ROMÂNIA ÎNFRUNTĂ FRANŢA, LA TINERET

În această seară, de la ora 21.45 (în direct la Sport.ro), la Nantes, pe stadionul “La Beaujoire”, reprezentativa de fotbal tineret a României, antrenată de Emil Săndoi, va înfrunta Franţa, într-o partidă din Grupa a 9-a de calificare la Campionatului European Under 21 din 2013. Clasament: 1. Slovacia 9p (golaveraj: 9-0), 2. Franţa 9p (7-0), 3. România 5p, 4. Kazakhstan 2p, 5. Letonia 0p.

SÂMBĂTĂ ÎNCEPE TROFEUL MURFATLAR OLD-BOYS LA FOTBAL ÎN SALĂ

Desfăşurată ieri, la Primăria din Murfatlar, tragerea la sorţi a grupelor primei ediţii a Trofeului Murfatlar Old-Boys la fotbal în sală a stabilit următoarea componenţă - Grupa A: Perla Murfatlar II, Municipal Constanţa, CFR Constanţa, IPA Constanţa, Real Constanţa şi Detectors Constanţa; Grupa B: Perla Murfatlar I, Alpha Constanţa, Arsenal Camena, SNC, FC Ovidiu şi Apollo Medgidia. Primele partide se vor disputa sâmbătă, în sala de sport a Şcolii “Adrian V. Rădulescu” din Murfatlar. Competiţie se va desfăşura după regulamentul Trofeului Telegraf la fotbal în sală rezervat veteranilor.

DRAGOMIR NU CREDE CĂ JUCĂTORII VOR BOICOTA LIGA 1

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, nu crede că jucătorii vor boicota Liga 1 din cauza întârzierilor cu care primesc motivările din partea Comisiei de Soluţionare a Litigiilor din cadrul LPF. El a explicat întârzierea prin faptul că membrii comisiei sunt puţini, iar numărul jucătorilor care depun memorii la LPF pentru a-şi cere drepturile salariale de la cluburi este foarte mare. Oficialul a adăugat că LPF nu poate mări de la 60 la 90 de zile perioada de graţie în care cluburile pot plăti restanţele contractuale către jucători înainte ca aceştia să depună memorii. Fotbaliştii din Liga 1 au hotărât să evolueze cu banderole albe în meciurile din etapa a 14-a, ca formă de protest pentru necomunicarea deciziilor în scris în timp util de către Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor a LPF, 25 de jucători fiind afectaţi de acest fapt.

DERBY-UL DINAMO - STEAUA, PE NAŢIONAL ARENA

Preşedintele executiv al FC Dinamo Bucureşti, Cristian Borcea, a declarat, ieri, pentru prosport.ro, că derby-ul cu Steaua Bucureşti, din etapai a 16-a a Ligii 1 la fotbal, programat la începutul lunii decembrie, se va disputa pe Arena Naţională din Bucureşti. Borcea este sigur de faptul că noul stadion va fi plin la această partidă şi că cei mai mulţi suporteri vor fi dinamovişti. „Va vedea toată lumea ce înseamnă un meci mare într-o lume civilizată. Suntem singura echipă care a adus 50.000 de oameni pe un stadion, la meciul cu Manchester United. Au fost 50.000 şi cu Lazio, şi cu Hamburg. Toate meciurile importante le-am jucat în faţa a peste 50.000 de oameni. Dacă Naţional Arena ar fi avut 100.000 de locuri, cu siguranţă se umplea de dinamovişti. Stadionul va fi alb-roşu, Steaua nu va avea nicio şansă\", a declarat Cristi Borcea pentru ProSport.

CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, SFERTURI DE FINALĂ

Casa Fotbalului din Bucureşti va găzdui săptămâna viitoare tragerea la sorţi a jocurilor contând pentru sferturile de finală ale Cupei României-Timişoreana la fotbal, ediţia 2011-2012. Tragerea la sorţi va avea loc joi, 17 noiembrie, de la ora 16.00, în sala “Nicolae Dobrin” din sediul Federaţiei Române de Fotbal. Cele patru partide se vor disputa pe 7 decembrie. Echipele calificate în sferturi sunt Gaz Metan Mediaş, Oţelul Galaţi, Pandurii Tg. Jiu, Dinamo Bucureşti, FC Vaslui, Petrolul Ploieşti, Rapid Bucureşti şi FC Timişoara.

MOGGI, CONDAMNAT

Luciano Moggi, fostul director general al clubului Juventus Torino, a fost condamnat la cinci ani şi patru luni de închisoare pentru rolul jucat în cadrul scandalului Calciopoli, legat de meciurile trucate din fotbalul italian în 2006, în timp ce actualii preşedinţi ai cluburilor Fiorentina şi Lazio Roma, Andrea Della Valle, respectiv Claudio Lotito, au primit fiecare câte o condamnare de un an şi trei luni. Moggi a fost considerat şeful grupării care a condiţionat campionatul italian, influenţând desemnarea arbitrilor, şi a fost găsit vinovat de asociere criminală în scopul săvârşirii de fraude sportive. Justiţia sportivă i-a retras deja clubului Juventus titlurile de campioană a Italiei cucerite în 2005 şi 2006, pe care torinezii nu au încetat să le reclame de atunci, sancţionând cu depunctarea echipele AC Milan, Fiorentina, Lazio Roma şi Reggina. Preşedintele clubului Reggina, Pasquale Foti, a fost condamnat la rândul său la un an şi şase luni de închisoare, în timp ce Diego Della Valle, fratele conducătorului Fiorentinei, a primit o pedeapsă de un an şi trei luni.

ANCELOTTI, FAVORIT SĂ PREIA PSG

Antrenorul italian Carlo Ancelotti urmează să preia echipa franceză Paris Saint-Germain, unde îl va înlocui pe Antoine Kombouare. Aflat în Anglia, după ce a plecat de la Chelsea, Ancelotti a mărturisit apropiaţilor săi că vineri va discuta la Paris cu oficialii de la PSG, urmând ca în week-end să semneze contractul. Potrivit presei italiene, directorul sportiv de la PSG, Leonardo, este nemulţumit de jocul prestat de echipa pariziană în ultimele meciuri, astfel că doreşte să-l aducă pe fostul său coechipier şi colaborator de la AC Milan.

DAUM, ANTRENOR LA FC BRUGES

Tehnicianul german Christoph Daum este noul antrenor al echipei FC Bruges, el înlocuindu-l pe olandezul Adrie Koster. Daum a semnat un contract până la sfârşitul sezonului 2012-2013. El a mai pregătit formaţiile FC Koln, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Beşiktaş Istanbul, Austria Viena şi Fenerbahce Istanbul. FC Bruges se află pe locul al patrulea în campionatul Belgiei, cu 22 de puncte acumulate în 13 meciuri.

AMENDĂ RECORD PENTRU KOLO TOURE

Fundaşul ivorian al echipei Manchester City, Kolo Toure, depistat pozitiv în martie şi suspendat pentru şase luni, a fost amendat de clubul său cu o sumă egală cu salariul pe şase săptămâni (840.000 de euro). Jucătorul a fost depistat pozitiv după ce a consumat pastile de slăbit aparţinând soţiei sale. Suspendat şase luni de federaţia engleză, ivorianul a revenit pe teren în septembrie. „La capătul procedurii disciplinare interne, Manchester City poate anunţa că jucătorul Kolo Toure a fost amendat cu suma echivalentă a şase săptămâni de salariu pentru că a fost depistat pozitiv. Kolo a acceptat decizia şi sperăm că a tras învăţămintele necesare pentru a se concentra doar la fotbal”, a anunţat Manchester City.