TORJE, OFICIAL, LA UDINESE

Clubul Udinese a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că a achiziţionat, cu titlu definitiv, drepturile sportive ale jucătorului Gabriel Torje, de la Dinamo Bucureşti, care a semnat un acord pe cinci sezoane. „Udinese Calcio comunică faptul că a achiziţionat, cu titlu definitiv, drepturile sportive ale fotbalistului Gabriel Andrei Torje de la formaţia română Dinamo Bucureşti, Fotbalistul a semnat, cu societatea friulană, un acord economic pe cinci sezoane”, se arată în comunicat grupării italiene, care are titlul: “Bate vântul din Est: iată-l pe Gabriel Torje!” Site-ul citat mai notează că Torje este supranumit “Messi de Romania”, are 1,67 m şi 64 kg şi a jucat de 108 ori pentru Dinamo în patru sezoane.

DANIEL NICULAE VA JUCA LA NANCY

Atacantul Daniel Niculae şi mijlocaşul Thomas Mangani au semnat, ieri, cu gruparea franceză Nancy, a anunţat cotidianul L’Equipe. Niculae şi Mangani vor fi împrumutaţi pentru un sezon de clubul la care sunt legitimaţi, AS Monaco. Luni, antrenorul echipei AS Monaco, Laurent Banide, declarase că nu s-ar opune plecării lui Daniel Niculae la altă grupare, precizând că românul are mai degrabă caracteristicile unui jucător de primă ligă, nu de eşalon secund. În acest sezon, Monaco va juca în liga a doua, iar Nancy evoluează în primul eşalon al fotbalului francez.

EMEGHARA, DIN NOU LA STEAUA?

Finanţatorul FC Steaua Bucureşti, Gigi Becali, a declarat, ieri, că fundaşul nigerian Ifeanyi Emeghara urmează să semneze un nou contract cu formaţia “roş-albastră” după ce la sfârşitul sezonului precedent se renunţase la serviciile lui. Becali a afirmat că Mihai Stoica nu s-ar fi opus venirii tehnicianului Gheorghe Hagi la Steaua la începutul sezonului şi că s-a sfătuit în ultima perioadă cu fostul internaţional român privind transferurile.

SNEIJDER REFUZĂ PE MANCHESTER UNITED

Wesley Sneijder, mijlocaşul lui Internazionale Milano, nu crede că mutarea lui la Manchester United se va finaliza în această vară. „În momentul de faţă, nu cred că mai plec. Inter trebuia să aleagă între mine şi Eto’o, şi cum Samuel a plecat, nu mai este nevoie să fiu vândut şi eu”, a afirmat Sneijder. În această vară s-a vorbit mult despre un transfer al lui Sneijder la Manchester United, dar mutarea are şanse mici să se materializeze, mai ales după ce Samuel Eto’o a fost vândut la Anji Mahacikala, în prima ligă din Rusia.

TREZEGUET VA JUCA LA ABU DHABI

David Trezeguet va semna un contract pe un an cu echipa Baniyas SC, din Emiratele Arabe Unite. Fostul internaţional francez, în vârstă de 33 de ani, se află la Abu Dhabi şi a efectuat deja vizita medicală. Conform presei arabe, Trezeguet va avea un salariu de 1,7 milioane de euro pe sezon. Baniyas SC a terminat pe locul 2 în campionatul trecut şi s-a calificat pentru Liga Campionilor Asiei, ediţia 2012.

FLAMINI LIPSEŞTE ŞASE LUNI

Mijlocaşul echipei AC Milan, Mathieu Flamini, a fost operat, ieri, la Lyon, la ligamentul încrucişat anterior de la genunchiul drept şi va lipsi cinci sau şase luni de pe teren, informează Gazzetta dello Sport. Flamini, în vârstă de 27 de ani, s-a accidentat în timpul meciului cu Juventus Torino, din cadrul Trofeului “Berlusconi”.

ISINBAIEVA, LOCUL 6 LA SĂRITURA CU PRĂJINA

Ieri s-a consemnat o nouă mare surpriză la Campionatele Mondiale de atletis de la Daegu (Coreea de Sud). Rusoaica Elena Isinbaieva, marea vedetă a atletismului mondial, s-a clasat pe locul 6 în finala probei de săritură cu prăjin a CM. În vârstă de 29 de ani, Isinbaieva a sărit doar peste ştacheta înălţată la 4,65 m, podiumul fiind ocupat Fabiana Muller (Brazilia) - cu 4,85 m, Martina Strutz (Germania) - cu 4,80 m şi Svetlana Feofanova (Rusia) - cu 4,75 m.

ULTIMELE CONTROALE ANTIDOPING LA TURUL FRANŢEI 2011, NEGATIVE

Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat că ultimele controale antidoping efectuate le Turul Franţei 2011 s-au dovediat negative. „Fundaţia antidopaj a UCI (CADF) a primit rezultatele complete şi definitive ale controalelor efectuate în cadrul Turului Franţei 2011. Ultimele eşantioane analizate în laboratoarele din Chatenay-Malabry, Lausanne şi Koln au fost negative. Colaborarea cu agenţia franceză de luptă împotriva dopajului (AFLD) şi laboratoarele unde au fost analizate probele a fost excelentă. Din punct de vedere strict tehnic, bilanţul activităţilor antidopaj de la Turul Franţei 2011 s-a dovedit satisfăcător”, se arată într-un comunicat al UCI. Un singur rutier, rusul Aleksandr Kolobnev (Katiuşa), a fost depistat pozitiv (diuretic) în timpul competiţiei. El a fost exclus din Turul Franţei pe 11 iulie, în urma controlului pozitiv efectuat pe 6 iulie.