ETAPA A 3-A ÎN LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă, de la ora 11.00, sunt programate meciurile din etapa a 3-a a Ligii a II-a - Seria 1: FC Viitorul Constanţa - Dinamo II Bucureşti, Callatis Mangalia - FC Snagov, CS Otopeni - FC Farul Constanţa, FC Botoşani - Săgeata Năvodari, Astra II Giurgiu - Dunărea Galaţi, Victoria Brăneşti - CF Brăila, FCM Bacău - Delta Tulcea, CSMS Iaşi - Gloria Buzău. Clasament: 1. Dinamo II 6p, 2. Viitorul 4p (golaveraj: 4-1), 3. Astra II 4p (4-2); Seria a II-a: Mureşul Deva - Gloria Bistriţa, Luceafărul Oradea - Juventus Bucureşti, FC Maramureş - Arieşul Turda, Unirea Alba Iulia - CS ALRO Slatina, FC Timişoara - FC Olt, ora 19.00: UTA - CSM Rm. Vîlcea. Partida Chindia Tîrgovişte - FC Argeş se va disputa duminică, de la ora 11.00, iar întâlnirea Gaz Metan Severin - FC Bihor Oradea va avea loc miercuri, 14 septembrie, de la ora 20.00. Clasament: 1-2. FC Timişoara şi FC Argeş 6p (golaveraj: 5-2), 3. Gaz Metan Severin 6p (3-0).

ÎNFRÂNGERE PENTRU CS EFORIE

Vineri s-au desfăşurat şase partide contând pentru etapa a treia din Liga a III-a la fotbal, Seria a 2-a. Iată rezultatele: CS Eforie - Eolica Baia 1-2 (Borza 58-pen. / R. Oprea 42-pen., C. Petre 84), CS Afumaţi - CS Tunari 1-0, Dunărea Călăraşi - Comprest GIM Bucureşti 4-2, Rapid II Bucureşti - CS Baloteşti 1-2, Conpet Cireşu - ACS Berceni 0-4, CS Ştefăneşti - FC Voluntari 1-1. Partida Viitorul Axintele - Unirea Slobozia este programată sâmbătă, de la ora 17.00. Viitorul Chirnogi a stat, deoarece Phoenix Ulmu s-a desfiinţat, iar în Seria a 2-a au rămas doar 15 echipe. Clasament: 1. Afumaţi 9p; 2. Slobozia 6p (golaveraj: 7-1), 3. Berceni 6p (6-1), 4. Călăraşi 6p (6-7), ... 10. Baia 3p (4-5), ... 13. Eforie 3p (3-8).

SELECŢIE LA CS EFORIE

Clubul Sportiv Eforie, secţia de fotbal, organizează selecţie pentru copii născuţi în anii 2000, 2001, 2002 şi 2003. Selecţia are caracter permanent şi se desfăşoară pe terenurile sintetice de la baza sportivă din Eforie Nord. Detalii la numerele de telefon 0729/031.182 şi 0728/117.022.

ACADEMIA HAGI, LA “E-ON KINDER CUP”

Rezultate înregistrate vineri de echipele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” la “E-on Kinder Cup”, competiţie care se desfăşoară în perioada 1-4 septembrie, la Tg. Mureş - categoria 2000, Grupa B: Academia Hagi (antrenor Doru Carali) - Oltchim Rm. Vîlcea 0-2, Grupa C: FC Viitorul (antrenor Doru Carali) - AS Speranţa Tg. Mureş 0-1; categoria 2001, Grupa C: Academia Hagi (antrenor Aurelian Despa) - Derby Bucureşti 8-0 (Brînzan 3, Bălan 2, Ştefănescu, Ivanovici, Vlad), Academia Hagi - FC Luceafărul 2010 Cluj 4-0 (Brînzan 2, Vlad, Bălan); Grupa E: FC Viitorul (antrenor Aurelian Despa) - AS Stars Brăila 0-3, FC Viitorul - FC Juniorul Bucureşti 0-4; categoria 2002, Grupa B: FC Viitorul (antrenor Constantin Fălină) - ACS Kinder II 5-1 (Dogaru 2, Fodor, Pena, Huştea), FC Viitorul - Oltchim Rm. Vîlcea 6-2 (Pena 2, Dumitru 2, Marin, Huştea), Grupa E: Academia Hagi (antrenor Constantin Fălină) - Cautis Steaua Sudului Bucureşti 5-1 (Pitu 3, Munteanu 2), Academia Hagi - Viitorul Abrud 4-2 (Pitu 2, Munteanu, Grameni); categoria 2003, Grupa B: Academia Hagi (antrenor Ionuţ Mihu) - AS Stars Brăila 3-0 (Tănasă, Gheralia, Tătaru); categoria 2004, Grupa B: Academia Hagi (antrenor Cosmin Constantin) - ACS Tâmpa Braşov 1-8 (Stan), Academia Hagi - Juniorul Bucureşti 1-3 (Palade).

TINERETUL ROMÂNIEI, O NOUĂ REMIZĂ CU KAZAHSTANUL

Vineri, la Alma-Ata, echipa naţională de tineret a României a terminat la egalitate, scor 1-1 (Grozav 30 / Beisebekov 75), al doilea meci din preliminariile EURO 2013, împotriva Kazahstanului. Tricolorii antrenaţi de Emil Săndoi au început campania de calificare tot împotriva Kazahstanului, cu o remiză albă, scor 0-0, într-o grupă de calificare din care mai fac parte Franţa, Slovacia şi Letonia.

