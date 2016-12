ETAPA A 3-A ÎN LIGA A IV-A LA FOTBAL

Liga a IV-a la fotbal continuă vineri şi sâmbătă cu etapa a 3-a. Iată programul meciurilor - SERIA EST, vineri: Gloria Albeşti - Viitorul Pecineaga (ora 15.00 juniorii; ora 17.00 seniorii); sâmbătă: Cariocas Constanţa - Portul Constanţa (15.00; 17.00; teren ITC); GSIB Mangalia - Victoria Cumpăna (12.00; 14.00); Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - CS Agigea (15.00; 17.00); CSO Ovidiu - Aurora 23 August (11.00, teren Academia Hagi; 17.00, teren Ovidiu); Sparta Techirghiol - AS Cogealac (12.00; 10.00). Clasament: 1. Agigea 6p (golaveraj 8-3), 2. Portul 6p (7-4), 3. Cumpăna 6p (3-1). SERIA VEST (se joacă sâmbătă): CS Peştera - Ştiinţa Poarta Albă (11.00; 13.00; se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul); Vulturii Cazino Constanţa - Perla Murfatlar (11.00; 13.00; teren CFR); Dacia Mircea Vodă - CS Mihail Kogălniceanu (11.00; 13.00); Sport Prim Oltina - CS Cernavodă (11.00; 13.00); Gloria Băneasa - Steaua Speranţei Siliştea (11.00; 13.00); CS Carvăn Lipniţa - Carsium Hîrşova (15.00; 17.00). Clasament: 1. Peştera 6p (golaveraj 10-1), 2. Cernavodă 6p (8-1), 3. Carvăn Lipniţa 6p (8-4).

ACADEMIA HAGI, LA “E-ON KINDER CUP”

Rezultate înregistrate ieri de echipele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” la “E-on Kinder Cup”, competiţie care se desfăşoară în perioada 1-4 septembrie, la Tg. Mureş - categoria 2000, Grupa B: FC Viitorul I (antrenor Doru Carali) - Şcoala de Fotbal “T. Mesaros” Tg. Mureş 1-0 (Gîndac), FC Viitorul I - AFC Odorheiul Secuiesc 3-1 (Antochi 2, Enea), Grupa C: FC Viitorul II (antrenor Doru Carali) - U. Cluj 0-2, FC Viitorul II - Bucovina Scheia Suceava 0-5; categoria 2001, Grupa C: Academia Hagi (antrenor Aurelian Despa) - Electrica Timişoara 1-3 (Vlad), Academia Hagi - Şoimii Târnăveni 10-0; Grupa E: FC Viitorul (antrenor Aurelian Despa) - Şcoala de Fotbal Marius Baciu 0-6; categoria 2002, Grupa B: FC Viitorul (antrenor Constantin Fălină) - FC Juniorul Bucureşti 1-3 (Marin), FC Viitorul - Viitorul Gherla 1-5 (Dumitru), Grupa E: Academia Hagi (antrenor Constantin Fălină) - FCM Tg. Mureş 16-0 (Pitu 6, Munteanu 6, Bileca, Grosu, Grameni, Voicu), Academia Hagi - AFC Odorheiu Secuiesc 5-0 (Munteanu 2, Pitu, Voicu, Grameni); categoria 2003, Grupa B: Academia Hagi (antrenor Ionuţ Mihu) - FC Dănuţ Coman Piteşti 1-1 (Tănasă), Academia Hagi - AS Speranţa Tg. Mureş 2-2 (Burcea 2), Academia Hagi - ACS Kinder II 12-0 (Gheralia 4, Tănasă 4, Vrişcu 2, Geodoiu, Burcea); categoria 2004, Grupa B: Academia Hagi (antrenor Cosmin Constantin) - ACS Kinder II 8-0 (Palade 4, Ştefănescu, Stere, Stan, Burcă), Academia Hagi - AFC Odorheiu Secuiesc 2-0 (Burcă).

CN DE JUNIORI REPUBLICANI

Prima etapă a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor republicani A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1993) şi B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1995) programează astăzi, de la ora 12.00 (juniorii A) şi 14.00 (juniorii B), pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, duelul dintre FC Viitorul Constanţa şi FC Farul Constanţa. Celelalte partide se vor disputa duminică (ora 12.00 - juniorii A, ora 14.00 - juniorii B): Callatis Mangalia - Metalul Constanţa, Săgeata Năvodari - Dunărea Galaţi, Unirea Slobozia - Delta Tulcea, LPS Galaţi - Dunărea Călăraşi, CF Brăila - Oţelul Galaţi.

NICOLIŢĂ A SEMNAT PE TREI ANI CU ST. ETIENNE

Mijlocaşul echipei Steaua Bucureşti, Bănel Nicoliţă, a semnat, miercuri seară, un contract pe trei ani cu gruparea AS Saint-Etienne, el declarând că este extrem de mulţumit că a ajuns la această formaţie, a anunţat, pe site-ul oficial, gruparea franceză. În vârstă de 26 de ani, Nicoliţă a plecat din cantonamentul echipei naţionale a României, pentru a efectua vizita medicală la St. Etienne. Nicoliţă evolua la Steaua din 2005, el având două titluri de campion cu gruparea stelistă. După semnarea contractului, Nicoliţă s-a alăturat din nou echipei naţionale, în Luxemburg, în vederea meciului de vineri, din preliminariile EURO 2012.

