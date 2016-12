TECĂU, VICTORIE ŞI ÎNFRÂNGERE LA US OPEN

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, favorită nr. 7, s-a calificat în turul 3 al probei de dublu masculin de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Vineri seară, Tecău şi Lindstedt au trecut în turul secund, cu 7-5, 3-6, 6-2, de dublul Pablo Andujar / Daniel Gimeno-Traver (ambii din Spania). În schimb, la dublu mixt, Tecău, alături de cehoaica Andrea Hlavackova, a ratat calificarea în turul al doilea, cedând, în primul tur, cu 3-6, 2-6, în faţa cuplului american Irina Falconi / Steve Johnson. Pentru participarea în prima rundă, Tecău şi Hlavackova vor primi 5.000 de dolari. La dublu feminin, Simona Halep şi Irina Begu s-au retras în duelul cu Iveta Benesova / Barbora Zahlavova Strycova (Cehia), la scorul de 7-6, 0-6, 2-4.

NICULESCU, ÎN OPTIMI LA US OPEN

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu, locul 68 WTA, s-a calificat, vineri, în premieră, în optimile de finală la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. În turul 3, Niculescu a învins-o, cu 6-0, 6-1, după o oră şi 11 minute de joc, pe Lucie Safarova (Cehia), cap de serie nr. 27 şi poziţia 26 WTA. În optimi, Niculescu o va întâlni pe Angelique Kerber (Germania), locul 92 WTA, care a trecut, cu 6-3, 6-1, de Alla Kudriavţeva (Rusia), locul 77 WTA. Pentru calificarea în optimi la US Open, Niculescu va primi un cec în valoare de 110.000 de dolari, asigurându-şi şi 280 de puncte WTA. Niculescu este prima jucătoare din România calificată în optimi la US Open după 13 ani! Ultima oară se întîmpla în 1998, atunci cînd Irina Spîrlea trecea de Serena Williams şi accedea într-o fază similară a competiţiei. Ultimul tenisman român ajuns în optimi la US Open a fost constănţeanul Andrei Pavel, în 2004, unde ar fi trebuit să-l întâlnească pe elveţianul Roger Federer, dar actualul căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României s-a retras din cauza unei accidentări.

ETAPA A 3-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal a programat vineri, în Seria Est, prima dispută din etapa a 3-a: Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga 2-1 - la seniori şi 1-2 - la juniori. Iată programul meciurilor de sâmbătă - SERIA EST: Cariocas Constanţa - Portul Constanţa (15.00; 17.00; teren ITC); GSIB Mangalia - Victoria Cumpăna (12.00; 14.00); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CS Agigea (15.00; 17.00); CSO Ovidiu - Aurora 23 August (11.00, teren Academia Hagi; 17.00, teren Ovidiu); Sparta Techirghiol - AS Cogealac (12.00; 10.00). Clasament: 1. Agigea 6p (golaveraj 8-3), 2. Portul 6p (7-4), 3. Cumpăna 6p (3-1). SERIA VEST (se joacă sâmbătă): CS Peştera - Ştiinţa Poarta Albă (11.00; 13.00; se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul); Vulturii Cazino Constanţa - Perla Murfatlar (11.00; 13.00; teren CFR); Dacia Mircea Vodă - CS Mihail Kogălniceanu (11.00; 13.00); Sport Prim Oltina - CS Cernavodă (11.00; 13.00); Gloria Băneasa - Steaua Speranţei Siliştea (11.00; 13.00); CS Carvăn Lipniţa - Carsium Hîrşova (15.00; 17.00). Clasament: 1. Peştera 6p (golaveraj 10-1), 2. Cernavodă 6p (8-1), 3. Carvăn Lipniţa 6p (8-4).

ETAPA A 2-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 2-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Steaua RDS Cogealac; Gloria Seimeni - Voinţa Săcele (se joacă la Dunărea, de la ora 13.00); Ulmetum Pantelimon - AS Grădina; Sportul Tortoman - Recolta Nicolae Bălcescu; CS II Cernavodă - Dunărea Ciobanu; Viitorul Fîntînele - Dunaris Topalu; Speranţa Nisipari - Pescăruşul Gîrliciu. SERIA SUD: AS Ciocîrlia - Danubius Rasova; Voinţa Valu lui Traian - CS II Peştera (se joacă la Poarta Albă); Voinţa Siminoc - Sacidava Aliman (se joacă la Murfatlar); Marmura Deleni - Dunărea Ostrov (se joacă la Pietreni, de la ora 15.00); CSSM Medgidia - Inter Ion Corvin (stadion Central). Meciul Tineretul Valea Dacilor - Trophaeum Adamclisi s-a disputat vineri. CSM II Medgidia Valea Dacilor stă, pentru că Progresul Dobromir s-a retras din campionat. SERIA EST: CFR Constanţa - Farul Tuzla; Unirea Topraisar - Fulgerul Chirnogeni; Viitorul Cerchezu - Gloria II Albeşti Cotu Văii; AS Bărăganu - Recolta Negru Vodă (se joacă la Lanurile); Sparta II Techirghiol - Viitorul Mereni (ora 17.00); Avîntul Comana - Viitorul Cobadin. Luceafărul Amzacea stă, pentru că AS Independenţa s-a retras din campionat. Clasamentele tuturor seriilor din Liga a IV-a şi Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

