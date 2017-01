ETAPA A 10-A ÎN LIGA 1 LA FOTBAL

Vineri s-au disputat primele două meciuri din etapa a 10-a a Ligii 1 la fotbal. Rezultate: Rapid Bucureşti - CS Mioveni 4-0 (M. Roman 6, Herea 62-pen., Pancu 74, Alexa 77) şi Oţelul Galaţi - Astra Ploieşti 1-1 (Punosevac 40 / Fatai 45+1). Programul partidelor - sâmbătă: Sportul Studenţesc Bucureşti - FCM Tg. Mureş (ora 15.00, Dolce Sport), Petrolul Ploieşti - Voinţa Sibiu (ora 18.00, Digi Sport 1), Concordia Chiajna - CFR Cluj (ora 21.30, Digi Sport 1); duminică: U. Cluj - FC Braşov (ora 19.00, Digi Sport 1), FC Vaslui - Steaua Bucureşti (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan Mediaş (ora 18.00, Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - Dinamo Bucureşti (ora 20.00, Antena 1 şi GSP TV). Clasament: 1. Dinamo 22p (golaveraj: 20-5), 2. Rapid 21p (15-5), 3. U. Cluj 18p (15-8), 4. CFR 17p (18-7), 5. FC Vaslui 16p (16-9), 6. Astra 16p (12-10), 7. Pandurii 15p (16-11), 8. Steaua 14p (13-10), 9. Oţelul 12p (8-11), 10. Gaz Metan 12p (15-19), 11. FC Braşov 11p (9-10), 12. Ceahlăul 10p (7-9), 13. Petrolul 8p (8-13), 14. Tg. Mureş 7p (10-14), 15. Voinţa 7p (5-11), 16. Sportul 7p (9-17), 17. CS Mioveni 7p (7-25), 18. Chiajna 6p (4-13).

ETAPA A 9-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor - sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - Delta Tulcea; Viitorul Constanţa - FCM Bacău; Astra II Giurgiu - Callatis Mangalia; Dunărea Galaţi - Dinamo II Bucureşti; Victoria Brăneşti - Gloria Buzău; ora 12.00: CF Brăila - FC Farul Constanţa; ora 13.00: CS Otopeni - CSMS Iaşi; duminică, ora 12.00: FC Botoşani - FC Snagov. Clasament: 1. Delta Tulcea 16p (golaveraj: 13-7), 2. Săgeata Năvodari 15p (14-6), 3. Viitorul Constanţa 14p (14-8), 4. FC Farul Constanţa 13p (13-11), 5. FC Snagov 13p (11-9), 6. CSMS Iaşi 13p (8-7), 7. Dinamo II Bucureşti 12p (9-9), 8. FC Botoşani 12p (8-9), 9. CF Brăila 12p (11-15), 10. Astra II Giurgiu 11p (13-14), 11. FCM Bacău 10p (7-8), 12. Dunărea Galaţi 10p (11-15), 13. Victoria Brăneşti 8p (11-11), 14. Gloria Buzău 8p (7-13), 15. Callatis Mangalia 6p (11-15), 16. CS Otopeni 5p (9-13); Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: Juventus Bucureşti - CSM Rm. Vîlcea; FC Argeş - FC Bihor; Mureşul Deva - ALRO Slatina; Luceafărul Oradea - FC Timişoara; FC Maramureş - Unirea Alba Iulia; duminică, ora 13.00: Chindia Tîrgovişte - FC Olt. Meciurile Gloria Bistriţa - Arieşul Turda 2-1 şi UTA - Gaz Metan Severin 3-1 s-au jucat vineri. Clasament: 1. Gloria Bistriţa 18p (16-7), 2. FC Timişoara 18p (14-8), 3. FC Argeş 15p (17-12).

