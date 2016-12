TECĂU, ÎN SFERTURI LA US OPEN

Perechea Horia Tecău / Robert Lindstedt (România / Suedia), cap de serie nr. 7, s-a calificat, duminică noapte, în sferturile de finală ale probei de dublu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Tecău şi Lindstedt au învins în optimi, cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), cuplul italian Daniele Bracciali / Potito Starace. Tecău şi Lindstedt vor întâlni în sferturile de finală perechea italiană Simone Bolelli / Fabio Fognini. Pentru calificarea în sferturi la US Open, Tecău şi Lindstedt vor primi un cec în valoare de 50.000 de dolari.

CS NĂVODARI, LOCUL 5 LA CN DE RUGBY ÎN 7 - DIVIZIA A

CS Năvodari, echipă pregătită de Cornel Suciu şi Cristian Husea, a încheiat pe poziţia a 5-a prima etapă a Campionatului Naţional de rugby în 7 - Divizia A, desfăşurată, duminică, la Tîrgovişte. Năvodărenii au înregistrat două înfrângeri şi patru victorii. Conducerea tehnică a clubului din Năvodari s-a declarat mulţumită de rezultatele obţinute (victorii cu Metrorex Bucureşti, Jandarmeria Română şi Callatis Mangalia), astfel că în etapele de pe 25 septembrie, 2 octombrie şi 8 octombrie (toate la Tîrgovişte), să se încerce clasarea pe unul din primele trei locuri. În altă ordine de idei, sâmbătă, de la ora 10.00, în Cupa României la rugby, pe terenul “Legmas” din Năvodari, va avea loc meciul dintre CS Năvodari şi Ştiinţa Petroşani.

PROGRAMUL HANDBALISTELOR TRICOLORE LA CM

Federaţia Internaţională de Handbal a anunţat programul complet al meciurilor din faza grupelor, la CM din Brazilia (2-18 decembrie). România va juca în Grupa C, la Sao Paolo, alături de reprezentativele Franţei, Braziliei, Tunisiei, Cubei şi Japoniei. Tricolorele vor avea de luptat şi cu fusul orar, urmând a disputa două meciuri de la ora României 23.15, iar unul după miezul nopţii, de la 1.45. Programul meciurilor României în Grupa C este următorul: România- Tunisia (3 decembrie, ora 21.00, ora României), România - Cuba (5 decembrie, ora 21.00), România - Japonia (6 decembrie, ora 23.15), România - Brazilia (8 decembrie, ora 1.45) şi România - Franţa (9 decembrie, ora 23.15). Componenţa celorlalte grupe - Grupa A: Norvegia, Muntenegru, Angola, Germania, China, Islanda; Grupa B: Rusia, Kazakhstan, Olanda, Coreea de Sud, Spania, Australia; Grupa D: Suedia, Danemarca, Croaţia, Argentina, Coasta de Fildeş, Uruguay. Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală (meciurile fiind programate în 11-12 decembrie), fază eliminatorie, la fel ca sferturile de finală (14 decembrie), semifinalele (16 decembrie), urmate de finale (18 decembrie). Echipa României nu se va muta din Sao Paolo, dacă se va califica în fiecare fază superioară a competiţiei. Campioana mondială se va califica direct la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, iar echipele clasate pe locurile 2-7 vor juca în turnee preolimpice, cele clasate pe locurile 2-4 având drept de organizare al acestora. Turneele preolimpice sunt programate în luna mai a anului viitor.

JO JO DAN VA BOXA CU SELCIUK AYDIN PE 19 NOIEMBRIE

Pugilistul Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, şi turcul Selciuk Aydin se vor întâlni din nou pe 19 noiembrie, la Trabzon, într-un meci contând pentru titlul interimar al categoriei semimijlocie, versiunea WBC. Promotorii celor doi boxeri au ajuns la o înţelegere pentru ca meciul să se dispute pe 19 noiembrie, cu doar o noapte înainte de încheierea perioadei de 30 de zile pe care au avut-o la dispoziţie pentru a negocia. În iunie 2010, Jo Jo Dan a fost învins de Aydin, însă la începutul lunii august 2011 WBC a decis ca meciul să se rejoace, după ce turcul a câştigat după o decizie controversată. Câştigătorul va deveni challengerul câştigătorului întâlnirii dintre Floyd Mayweather şi Victor Ortiz, ce va avea loc pe 17 septembrie, pentru titlul mondial la semimijlocie, versiunea WBC. Jo Jo Dan, care a ajuns la 29 de victorii la profesionişti, dintre care 14 prin KO, a mai cucerit şi titlul Universal Boxing Organization (UBO).

PROBLEME PENTRU NADAL

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a suferit crampe violente la piciorul drept, la conferinţa de presă de la finalul meciului cu David Nalbandian, de la US Open. Nadal, nr. 2 mondial, răspundea la o întrebare, în momentul în care a început să aibă dureri. Crispat, Nadal a alunecat treptat pe scaun. Sala în care se ţinea conferinţa de presă a fost evacuată, intensitatea luminii a fost scăzută şi personalul medical a intervenit pentru a-l ajuta pe spaniol. Câteva minute mai târziu, Nadal a explicat, în limba engleză, că a avut crampe la coapsa dreaptă, “în faţă şi în spate”, după care şi-a reluat conferinţa de presă în spaniolă. El a precizat că totul este în regulă, că acele crampe i s-ar fi putut întâmpla oriunde şi că această problemă nu îi pune în pericol continuarea turneului.

CEL MAI LUNG TIE-BREAK

Jucătoarele Samantha Stosur şi Maria Kirilenko au intrat în Cartea recordurilor tenisului, disputând duminică, în optimile de finală ale US Open, cel mai lung tie-break din istoria turneelor de tenis de Grand Slam la simplu feminin, câştigat cu 17-15 de Kirilenko. Australianca Stosur, cap de serie nr. 9, a pierdut acest set, dar ea s-a impus în cele din urmă, cu 6-2, 6-7 (15/17), 6-3, calificându-se în sferturile de finală. Acest tie-break a fost cu un punct mai scurt decât cel jucat de John McEnroe şi Bjorn Borg în setul 4 al finalei de la Wimbledon din 1980 (18-16). În timpul jocului decisiv, care a încheiat un set lung de o oră şi 24 de minute, Stosur a ratat 5 mingi de meci, iar Kirilenko şi-a adjudecat victoria la a 6-a minge de set. Stosur s-a specializat în recorduri de durată în acest an la US Open, disputând în turul 3 cel mai lung meci din era tie-break-ului, învingând o altă rusoaică, pe Nadia Petrova, în cel mai lung meci de simplu femei din istoria US Open (3 ore şi 16 minute), după 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5.