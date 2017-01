TACUL DE AUR, ETAPA A 4-A

Sâmbătă, la Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa, începe o nouă fază a celei de-a 4-a etape a turneului de biliard Tacul de Aur. Cei 16 jucători rămaşi în competiţie vor fi împărţiţi în patru grupe de câte patru jucători, urmând ca în Top 10 să se califice primii doi din fiecare grupă, iar cei clasaţi pe poziţia a treia în grupe să intre în emoţiile partidelor de baraj. Deşi pornesc cu prima şansă, experimentaţii Ioan Ladanyi, Mihai Braga, Melkonyan Babken şi Ovidiu Cristea vor trebui să se întrebuinţeze serios pentru a nu risca o eliminarea prematură din competiţie. De urmărit şi evoluţia celui mai tânăr concurent, Vali Scupra (14 ani), care, după ce a reuşit deja o performanţă prin calificarea în această fază, cu siguranţă, nu doreşte să se oprească aici.

EOLICA BAIA A DETRONAT LIDERUL

Vineri s-au desfăşurat şase partide contând pentru etapa a 10-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată rezultatele: CS Eforie - Dunărea Călăraşi 2-2 (Dragomir 46, M. Ştefan 49-autogol - Preda 25, C. Farin 81); Eolica Baia - CS Afumaţi 1-0 (R. Oprea 6); FC Voluntari - ACS Berceni 1-0; Viitorul Chirnogi - CS Baloteşti 1-0; Unirea Slobozia - Comprest GIM Bucureşti 4-1; CS Ştefăneşti - CS Tunari 5-0. Meciul Viitorul Axintele - Rapid II Bucureşti va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00. Conpet Cireşu a stat. Clasament: 1. Slobozia 23p/9j (golaveraj: 21-5); 2. Afumaţi 22p (15-4); 3. Ştefăneşti 17p/9j (15-5); 4. Chirnogi 17p/9j (7-4); ... 6. Baia 16p/9j (10-6); ... 11. Eforie 11p/9j (8-15).

ETAPA A 9-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică, din etapa a 9-a a Campionatului Judeţean de fotbal - SERIA NORD, ora 11.00: Voinţa Săcele - Dunărea Ciobanu; AS Grădina - Recolta Nicolae Bălcescu; ora 12.00: Steaua RTS Cogealac - Dunaris Topalu; Speranţa Nisipari - Sportul Tortoman; Gloria Seimeni - Viitorul Fîntînele; Pescarul Ghindăreşti - Pescăruşul Gîrliciu. Ulmetum Pantelimon stă. SERIA SUD, ora 11.00: Danubius Rasova - Inter Ion Corvin; Sacidava Aliman - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Tineretul Valea Dacilor - Voinţa Cochirleni; Voinţa Siminoc - Marmura Deleni; AS Ciocîrlia - Trophaeum Adamclisi; ora 15.00: CS II Peştera - Dunărea Ostrov. CSSM Medgidia stă. SERIA EST, ora 11.00: Farul Tuzla - Viitorul Mereni; Fulgerul Chirnogeni - Recolta Negru Vodă; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Luceafărul Amzacea; Avîntul Comana - CS II Agigea; Viitorul Cerchezu - AS Bărăganu; Unirea Topraisar - Sparta II Techirghiol; CFR Constanţa - Viitorul Cobadin. Clasamentele seriilor din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

AUSTRALIA, MEDALII DE BRONZ LA CM DE RUGBY

Vineri, pe stadionul “Eden Park” din Auckland, s-a disputat finala mică a celei de-a şaptea ediţii a Campionatului Mondial de rugby. La capătul unei partide cu multe realizări spectaculoase, în care cele două formaţii au făcut o extraordinară propagandă sportului cu balonul oval, Australia a câştigat întâlnirea, cu 21-18 (7-3), intrând astfel în posesia medaliilor de bronz. Duminică, de la ora 11.00 (Digi Sport 2), tot pe “Eden Park”, se va desfăşura marea finală a competiţiei, între Noua Zeelandă şi Franţa, calificată surprinzător în ultimul act, după ce în faza grupelor avusese evoluţii modeste.

NICULESCU, ÎN SEMIFINALE ÎN LUXEMBURG

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu, locul 34 WTA, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de la Luxemburg, turneu dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Niculescu a învins-o în sferturile de finală, cu 6-4, 6-4, pe jucătoarea Lucie Hradeka (Cehia, locul 51 WTA, jucătoare prezentă pe tabloul principal de simplu din postura de lucky loser). Niculescu o va întâlni în semifinale pe Anne Keothavong (Marea Britanie, locul 93 WTA), care a trecut, în sferturi, cu 6-3, 6-2, de Bibiane Schoofs (Olanda, poziţia 199 WTA). Prin prezenţa în sferturi, Niculescu şi-a asigurat un cec în valoare de 10.200 de dolari şi 130 de puncte WTA.

AUR PENTRU ROMÂNIA LA MONDIALELE DE JU-JITSU

România a câştigat o medalie de aur şi una de argint la Campionatele Mondiale de Ju-jitsu desfăşurate la Cali, în Columbia, pe 15 şi 16 octombrie. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de Cătălina Mihalache (20 de ani) şi de Genoveva Dobre (25 de ani), care au câştigat finala competiţiei de Duo Demonstrativ, şi de Cătălina Mihalache, argint în proba de fighting, categoria 49 kg. Ele sunt legitimate la clubul bucureştean de Ju-jitsu Budo Seishin, înfiinţat şi condus de maestrul (shihan) Doru Galan (7 dan). La competiţie au fost reprezentate 24 de ţări.

KUBICA AR PUTEA REVENI ÎN F1 PESTE CÂTEVA LUNI

Pilotul polonez Robert Kubica (Lotus), accidentat grav în timpul unui raliu la începutul anului şi care a suferit cinci intervenţii chirurgicale la mână şi la picior, ar putea reveni în Formula 1, însă mai are nevoie de câteva luni de recuperare, a declarat medicul Riccardo Ceccarelli. „Leziunile au fost atât de grave că mulţi colegi, specialişti, au exclus o revenire a lui Kubica la volanul unui monopost. Însă, clinic, încet-încet situaţia s-a îmbunătăţit, graţie curajului său şi speranţa că el va reveni în F1 a devenit din ce în ce mai concretă. Însă mai este nevoie de câteva luni de recuperare”, a declarat medicul italian, care s-a ocupat de pilotul polonez după gravul accident.