VOLEIBALISTELE TRICOLORE JOACĂ SÂMBĂTĂ CU BELGIA

Echipa naţională de volei feminin a României va întâlni sâmbătă, de la ora 15.30, echipa similară a Belgiei, meciul contând ca semifinală a turneului de precalificare la Jocurile Olimpice din 2012, găzduit de Kaliningrad (Rusia). În cazul în care vor câştiga, fetele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe vor evolua şi duminică, de la ora 17.00, în finala turneului. În cealaltă semifinală, sâmbătă, de la ora 18.00, se întâlnesc Rusia şi Spania. Câştigătoarea turneului va obţine dreptul de a evolua la ultimul turneu european de calificare la JO (programat în luna mai 2012, la Istanbul), care oferă un singur loc pentru Londra 2012.

ETAPA A 13-A ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au desfăşurat partidele contând pentru etapa a 13-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată rezultatele: CS Baloteşti - CS Eforie 0-1 (Drăghici 41); ACS Berceni - Eolica Baia 3-0; CS Tunari - Viitorul Chirnogi 1-0; FC Voluntari - Unirea Slobozia 0-2; Comprest GIM Bucureşti - Viitorul Axintele 1-0; Dunărea Călăraşi - CS Ştefăneşti 1-1; Rapid II Bucureşti - Conpet Cireşu 2-0. CS Afumaţi a stat. Clasament: 1. Slobozia 30p (golaveraj: 27-6); 2. Afumaţi 26p (18-4); 3. Ştefăneşti 24p (21-8); ... 6. Baia 20p (14-12); ... 8. Eforie 17p (11-18).

ETAPA A 12-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 12-a a Campionatului Judeţean de fotbal, penultima din tur (ora 11.00) - SERIA NORD: AS Grădina - Steaua RTS Cogealac (se joacă la Fîntînele, de la ora 12.00); Voinţa Săcele - Speranţa Nisipari; Pescăruşul Gîrliciu - Sportul Tortoman (ora 12.00); Dunaris Topalu - Ulmetum Pantelimon; Dunărea Ciobanu - Gloria Seimeni; Recolta Nicolae Bălcescu - Pescarul Ghindăreşti (se joacă la Dorobanţu, de la ora 12.00). Viitorul Fîntînele stă. SERIA SUD: Sacidava Aliman - Danubius Rasova (se joacă la Dunăreni); CS II Peştera - Tineretul Valea Dacilor (ora 14.00); CSSM Medgidia - Marmura Deleni (stadion Central); Trophaeum Adamclisi - Voinţa Cochirleni (se joacă la Zorile); Inter Ion Corvin - Voinţa Siminoc (ora 12.00); CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Ciocîrlia. Dunărea Ostrov stă. SERIA EST: Gloria II Albeşti Cotu Văii - Farul Tuzla; Fulgerul Chirnogeni - Avîntul Comana; Sparta II Techirghiol - AS Bărăganu; Viitorul Cobadin - CS II Agigea; Viitorul Mereni - Viitorul Cerchezu (se joacă la Osmancea); Recolta Negru Vodă - Unirea Topraisar; Luceafărul Amzacea - CFR Constanţa. Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

ECHIPE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

În prima manşă din turul 3 al Cupei EHF la handbal feminin, HC Zalău a învins, vineri, pe teren propriu, cu 33-21 (14-12), echipa Bnei Hertzeliya (Israel). Meciul retur va avea loc, sâmbătă, tot la Zalău, de la ora 11.00. Tot în turul 3 al Cupei EHF la handbal feminin, CSM Bucureşti va întâlni, sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct la TVR 2), pe teren propriu, în manşa retur, formaţia poloneză SPR Lublin. Partida tur a fost câştigată de poloneze, scor 32-30. În Cupa Cupelor la handbal feminin, în prima partidă din turul 3, U. Jolidon Cluj va debuta, pe teren propriu, împotriva echipei novergiene Levanger HK, partida urmând să aibă loc, sâmbătă, de la ora 15.00. Meciul retur va avea loc tot la Cluj-Napoca, duminică, de la ora 16.30. Ambele jocuri vor putea fi urmărite în transmisiune directă pe TVR 3. Tot în Cupa Cupelor, HC Oţelul Galaţi va susţine, în deplasare, manşa retur cu Metalurg Sopje. La Galaţi, jucătoarele Alexandrinei Soare s-au impus cu 30-25. În ultima etapă din Grupa a 4-a a Ligii Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea va întâlni, duminică, pe teren propriu, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), formaţia spaniolă Itxako Navarra.

