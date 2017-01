AMICAL VIITORUL - CALLATIS

Astăzi, de la ora 15.00, Viitorul Constanţa şi Callatis Mangalia se vor întâlni într-o partidă de verificare. Meciul se va disputa pe unul dintre terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Cele două echipe pregătesc partidele de la finele acestei săptămâni, din etapa a 10-a a Ligii a II-a la fotbal. Viitorul va întâlni, pe teren propriu, pe CF Brăila, iar Callatis Mangalia va primi vizita formaţiei FC Botoşani, ambele meciuri fiind programate de la ora 11.00.

MUTU, SUSPENDAT TREI MECIURI

Internaţionalul român Adrian Mutu, jucător la Cesena, a fost suspendat pentru trei meciuri după ce a fost eliminat în cursul partidei cu fosta sa formaţie, Fiorentina, scor 0-0, disputată duminică în cadrul etapei a 7-a din Serie A. Mutu a văzut cartonaşul roşu în min. 73, după ce i-a aplicat o lovitură cu mâna fundaşului Fiorentinei, Mattia Cassani. Mutu va rata meciurile pe care Cesena urmează să le dispute cu Siena, Cagliari şi Parma.

DOI FANI AI LUI BAYERN, ÎNJUNGHIAŢI LA NAPOLI

Ieri, înaintea partidei dintre AC Napoli şi Bayern Munchen, disputată aseară, în etapa a 3-a a Grupei A a Ligii Campionilor la fotbal, doi suporteri ai formaţiei Bayern au fost răniţi uşor la umăr şi au fost spitalizaţi la Napoli. Cei doi fani, în vârstă de 42 şi 47 de ani, au fost răniţi cu mai multe lovituri de cuţit de doi indivizi care se deplasau pe un scuter. Ei au fost agresaţi în timp ce se plimbau prin centrul oraşului italian.

BECKHAM NU DUCE LIPSĂ DE OFERTE

Fotbalistul David Beckham s-a declarat uimit de numărul cluburilor care sunt interesate de serviciile sale, în ciuda faptului că are 36 de ani, şi a menţionat că posibilitatea de a participa la JO de la Londra, cu naţionala Angliei, va conta mult în luarea unei decizii. „Trebuie să văd cum mă voi simţi după ce se va încheia campionatul, însă îmi place în SUA şi există şanse să rămân, mai ales dacă familia mea se simte bine aici”, a declarat Beckham pentru The Sun. Ziarul britanic menţionează că Beckham ia în calcul o eventuală participare la JO din 2012, cu naţionala olimpică a Angliei, astfel că va ţine cont de acest lucru atunci când va lua o decizie privind viitoarea sa echipă. Contractul său cu Los Angeles Galaxy se încheie în luna noiembrie, după finalizarea campionatului MLS.

JUVENTUS VA RENUNŢA LA DEL PIERO

Alessandro Del Piero se află la ultimul său sezon sub culorile lui Juventus Torino, a anunţat, ieri, preşedintele clubului torinez, Andrea Agnelli. Del Piero, care va împlini 37 de ani pe 9 noiembrie, este jucătorul care a evoluat cel mai mult pentru Juventus (677 meciuri) şi cel mai bun marcator din istoria clubului (284 goluri), în toate competiţiile. Del Piero joacă la Juventus din 1993 şi este căpitan din 2001.

CLENBUTEROL LA MONDIALUL DE FOTBAL UNDER 17

Mici urme de clenbuterol, un anabolizant, au fost detectate în analizele efectuate unui număr de 109 jucători prezenţi la Campionatul Mondial de fotbal under 17, desfăşurat în luna iulie, în Mexic. „Nu este vorba despre un caz de dopaj, ci de o problemă legată de sănătatea publică. Mai întâi am fost surprinşi, apoi am verificat dacă nivelul de clenbuterol era periculos pentru jucători. Am constatat că nu era cazul”, a declarat Jiri Dvorak, director medical în cadrul FIFA. Potrivit acestuia, clenbuterolul provenea de la carnea consumată de jucători, iar responsabilitatea revine celor care folosesc ilegal această substanţă pentru îngrăşarea animalelor. Tot în Mexic, Agenţia Mondială Antidoping (WADA) i-a sfătuit pe sportivii prezenţi la Jocurile Panamericane, deschise vineri, la Guadalajara, „să fie extrem de atenţi la ce mănâncă şi unde mănâncă”. „Guvernul statului Guadalajara a luat măsuri, astfel încât carnea de vită propusă sportivilor prezenţi la Jocurile Panamericane să nu fie contaminată”, a precizat WADA.

MAROCUL, SINGURA CANDIDATURĂ PENTRU CM DE FOTBAL AL CLUBURILOR

Marocul se pregăteşte să devină prima naţiune africană gazdă a Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor FIFA, după ce trei ţări concurente şi-au retras candidatura pentru organizarea ediţiilor din 2013 şi 2014. Este vorba de Africa de Sud (care a organizat Campionatul Mondial din 2010), Iranul şi Emiratele Arabe Unite (gazda din 2009 şi 2010 a CM de fotbal al cluburilor FIFA). În acest an şi în 2012 gazda competiţiei va fi Japonia. FIFA a precizat că o decizie privind organizarea turneelor din 2013 şi 2014 va fi luată în luna decembrie. Japonia a găzduit Campionatul Mondial de fotbal al cluburilor de patru ori, Emiratele Arabe Unite de două ori şi Brazilia o dată. CM al cluburilor reuneşte la finalul anului cele şase echipe din fiecare federaţie continentală la care se adaugă campioana ţării organizatoare. În 2010, competiţia a fost câştigată de Internazionale Milano.

GRONDONA, DENUNŢAT PENTRU GESTIUNE FRAUDULOASĂ

Preşedintele Federaţiei Argentiniene de Fotbal, Julio Grondona, a fost denunţat pentru “gestiune frauduloasă” în faţa judecătorului Jorge Lopez de către avocatul Mariano Cuneo Libarona, cu o zi înainte de a fi reales pentru un al noulea mandat la conducerea forului argentinian, informează cotidianul AS. Prin intermediul avocatului, posturile de televiziune C5N şi Canal America au difuzat, luni, o înregistrare făcută cu camera ascunsă în care Grondona apare vorbind despre mai multe afaceri, despre “o plată neagră” şi proferează chiar ameninţări cu moartea la adresa unui producător TV, Juan Cruz Avila, şi a unui jurnalist de la Canal America, Alejandro Fantino, care i-au criticat activitatea preşedintelui federaţiei în cadrul unei emisiuni TV. Bazându-se pe această înregistrare, Mariano Cuneo Libarona, care acţionează în numele unui antreprenor, l-a denunţat pe Grondona pentru “gestiune frauduloasă” în faţa judecătorului Jorge Lopez, notează AS. Sursa citată menţionează, de asemenea, că avocatul Cuneo Libarona a prezentat documente, potrivit cărora Grondona şi alţi membri ai familiei sale deţin conturi în Elveţia în valoare de 30 de milioane de dolari. Ieri au fost programate alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Argentiniene de Fotbal, Grondona fiind singurul candidat, după ce preşedintele clubului Velez Sarsfield, Fernando Raffaini, nu a reuşit să strângă semnăturile necesare pentru a-şi depune candidatura. Raffaini a declarat, în urmă cu câteva săptămâni, că unii dintre cei care ar fi trebuit să semneze, nu au mai făcut-o “de teamă”. Grondona conduce forul argentinian din 1979.