ROPOTAN, ÎMPRUMUTAT LA TOM TOMSK

În ultima zi a perioadei de transferuri, echipa rusă de primă divizie Tom Tomsk a reuşit să-l împrumute de la Dinamo Moscova pe internaţionalul român Adrian Ropotan. La Tomsk, Ropotan va fi coechipier cu un alt fotbalist român, Ovidiu Dănănae. Tom Tomsk ocupă locul 13 în prima ligă din Rusia, având 20 de puncte după 22 de etape şi luptându-se pentru evitarea retrogradării.

MILAN NU SE BAZEAZĂ PE INZAGHI ÎN LIGA CAMPIONILOR

Atacantul Filippo Inzaghi (38 de ani) nu figurează pe lista de jucători trimisă de AC Milan la UEFA pentru faza grupelor din Liga Campionilor. Astfel, el nu va putea continua duelul cu spaniolul Raul, de la Schalke 04, pentru recordul de goluri în cupele europene. Inzaghi, care se reface în urma unei grave accidentări la genunchi, ocupă locul doi în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria cupelor europene, cu 70 de reuşite, după Raul (73), care în acest sezon participă în Liga Europa cu Schalke. Ucraineanul Andrei Şevcenko (Dinamo Kiev), ocupantul locului 3 cu 67 de goluri, participă tot în Liga Europa. Printre cei 25 de jucători aleşi de antrenorul echipei AC Milan, Massimiliano Allegri, nu figurează nici atacantul italo-egiptean Stephan El Shaarawy (18 ani).

CELTIC GLASGOW, ÎN GRUPELE UEFA EUROPA LEAGUE

Comisia de control şi disciplină a UEFA a acceptat cele două memorii înaintate de gruparea Celtic Glasgow, astfel că echipa scoţiană a câştigat la masa verde partida cu FC Sion, din manşa retur a play-off-ului UEFA Europa League şi va putea evolua în faza grupelor, informează site-ul oficial al forului european. Gruparea scoţiană a contestat dreptul de joc al mai multor jucători ai echipei elveţiene, care, deşi avea interdicţie la transferuri, i-a folosit pe aceştia în cele două manşe. FC Sion câştigase cu scorul general de 3-1. În consecinţă, Celtic Glasgow va evolua în faza grupelor, alături de Atletico Madrid, Udinese şi Rennes. FC Sion are dreptul ca în trei zile să înainteze un apel la această decizie.

FEDERER, LA A 225-A VICTORIE DE GRAND SLAM

Tenismanul elveţian Roger Federer a înregistrat a 225-a sa victorie într-un turneu de Grand Slam, impunându-se în faţa israelianului Dudi Sela, scor 6-3, 6-2, 6-2, în turul al doilea la US Open. Federer este depăşit în topul jucătorilor cu cele mai multe victorii la turneele de Grand Slam doar de Jimmy Connors (233). Pe locul 3 se află Andre Agassi, cu 224 de victorii.

GEBRSELASSIE, PREMIAT DE PRINŢUL DE ASTURIA

Atletul etiopian Haile Gebrselassie, cvadruplu campion mondial şi dublu campion olimpic în proba de 10.000 m, a câştigat Premiul Prinţul de Asturia pentru Sport în 2011, distincţie pentru care mai era nominalizat, între alţii, şi fotbalistul Raul Gonzalez. Gebrselassie a obţinut 26 de voturi ale juriului format din 30 de persoane şi condus de fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario, impunându-se în faţa lui Raul, care a obţinut trei voturi. Echipa Spaniei de înot sincron, alpiniştii Edurne Pasaban şi Reinhold Messner (candidatură comună) şi ciclista franceză Jeannie Longo au fost ceilalţi candidaţi ajunşi în finală. Fundaţia Prinţul de Asturia, patronată de Felipe de Bourbon, moştenitorul tronului Spaniei, oferă în fiecare an opt premii de câte 50.000 de euro.

SE RETRAGE LORIS CAPIROSSI

Pilotul italian Loris Capirossi (Ducati), triplu campion mondial la motociclism viteză, a anunţat joi, la Misano (Italia), înaintea antrenamentelor libere pentru Marele Premiu al Principatului San Marino, că se va retrage din activitatea sportivă la finele acestui sezon. În vârstă de 38 de ani, veteranul curselor de MotoGP a precizat că a venit momentul să pună punct după 22 de sezoane petrecute în Campionatul Mondial. Printre numeroasele sale titluri, inclusiv cele trei titluri mondiale (două la 125 cmc cu Honda şi unul la 250 cmc cu Aprilia), Capirossi se poate mândri şi cu faptul că a fost primul pilot care a câştigat cu Ducati Desmoseidici în 2003, la Barcelona.

CUPA MONDIALĂ DE RUGBY SE VA TRANSMITE ŞI ÎN ANTARCTICA

A treia competiţie sportivă din lume ca importanţă şi audienţă după Jocurile Olimpice și Campionatul Mondial de fotbal, Rugby World Cup, care va avea loc în Noua Zeelandă, între 9 septembrie şi 23 octombrie, va fi difuzată în peste 200 de ţări şi teritorii, ceea ce reprezintă un nou record pentru această competiţie. Meciurile vor putea fi recepţionate şi în Antarctica, mai precis la Baza Scott, unde se află în această perioadă 13 neozeelandezi, un australian şi un irlandez. Este pentru prima dată în istoria de 24 de ani a competiţiei când meciurile Cupei Mondiale la rugby vor putea fi urmărite în Antarctica.