CROSUL LOTERIEI ROMÂNE, LA CONSTANŢA

Duminică, 2 octombrie, de la ora 11.00, la Constanţa, se va desfăşura Crosului Loteriei Române. Întrecerea se va desfăşura pe un traseu de 4,5 km (Parcare Aqua Magic - Bd-ul Mamaia - Hotel Naţional şi retur), la următoarele categorii: profesionişti seniori - senioare (19-34 ani), amatori seniori - senioare (19-34 ani), profesionişti juniori - junioare (14-18 ani), amatori juniori - junioare (14 - 18 ani), copii fete - băieţi (11-13 ani), veterani I bărbaţi - femei (35-49 ani), veterani II bărbaţi - femei (peste 50 ani), persoane cu dizabilităţi locomotorii bărbaţi - femei şi persoane cu dizabilităţi senzoriale bărbaţi - femei. Înscrierile se pot efectua pe site-ul www.djsconstanta.ro, iar în ziua desfăşurării crosului, în intervalul 8.00 - 10.45, la punctele special amenajate. Participarea este liberă. Pentru fiecare dintre categorii, se vor premia primele 10 locuri, iar premiile au valori cuprinse între 100 şi 6.000 lei. Primii 2.000 de participanţi la această manifestare sportivă vor primi gratuit, după momentul trecerii liniei de sosire, cîte un tricou din partea Loteriei Române.

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA RUGBY

La sediul Federaţiei Române de Rugby a avut loc, ieri, tragerea la sorţi a partidelor din semifinalele Cupei României. În penultimul act se vor disputa partidele CSM Bucureşti - CSM Baia Mare şi Dinamo Bucureşti - RCM Timişoara. Partidele vor avea loc, sâmbătă, pe teren neutru.

CITY’US TG. MUREŞ, CALIFICATĂ ÎN “ELITE ROUND”

Sala Sporturilor din Tg. Mureş găzduieşte săptămâna aceasta jocurile din cadrul grupei a 5-a din UEFA Futsal Cup, ediţia 2011-2012, faza “Main Round”. Primele două clasate se califică pentru faza “Elite Round”, iar acestea sunt deja cunoscute, după primele două zile ale turneului. Una dintre ele este campioana României, City’us Tg. Mureş, care a învins pe MNK Brodosplit Inzenjering Split (Croaţia) cu 4-1 (goluri Ignat, Fl. Matei, Stoica şi A. Csoma) şi pe FS Ilves Tampere (Finlanda) cu 7-1 (goluri Ignat 3, La. Szocs, Fl. Matei, M. Matei şi Carlao). La rândul său, Marca Futsal (Italia) a dispus cu 6-0 de Tampere şi cu 4-1 pe Split. Vineri, în ultima zi a turneului, City’us va întâlni formaţia italiană într-un meci fără miză, ambele echipe fiind calificate mai departe, în “Elite Round”.

STEAUA A CÂŞTIGAT LA BRAŞOV, ÎN LIGA MOL

Steaua Rangers Bucureşti a învins, cu scorul de 4-3 (3-0, 0-2, 1-1), pe Corona Fenestela 68, într-un meci din Liga Mol la hochei pe gheaţă disputat marţi seară, pe Patinoarul Olimpic din Braşov. Steaua a condus cu 3-0, prin golurile marcate de Evgheni Pisarenko (2) şi Martin Persson, iar gazdele au restabilit egalitatea, după reuşitele semnate de Zsolt Balint, Zsombor Antal şi Levente Zsok. Golul victoriei Stelei a fost reuşit de Andrei Butocinov, cu patru minute înainte de final.

POSIBILUL ADVERSAR AL LUI BUTE SE DECIDE ÎN DECEMBRIE

Finala turneului Super Six, dintre englezul Carl Froch şi americanul Andre Ward, care va conta pentru unificarea titlurilor WBA şi WBC la categoria supermijlocie, va avea loc pe 17 decembrie, la Atlantic City (New Jersey). Această întâlnire între Ward, campion WBA al categoriei, şi Froch, deţinătorul centurii WBC, trebuia să aibă loc pe 29 octombrie, la Atlantic City, însă a fost amânată după ce pugilistul american s-a accidentat la un antrenament pe 22 septembrie. Andre Ward s-a tăiat deasupra urechii şi a avut nevoie de şapte puncte de sutură. Câştigătorul turneului Super Six s-ar putea înfrunta cu Lucian Bute, deţinătorul centurii în versiunea IBF, într-un meci de unificare a titlului mondial la categoria supermijlocie.

GALA SUPERKOMBAT “ARDE BRĂILA!”

Circuitul SuperKombat, care se desfăşoară pe reguli de K1, programează a treia gală din acest an pe 1 octombrie, la Brăila. Organizatorii au comunicat programul galei, care va cuprinde şi o “piramidă” de patru luptători, iar în semifinale se vor bate Ricardo van de Bos (Olanda) cu Pavel Zuravliov (Ucraina) şi Stefan Leko (Germania) cu Sebastien van Thielen (Belgia). În meciul de rezervă pentru piramidă se întâlnesc Corneliu Rus (România) şi Mindaugas Sakalauskas (Lituania). Iată şi programul superfight-urilo: Lucian Dănilescu (România) - Tomas Pakutinskas (Lituania); Frank Munoz (Spania) - Redjano Cairo (Olanda); Cătălin Moroşanu (România) - Noel Cadet (Franţa); Benjamin Adegbuyi (România) - Martin Hauser (Slovacia). La Brăila vor fi prezenţi şi foştii luptători K1 Peter Aerts şi Melvin Manhoef, în calitate de antrenori. Următoarea gală SuperKombat va avea loc pe 15 octombrie, cu ocazia inaugurării noii Săli Polivalente din Piatra Neamţ.