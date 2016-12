PARTIDE DIN CAMPIONATUL REGIONAL DE RUGBY PENTRU JUNIORI

Sâmbătă, în campionatul regional al juniorilor under 17, pe terenul de rugby al CS Năvodari s-a desfăşurat partida de rugby dintre echipa gazdă şi LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, victoria revenind oaspeţilor, scor 46-15. La under 16, la Mangalia, CS Callatis a primit vizita formaţiei LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, oaspeţii impunându-se şi de această dată, scor 5-0. Echipa de rugby de la LPS Constanţa s-a impus şi la categoria under 18, câştigând, duminică, pe terenul formaţiei RCJ Farul Constanţa, cu 45-20. Tot duminică, dar la categoria under 16, echipa Tomitanii Constanţa s-a impus, în deplasare, în faţa echipei CS Năvodari, scor 56-15.

TECĂU, ELIMINAT LA PARIS

Constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, favoriţi nr. 5, au pierdut în optimile de finală ale turneului de la Paris, dotat cu premii în valoare totală de 2.227.500 de euro, ultimul înaintea Turneului Campionilor de la Londra. Cei doi au fost învinşi de perechea Marcelo Melo / Bruno Soares (ambii din Brazilia) cu 4-6, 6-3, 10-6. Pentru prezenţa în optimi, Tecău şi Lindstedt vor primi câte 90 de puncte ATP şi un cec în valoare de 8.540 de euro.

OLARU, ÎN SFERTURI LA DUBLU LA PHOENIX

Perechea formată din Raluca Olaru şi Elizabeth Lumpkin (SUA) s-a calificat în sferturile probei de dublu ale turneului ITF de la Phoenix, dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. În runda inaugurală, cele două au trecut de americancele Coco Vandeweghe şi Mashona Washington, favorite nr. 3, cu 6-3, 6-1. Olaru este prezentă şi în proba de simplu, unde va da piept în primul tur cu favorita nr. 2, americanca Varvara Lepcenko.

UNGUR ŞI COPIL, ÎN TURUL SECUND LA ORTISEI

Tenismanul român Adrian Ungur s-a calificat în turul secund al turneului challenger de la Ortisei (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 64.000 de euro. Cap de serie nr. 3, Ungur a trecut în prima rundă de rusul Mihail Elgin, cu 6-1, 6-0. În turul secund, el va juca împotriva germanului Marcel Zimmermann, în timp ce Marius Copil, celălalt jucător român prezent la Ortisei îl va întâlni pe belgianul Ruben Bemelmans.

BRONZ PENTRU ROXANA COCOŞ LA CM DE HALTERE

Sportiva română Roxana Cocoş a cucerit, marţi seară, medalia de bronz la stilul aruncat, în limitele categoriei 63 kg, la Campionatele Mondiale de haltere de la Paris, cu performanţa de 136 kg. Ea a ocupat locul 6 la smuls, cu 107 kg, şi s-a clasat pe locul 4 la total, cu 243 kg. Medalia de aur la total a revenit rusoaicei Svetlana Ţarukaeva, cu 255 kg (117 kg la smuls + 138 kg la aruncat), urmată de kazaha Maia Maneza, cu 248 kg (109+139), şi chinezoaica Ouyang Xiaofang, cu 246 kg (113+133).

ROMÂNIA, LIDER ÎN CE DE ŞAH PE ECHIPE

Echipa masculină de şah a României a devenit liderul clasamentului la Campionatul European de la Porto Carras (Grecia), la care participă 38 de formaţii. După victoria cu 2,5-1,5 obţinută în runda cu numărul 6, în faţa Greciei, România a acumulat 15,5 puncte şi este urmată în ierarhia masculină de Azerbaidjan şi Bulgaria, cu câte 15 puncte. Punctele tricolorilor în meciul cu Grecia au fost aduse de Mircea Emilian Pîrligras, care a obţinut o victorie, Constantin Lupulescu, Levente Vajda şi Mihail Marin, toţi trei remize. În runda următoare, România va juca împotriva Germaniei. În runda a şasea la feminin, România a fost învinsă din nou, de data aceasta de Germania, cu 3-1. Echipa română este pe locul 23 din 28 de formaţii, cu 9,5 puncte. Turneul are 9 runde şi se termină la 11 noiembrie.

AIBA A MAI PIERDUT UN PROCES LA TAS

După ce preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a câştigat procesul împotriva Federaţiei Internaţionale a Boxului Amator (AIBA), o altă personalitate a acestui sport, englezul Paul King, a câştigat procesul împotriva AIBA. La fel ca Obreja, King, fost preşedinte al Federaţiei Engleze de Box Amator şi fost director executiv al AIBA, a avut câştig de cauză la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. În aprilie, King fusese suspendat pentru doi ani de AIBA. El încercase să candideze la preşedinţia AIBA împotriva şefului acestui for, taiwanezul Wu Ching-kuo.

ARGENTINA SCHIMBĂ NUMELE TURNEULUI TRI-NATIONS

Socotită drept cea mai valoroasă competiţie de rugby ce se organizează anual în lume, faimosul turneu Tri-Nations va deveni de anul viitor The Rugby Championship. Pe lângă Africa de Sud, Australia şi Noua Zeelandă, la el va participa şi Argentina, echipa care a impresionat prin joc şi rezultate în ultimul deceniu. „Invitarea Argentinei este un moment important pentru rugby-ul din Emisfera Sudică, pentru lumea rugby-ului. Această echipă practică un joc excitant, diferit de al celorlalte trei naţiuni, ceea ce va da o nouă dimensiune competiţiei”, a declarat directorul executiv al SANZAR, Greg Peters. SANZAR (South Africa, New Zealand and Australia Rugby) este o confederaţie care organizează competiţiile Super Rugby şi Tri-Nations, formată în 1996 de federaţiile de rugby din Africa de Sud, Noua Zeelandă şi Australia. Argentina a cerut în ultimii ani să fie acceptată fie în Tri-Nations, fie în Turneul celor 6 Naţiuni, organizat în Europa, însă abia după ce a ocupat locul 3 la Cupa Mondială din 2007 lumea rugby-ului s-a convins că echipa sud-americană este una de mare valoare. În 2012, The Rugby Championship va debuta pe 18 august şi se va încheia pe 6 octombrie. Fiecare echipă le va întâlni pe celelalte trei atât acasă, cât şi în deplasare.