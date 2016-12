HALEP A ELIMINAT-O PE NA LI

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep (nr. 53 WTA) a eliminat-o pe chinezoaica Na Li, câştigătoarea de la Roland Garros, în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Halep a trecut de Na Li (nr. 7 WTA, favorita nr. 6), scor 6-2, 7-5, după 94 de minute de joc. Eliminarea câştigătoarei de la Roland Garros este a doua surpriză produsă de o româncă la US Open, după ce Alexandra Dulgheru a trecut de Petra Kvitova (nr. 6 WTA, favorita nr. 5), învingătoarea de la Wimbledon. În turul secund, Halep o va înfrunta pe Carla Suarez Navarro (Spania). Pentru calificarea în turul al doilea la US Open, Halep va încasa 31.000 de dolari. În schimb, Sorana Cîrstea şi Irina Begu au fost eliminate în primul tur la US Open. Cîrstea a cedat în duelul cu belgianca Yanina Wickmayer (fav. nr. 20), cu 6-1, 7-5, iar Begu a pierdut întâlnirea cu italienca Roberta Vinci (fav. nr. 18), cu 3-6, 4-6. Cîrstea şi Begu vor primi câte un cec în valoare de 19.000 de dolari şi câte 5 puncte WTA.

TECĂU, ÎN TURUL SECUND LA US OPEN

În competiţia de dublu masculin, constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, favoriţi nr. 7, au trecut în primul tur de perechea formată din Bradley Kahn şi David Marin (ambii din SUA), cu 6-4, 6-4. Tecău şi Lindstedt vor juca în turul următor împotriva învingătorilor din meciul Ivan Dodig (Croaţia) / Bernard Tomic (Australia) - Pablo Andujar / Daniel Gimeno-Traver (ambii din Spania).

BURSUC, ÎN FINALĂ LA CM DE CANOTAJ

Echipajul feminin de 8+1 al României s-a calificat, ieri, în finala probei la Campionatele Mondiale de canotaj de la Bled (Slovenia), după ce a ocupat locul secund în recalificări, după Marea Britanie. Echipajul alcătuit din Diana Bursuc (sportivă legitimată la CS Farul Constanţa), Ionelia Zaharia, Cristina Grigoraş, Irina Dorneanu, Adelina Cojocariu, Andreea Boghian, Roxana Cogianu, Eniko Mironcic şi Teodora Gidoiu a fost cronometrat cu timpul de 6 minute 8 secunde şi 72 de sutimi, la o secundă şi şase sutimi de Marea Britanie, dar înaintea Olandei şi Chinei, care au prins şi ele finala.

START ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Astăzi începe ediţia 2011-2012 a Ligii Naţionale de handbal feminin, prima partidă din actualul sezon fiind HC Roman - Oltchim Rm. Vîlcea (ora 11.00). Celelalte meciuri sunt programate sâmbătă, după următorul program - ora 11.00: CSU Neptun Constanţa - CSM Bucureşti, HC Oţelul Galaţi - U. Jolidon Cluj, CSM Ploieşti - ASC Corona 2010 Braşov, HCM Baia Mare - HC Zalău, HC Dunărea Brăila - SCM Craiova; ora 19.00: CSM Cetate Devatrans - CSM Bacău 2010.

BEGU, LA CEA MAI BUNĂ CLASARE DIN CARIERĂ

Jucătoarea română de tenis Irina-Camelia Begu a urcat şase poziţii în clasamentul WTA, dat publicităţii ieri, ocupând locul 42 (cea mai bună clasare a sa), cu 1.297 de puncte. În Top 100 WTA mai figurează alte patru românce: Alexandra Dulgheru, urcare pe locul 48 de pe 49, cu 1.166p, Simona Halep, staţionare pe locul 53 (1.139p), Monica Niculescu, locul 68 în urcare de pe 70 (963p), şi Sorana Cîrstea, coborâre de pe 93 pe 94 (733p). Alte cinci jucătoare sunt situate între locurile 100 şi 200 WTA: Edina Gallovits-Hall - urcare de pe locul 108 pe 107, cu 634p, Alexandra Cadanţu - locul 148, cu 437p (urcare de o poziţie), Mădălina Gojnea - locul 164, cu 368p, în coborâre de pe 163, Elena Bogdan - menţinere pe locul 175, cu 325p, şi Mihaela Buzărnescu, locul 194, în coborâre de pe 191, cu 295p. În clasamentul de dublu, cea mai bine clasată este Dulgheru, care a urcat patru locuri, de pe 48 pe 44, cu 2.015p. Următoarele sportive din România în această ierarhie sunt: Niculescu - menţinere pe 49 (1.875p), Cîrstea - urcare de pe 88 pe 68 (1.271p), Gallovits-Hall - locul 77 (1.145p), în coborâre două poziţii, şi Begu - locul 87 (1.030p), coborâre de un loc. Primele trei locuri ale clasamentului WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 9.335p, 2. Vera Zvonareva (Rusia) 6.820p, 3. Kim Clijsters (Belgia) 6.501p.

UNUL DINTRE INCULPAŢII ÎN CAZUL UCIDERII LUI MARIAN COZMA A FUGIT

Ungurul Pal Gabor, care a fost condamnat la cinci ani de închisoare în procesul uciderii fostului handbalist român Marian Cozma, este căutat de poliţie, după ce, marţi, i-a atacat pe agenţii care doreau să-l aresteze şi a fugit, informează presa din Ungaria. În vârstă de 34 de ani, Pal Gabor a primit pe 23 iunie o condamnare de cinci ani de închisoare pentru lovituri care ar fi putut pune viaţa în pericol, însă a cerut ca executarea să fie suspendată, până la un verdict definitiv. Potrivit ediţiei on-line a cotidianului Blikk, în momentul în care poliţiştii s-au deplasat, marţi, la reşedinţa acestuia din Budapesta, pentru a-l aresta, Gabor i-a agresat pe oamenii de ordine şi a reuşit să scape. Poliţia a efectuat deja mai multe descinderi la apartamentele unor prieteni şi rude ale lui Pal Gabor, însă fără succes, acesta fiind căutat în continuare.

MECIUL BUTE - JOHNSON SE VA DISPUTA LA QUEBEC

Lucian Bute şi Glen Johnson s-au întâlnit faţă-n-faţă în cadrul unei conferinţe de presă organizată de Interbox, în Canada. Disputa în care campionul mondial la categoria supermijlocie, în versiunea IBF, îşi va pune centura în joc va avea loc în oraşul Quebec, la Colisee Pepsi. Este pentru a treia oară când Bute va boxa în capitala regiunii cu acelaşi nume şi, totodată, a noua oară când românul îşi va apăra titlul. Întâlnirea din 5 noiembrie va fi transmisă de Showtime. Bute a disputat 29 de meciuri la profesionişti, câştigându-le pe toate, dintre care 24 înainte de limită. Fost campion mondial, Glen Johnson are 51 de victorii la activ (35 prin KO), 15 eşecuri şi două meciuri egale.