REMIZĂ ÎN DERBY-UL DE LA AFUMAŢI

Vineri s-au desfăşurat partidele contând pentru etapa a 9-a din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată rezultatele: Rapid II Bucureşti - CS Eforie 0-0; Dunărea Călăraşi - Eolica Baia 0-0; CS Afumaţi - Unirea Slobozia 1-1; CS Tunari - ACS Berceni 0-0; CS Baloteşti - FC Voluntari 2-1; Comprest GIM Bucureşti - Viitorul Chirnogi 0-1; Conpet Cireşu - Viitorul Axintele 0-3. CS Ştefăneşti a stat. Clasament: 1. Afumaţi 22p (golaveraj: 15-3); 2. Slobozia 20p/8j (17-4); 3. Berceni 16p/8j (11-6); ... 7. Baia 13p/8j (9-6); ... 11. Eforie 10p/8j (6-13).

ETAPA A 8-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 8-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Pescăruşul Gîrliciu - Steaua RTS Cogealac (ora 13.00); Dunaris Topalu - Voinţa Săcele; Dunărea Ciobanu - AS Grădina; Recolta Nicolae Bălcescu - Speranţa Nisipari; Sportul Tortoman - Ulmetum Pantelimon (ora 12.00); Viitorul Fîntînele - Pescarul Ghindăreşti (ora 12.00). Gloria Seimeni stă. SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - Danubius Rasova (ora 12.00); Inter Ion Corvin - CS II Peştera; Dunărea Ostrov - Sacidava Aliman (ora 15.00); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Tineretul Valea Dacilor; Voinţa Cochirleni - Voinţa Siminoc (ora 12.00); CSSM Medgidia - AS Ciocîrlia. Marmura Deleni stă. SERIA EST: Viitorul Cobadin - Farul Tuzla; Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni; Recolta Negru Vodă - Gloria II Albeşti Cotu Văii; Luceafărul Amzacea - Avîntul Comana; CS II Agigea - Viitorul Cerchezu; AS Bărăganu - Unirea Topraisar; Sparta II Techirghiol - CFR Constanţa.

JUNIORII ACADEMIEI HAGI MERG ÎN BULGARIA

Patru formaţii de juniori de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“, Academia Hagi 1997 (antrenor Vasile Mănăilă), Academia Hagi 1998 (antrenor Marius Codescu), Academia Hagi 1999 (antrenor Nicolae Roşca) şi Academia Hagi 2002 (antrenor Constantin Fălină), vor disputa, săptămâna viitoare, partide amicale în Bulgaria. Programul partidelor din Bulgaria - miercuri, 19 octombrie, ora 13.00: Dobrudja Dobrici 1996 - Academia Hagi 1997; ora 15.00: Dobrudja Dobrici 1997 - Academia Hagi 1998; joi, 20 octombrie, ora 11.00: Izida Dobrici 1999 - Academia Hagi 1999, ora 11.00: Izida Dobrici 2002 - Academia Hagi 2002.

ETAPA A 7-A ÎN CN DE JUNIORI A, B, C, D şi CUPA HAGI DANONE

Etapa 7-a în Campionatul Naţional al juniorilor are loc astfel - juniori A, duminică, ora 12.00: Delta Tulcea - FC Farul Constanţa (de la ora 14.00 evoluează juniorii B), Dunărea Galaţi - Oţelul Galaţi, Callatis Mangalia - CF Brăila, Săgeata Năvodari - FC Viitorul Constanţa, Unirea Slobozia - LPS Galaţi. Dunărea Călăraşi stă; Juniori C, sâmbătă, ora 9.00: Academia Hagi Constanţa - CS Eolica Baia (în continuare evoluează juniorii D), ora 9.30: CS Agigea - Metalul Constanţa, ora 10.00: Elpis Constanţa - FC Viitorul Constanţa, duminică, ora 9.00: Callatis Mangalia - CS Eforie, Săgeata Năvodari - ACSSF Farul 2010 Constanţa, CS Agigea - Metalul Constanţa. Partida FC Farul Constanţa - CSS Medgidia a fost amânată. Cupa Hagi Danone, sâmbătă ora 9.00: Academia Hagi Constanţa - FC Constanţa, sâmbătă, ora 14.00: Săgeata Năvodari - FC Viitorul Constanţa, ACSSF Farul 2010 Constanţa - Metalul Constanţa, CSS Medgidia - GSIB Mangalia.

