchengladbach”, a declarat preşedintele clubului rus, German Tkachenko. În momentul de faţă, lotul lui Anji are o valoare de piaţă de 105,3 milioane de euro, iar cei mai scumpi fotbalişti din lot sunt Samuel Eto’o (35 milioane de euro), Balazs Dzsudzsak (14 milioane de euro) şi Iuri Jirkov (12 milioane de euro).

DEL PIERO VREA SĂ JOACE PÂNĂ LA 40 DE ANI

Din câte se pare, Alessandro del Piero nu-şi va încheia cariera la Juventus Torino. Atacantul de 37 de ani se află în ultimul an de contract cu ”Bătrâna Doamnă”, iar conducerea clubului a anunţat că nu-i va fi prelungit acordul. Dar jucătorul nu doreşte încă să agaţe ghetele în cui. „Vreau să mai joc încă trei ani şi să-mi închei cu bine contractul cu Juventus. Nu ştiu unde aş putea evolua în sezonul următor. Nu îmi place să mă gîndesc la acest aspect”, a declarat Del Piero pentru publicaţia El Pais.

PLATINI ÎL CRITICĂ PE BLATTER

Preşedintele UEFA, Michel Platini, l-a criticat pe Joseph Blatter, preşedintele FIFA, pentru că respinge ideea introducerii arbitrilor suplimentari la meciurile internaţionale, „doar pentru că nu a fost a lui”, informează Gazzetta dello Sport. „Fotbalul trebuie să fie uman, nu tehnologic. Eu sunt contra introducerii tehnologiei în sport, în general, şi în fotbal în special. Toţi cei care urmăresc meciurile la TV cred că în fotbal se poate face dreptate doar bazându-te pe tehnologie, însă eu nu cred asta. Arbitrii trebuie ajutaţi să ia deciziile cele mai bune, iar împreună cu International Board am decis să introducem doi arbitri suplimentari în Liga Campionilor şi totul merge bine, nu sunt probleme. La finalul EURO 2012, va exista o reuniune a Ifab şi vom vedea ce vom decide împreună cu FIFA. Pe Blatter nu l-au convins arbitrii suplimentari? Ce să spun, nu a fost ideea sa. Collina a spus că arbitrii europeni încep să aibă multă încredere în acest sistem, acum depinde de FIFA şi de Ifab”, a spus Michel Platini pentru Gazzetta dello Sport.