BURSUC MERGE LA JO DE LA LONDRA

Echipajul feminin de 8+1 al României s-a clasat, vineri, pe locul 4 în finala probei din cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj, de la Bled (Slovenia), şi a obţinut calificarea la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra. Echipajul României, format din Diana Bursuc (sportivă legitimată la CS Farul Cinstanţa), Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, Nicoleta Albu, Adelina Cojocariu, Andreea Boghian, Camelia Lupaşcu, Eniko Mironcic şi Teodora Gidoiu, a terminat proba în 6 minute, 6 secunde şi 74 de sutimi. Medalia de aur a fost câştigată de un echipaj din SUA, cu timpul 6 minute 3 secunde şi 65 de sutimi.

ŞASE ORAŞE CANDIDEAZĂ LA ORGANIZAREA JO DE VARĂ DIN 2020

Şase oraşe - Baku, Doha, Istanbul, Madrid, Roma şi Tokyo - candidează oficial la organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, a anunţat, vineri, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO). Cele şase metropole au depus scrisorile de candidatură, semnate de către comitetele lor olimpice naţionale, înaintea datei-limită fixată pentru joi, 1 septembrie, la miezul nopţii. Două dintre oraşe, Tokyo şi Madrid, au fost învinse în finala pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2016, care vor avea loc în oraşul brazilian Rio de Janeiro. Alegerea gazdei JO din 2020 va avea loc în septembrie 2012, la Buenos Aires.

SUCCESE PENTRU PUGILISTELE ROMÂNE LA CE PENTRU JUNIOARE

Reprezentantele României au câştigat o medalie de aur, una de argint şi patru de bronz la Campionatele Europene de box pentru junioare şi tineret de la Orenburg (Rusia). La junioare, în limitele categoriei 52 kg, Ioana Lavinia Mera a câştigat aurul după victoria prin KO tehnic în repriza a doua a finalei cu poloneza Laura Monika Grzyb, după ce în semifinale dispusese la puncte, scor 20-9, de Marina Naidici (Ucraina). La 46 kg, Melinda Ştefania Pantiş a cucerit argintul, iar cele patru medalii de bronz au ajuns la Elena Paula Lăcătuş (+80 kg, junioare), Xenia Jorneac (48 kg), Petruţa Gabriela Drăghiciu (57 kg) şi Ancuţa Mariana Atomei (+81 kg), ultimele trei la tineret.

OBREJA, SUSŢINUT DE WBC

Preşedintele Consiliului Mondial al Boxului (WBC), Jose Sulaiman, a criticat dur AIBA, acuzând-o de intenţii dictatoriale şi arbitrare, şi a anunţat că forul pe care îl conduce susţine total Federaţia Română de Box şi pe preşedintele acesteia Rudel Obreja. „Federaţia Română de Box şi preşedintele său, Rudel Obreja, sunt de mult timp membri ai Consiliului Mondial al Boxului (WBC) şi ai Uniunii Europene de Box (EBU) şi s-au implicat în activităţile privind boxul profesionist. WBC şi EBU au aflat că AIBA, asociaţia de box amator, a ameninţat autorităţile sportive române pentru a solicita noi alegeri la federaţia română şi înlăturarea preşedintelui forului, Rudel Obreja, ca şi cum AIBA ar fi singura organizaţie de box din lume, ca şi cum AIBA ar avea libertatea de a se amesteca şi de a dicta împotriva autonomiei şi libertăţii ţărilor din lume, împotriva alegerii propriilor lor conducători şi stabilirii propriilor lor legi şi constituţii”, se arată în comunicatul semnat de Sulaiman şi postat pe site-ul oficial al WBC. Obreja se află de mai mult timp în conflict cu conducerea AIBA, care îi cere demisia din funcţia de preşedinte al FR Box. AIBA a notificat FR Box că va fi dezafiliată dacă Obreja nu renunţă la funcţia sa până la 31 august, fapt care nu s-a întâmplat.