ETAPĂ ÎN CN DE JUNIORI E

Programul etapei a 8-a în Campionatul Naţional al juniorilor E, Seria Sud: ACSSF Farul 2010 Constanţa - Callatis Mangalia (sâmbătă, ora 9.30), FC Farul Constanţa - GSIB Mangalia (sâmbătă, ora 12.30), CS Eforie - CS Eolica Baia (duminică, ora 9.30). FC Viitorul 2001 Constanţa stă. Etapa a 6-a în Seria Nord: Steaua RTS Cogealac - Academia Hagi 2002 Constanţa (vineri, ora 15.30, la Mihai Viteazu), Palatul Copiilor Constanţa - Săgeata Năvodari (sâmbătă, ora 9.30). Partida Metalul Constanţa - Academia Hagi 2001 a fost amânată.

DINAMO, AMENDATĂ DE UEFA PENTRU INCIDENTELE DE LA MECIUL CU POLTAVA

Clubul FC Dinamo Bucureşti a fost amendat de UEFA cu suma de 25.000 de euro şi va juca un meci internaţional cu porţile închise, această sancţiune fiind însă suspendată pe o perioadă de probă de doi ani, în urma incidentelor de la partida cu Vorskla Poltava în manşa secundă a play-off-ului UEFA Europa League. La meciul respectiv, suporterii au aruncat cu obiecte spre teren, spre oficialii din tribune, au escaladat gardurile şi au folosit materiale pirotehnice. Dinamo a ratat calificarea în grupele UEL, după ce a pierdut, cu 2-3, pe teren propriu, meciul retur cu formaţia ucraineană Vorskla Poltava. Dinamo pierduse şi în tur, cu 1-2.

RANIERI A SCĂPAT DE SUSPENDARE

Antrenorul echipei Internazionale Milano, Claudio Ranieri, suspendat un meci pentru injurii la adresa arbitrului Gianluca Rocchi la meciul cu Napoli, scor 0-3, din 1 octombrie, va trebui până la urmă să plătească o amendă de 10.000 de euro, pedeapsa fiind comutată în apel. Ranieri a fost trimis în tribună la partida din etapa a 6-a a campionatului Italiei pentru că a protestat vehement faţă de deciziile arbitrului Rocchi.

FORLAN VA LIPSI O LUNĂ

Fotbalistul uruguayan al echipei Internazionale Milano, Diego Forlan, s-a accidentat la un meci cu Paraguay din preliminariile CM 2014 şi va fi indisponibil o lună. Inter a mai anunţat că şi brazilianul Philippe Coutinho s-a accidentat, joi, la antrenament. Echipa milaneză mai este privată pentru meciul cu Catania, de sâmbătă, şi de serviciile jucătorilor Thiago Motta, Andrea Ranocchia şi Joel Obi, toţi suspendaţi, în timp ce Julio Cesar şi Wesley Sneijder sunt incerţi. De asemenea, gruparea italiană a anunţat că nici Cristian Chivu nu va putea evolua în acest joc, tot din cauza unei accidentări.

ETO’O, ÎMPRUMUTAT DE ANJI LA INTER?

Gazzetta dello Sport a anunţat vineri că atacantul camerunez Samuel Eto’o, de la Anji Mahacikala, ar putea fi împrumutat câteva luni la Internazionale Milano, ţinând cont că în Rusia campionatul se va întrerupe din noiembrie până în primăvara anului viitor. Un împrumut similar celui al englezului David Beckham, de la LA Galaxy la AC Milan, în sezoanele precedente. Presa italiană mai scrie că Inter îi pregăteşte camerunezului un salariu colosal: 6 milioane de euro pentru trei luni!