ZEIŢA DE LA MONTREAL ÎMPLINEŞTE 50 DE ANI

Cea mai cunoscută gimnastă din toate timpurile, Nadia Comăneci, prima sportivă din lume care a luat nota maximă în acest sport, la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal, din 1976, împlineşte sâmbătă vârsta de 50 de ani. La Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia a devenit prima gimnastă din era modernă a acestui sport care a primit nota 10, după prestaţia ei la paralele inegale. Până la sfârşitul competiţiei, gimnasta din România a mai obţinut încă şase note de zece. Nadia Comăneci a cucerit trei medalii de aur la Montreal, la individual compus, bârnă şi paralele inegale, o medalie de argint pe echipe şi o medalie de bronz la sărituri. După JO de la Montreal, Nadia a apărut pe coperţile revistelor Time, Newsweek şi Sport Illustrated, toate în aceeaşi săptămână. La următoarele Jocuri Olimpice, în 1980, la Moscova, Nadia a cucerit două medalii de aur, la sărituri şi sol, şi două medalii de argint, în concursul pe echipe şi la individual compus. În 1996, Nadia Comăneci a intrat în Galeria “Hall of Fame” a gimnasticii internaţionale.

2011, AN PERFECT PENTRU BUTE

Boxerul român Lucian Bute, campion mondial IBF la categoria supermijlocie, a declarat vineri, la întoarcerea în România, că 2011 a fost un an perfect pentru el, cu trei victorii, şi aşteaptă cu mare încredere confruntările cu următorii adversari. „M-am antrenat bine şi nu am avut probleme de sănătate, în afară de această mică accidentare, din meciul cu Johnson. A fost dificil să susţin trei meciuri pentru apărarea titlului mondial. Eu mă consum foarte mult din punct de vedere fizic şi psihic. Nu este uşor să stai două luni de zile, în cantonament, cu două antrenamente în fiecare zi. Unii pot să zică, sigur, Lucian Bute a învins prin KO în prima repriză, a luat banii şi a plecat. Nu este aşa, trebuie recuperare, pregătire intensă”, a declarat campionul mondial. Legat de posibilul său viitor adversar, Lucian Bute a avansat două nume: Andre Ward şi Carl Froch. Sâmbăta trecută, la Quebec, Lucian Bute l-a învins pe jamaicanul Glen Johnson în 12 reprize şi şi-a apărat cu succes centura mondială pentru a noua oară consecutiv.

SCHUMACHER NU ŞTIE DACĂ VA MAI CONTINUA LA MERCEDES

Septuplul campion mondial Michael Schumacher a declarat că nu este sigur de faptul că va mai concura pentru Mercedes GP după sezonul 2012, la finalul căruia îi expiră contractul cu echipa germană. „Aşa cum v-am spus deja, nu este momentul să vorbim de aşa ceva. Am nevoie de ceva mai mult timp pentru a vedea unde mă aflu şi încotro mă îndrept, de a stabili dacă acest lucru este ceea ce vreau sau nu. Este ceva ce vom desoperi în viitor, nu acum”, a spus Schumacher, aflat în aceste zile în Emiratele Arabe Unite pentru cursa de la Abu Dhabi, programată duminică, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1). Michael Schumacher a revenit în Formula 1 în 2010, după trei ani de la retragerea sa, atras de proiectul Mercedes, care a cumpărat echipa Brawn GP. Însă în două sezoane team-ul german nu a reuşit decât trei locuri 3, toate obţinute de coechipierul lui Michael, Nico Rosberg, care şi-a prelungit recent contractul cu Mercedes.

TSONGA, BERDYCH ŞI FISH, ULTIMII CALIFICAŢI LA TURNEUL CAMPIONILOR

Cehul Tomas Berdych, francezul Jo-Wilfried Tsonga şi americanul Mardy Fish sunt ultimii jucători calificaţi la Turneul Campionilor la tenis, care va avea loc între 20 şi 27 noiembrie la Londra, cei trei obţinând “biletele” pentru finala sezonului în urma rezultatelor obţinute la Paris Bercy. Berdych, Tsonga şi Fish nu îşi mai pot pierde locurile din Top 8 ATP, astfel că se vor alătura celorlalţi cinci tenismeni deja calificaţi în proba de simplu a competiţiei găzduite de O2 Arena: sîrbul Novak Djokovici, spaniolii Rafael Nadal şi David Ferrer, englezul David Murray şi elveţianul Roger Federer. Turneul Campionilor reuneşte la Londra cei mai buni opt jucători de simplu şi cele mai bune opt echipe de dublu, în această ultimă probă fiind calificat şi un român, constănţeanul Horia Tecău, care va face pereche cu suedezul Robert Lindstedt.

ZGURĂ ALBASTRĂ PENTRU TURNEUL ATP DE LA MADRID

Madridului i-a fost acordat dreptul de a-şi disputa turneul masculin de tenis pe zgură de culoare albastră în mai 2012, a anunţat ATP, în ciuda protestelor lui Rafael Nadal, care consideră că această iniţiativă este „împotriva istoriei şi tradiţiei”. Ion Ţiriac, directorul turneului, insistă de mai mulţi ani ca turneul său, unul din circuitul Masters 1000, să se dispute pe zgură albastră în locul celei roşii tradiţionale. El a avut astfel câştig de cauză după consultarea jucătorilor şi a altor turnee. Ţiriac s-a prevalat de faptul că albastrul, care este şi culoarea sponsorului principal al turneului, o companie de asigurări, face să se vadă mai bine mingea pentru jucători şi pentru telespectatori.