RICARDO A IEŞIT DIN COMĂ

Ricardo, antrenorul brazilian al clubului de fotbal Vasco de Gama, a ieşit din comă după ce a fost victima unui accident vascular cerebral duminica trecută, dând semne încurajatoare, a anunţat medicul său curant, Fabio Guimaraes De Miranda. Prudent, specialistul a ţinut să avertizeze că este încă prea devreme pentru a se şti dacă vor exista sechele în urma acestui accident cerebral. Preşedintele clubului Vasco, Roberto Dinamite, care l-a vizitat pe antrenor la spital, s-a arătat foarte emoţionat că Ricardo dă semne că îşi revine, mai ales că acesta a mai fost operat pentru un mic accident cerebral anul trecut, după un meci cu Palmeiras, pe când antrena echipa FC Sao Paulo. Născut în 1964 la Rio de Janeiro, Ricardo a jucat la trei cluburi (Fluminense, Paris Saint-Germain, Benfica Lisabona) şi a purtat de 48 de ori tricoul reprezantativei Braziliei.

PROFITURI RECORD PENTRU MANCHESTER UNITED

Clubul Manchester United a înregistrat profit şi venituri record în anul fiscal 2010-2011, încheiat în iunie. Acestea s-au cifrat la peste 110 milioane lire sterline, respectiv 330 milioane lire, iar JPMorgan estimează că MU va încheia anul fiscal în curs cu un profit de 114 milioane lire. Datoria netă a clubului a coborât la 308,3 milioane lire, de la 376,9 milioane lire. Cel mai mare club de fotbal din Anglia speră să atragă fonduri de până la un miliard de lire sterline prin oferta publică, plasând pe piaţă 25-30% din acţiunile clubului.

CARVALHO SE RETRAGE DIN NAŢIONALA PORTUGALIEI

Aflat în cantonamentul naţionalei Portugaliei pentru a pregăti meciul cu Cipru din preliminariile CE 2012, fundaşul Ricardo Carvalho a părăsit baza de pregătire fără să anunţe pe nimeni. Jucătorul lui Real Madrid s-a supărat pentru că selecţionerul Paulo Bento l-a anunţat că nu va fi titular în meciul de la Nicosia, unde cuplul de fundaşi centrali va fi alcătuit din Pepe şi Bruno Alves. „Nu am fost tratat cu respect, mă simt lezat”, a spus Carvalho, lăsând de înţeles că nu va mai răspunde convocărilor la naţionala Portugaliei.

MOURINHO A RENUNŢAT LA TREI JUCĂTORI

În ultima zi de mercato, Jose Mourinho a reuşit să scape de trei jucători, care nu mai intrau în vederile sale pentru noul sezon din Primera Division. Astfel, fundaşul olandez Royston Drenthe, adus cu 14 milioane de euro de la Feyenoord Rotterdam, a fost cedat la Everton, iar argentinianul Fernando Gago, pe care s-au plătit 20 de milioane de euro, a fost împrumutat la AS Roma. Cel de-al treilea jucător de care s-a despărţit Real Madrid a fost fundaşul Pedro Leon, care a fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Getafe, club de la care a venit pentru suma de 10 milioane de euro.

ARSENAL, CAMPIOANĂ A FINALULUI DE MERCATO

Arsenal Londra şi-a completat lotul miercuri, în ultima zi de transferuri, cu patru jucători. În cursul serii, formaţia lui Wenger i-a adus pe spaniolul Mikel Arteta şi israelianul Yossi Benayoun, la câteva ore după ce îi transferase pe Andre Santos şi Per Mertesacker. Arteta, în vârstă de 29 de ani, venit de la Everton, a semnat un contract pe patru ani, în timp ce Benayoun (31 de ani) a fost împrumutat de la Chelsea până la finalul sezonului. În schimb, atacantul Nicklas Bendtner (23 de ani) a fost împrumutat la Sunderland până la finalul sezonului. Alte mutări din Anglia: Chelsea l-a transferat pe internaţionalul portughez Raul Meireles, de la Liverpool, care a renunţat şi la serviciile atacantului francez David N’Gog, ajuns la Bolton Wanderers. În schimb, Liverpool l-a adus pe Craig Bellamy, de la Manchester City, care a renunţat şi la internaţionalul englez Shaun Wright-Phillips, transferat la Queens Park Rangers, dar l-a adus pe Owen Hargreaves, liber de contract după ce ultimele sezoane le-a petrecut la Manchester United.

TURCIA, FĂRĂ FORMULA 1 DIN SEZONUL URMĂTOR

Marele Premiu al Turciei, introdus sub rezervă în calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 din 2012, dat publicităţii pe 3 iunie, a fost scos din program în absenţa unui acord financiar cu Bernie Ecclestone, administratorul drepturilor Formulei 1. În schimb, Marele Premiu al Bahrainului, care a fost anulat în 2011 din cauza situaţiei politice din ţară, figurează în calendarul pe 2012, urmând să aibă loc pe 22 aprilie, şi nu pe 11 martie, cum fusese anunţat iniţial. Sezonul 2012 are 20 de curse: va debuta pe 18 martie, cu Marele Premiu al Australiei, şi se va încheia pe 25 noiembrie, în Brazilia.

UN FOST JUCĂTOR DIN NHL, GĂSIT MORT

Wade Belak, fost fundaş al echipei Nashville Predators din Liga Profesionistă Nord-Americană de hochei pe gheaţă (NHL), a fost găsit mort, miercuri, la Toronto, a anunţat poliţia din Nashville (Tennessee). Canadianul în vârstă de 35 de ani a fost găsit mort într-o cameră de hotel, conform aceleiaşi surse. Belak este al treilea jucător din NHL găsit mort începând din aeastă primăvară. Pe 14 mai, Derek Boogaard (28 ani), atacant canadian al echipei New York Rangers, a decedat accidental la domiciliul său după ce consumase alcool în timp ce era tratat cu oxicodon, un analgezic. Pe 15 august, fostul atacant al echipei Vancouver Canucks, Rick Rypien (27 ani), a fost găsit mort la domiciliul său.