CINCI JUNIORI AI ACADEMIEI HAGI, LA LOTUL NAŢIONAL U18

Cinci juniori de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Alexandru Buzbuchi, Cristian Gavra, Ionuţ Puţanu, Bogdan Ţîru şi Bogdan Mitache, au fost convocaţi de selecţionerul naţionalei under 18, Ovidiu Stîngă, pentru cele două meciuri amicale pe care România U18 le va disputa împotriva Israelului. De menţionat că Puţanu, Ţîru şi Mitache sunt convocaţi în premieră la naţionala under 18. Cele două partide România U18 - Israel U18 sunt programate pe 5 şi 7 septembrie, la Cîmpina. Reunirea lotului este programată pe 3 septembrie, la Mogoşoaia.

EŞEC PENTRU CS EFORIE ÎN LIGA A III-A LA FOTBAL

Vineri s-au disputat partidele din etapa a 2-a a Ligii a III-a la fotbal. În Seria a 2-a, CS Eforie a suferit o înfrângere usturătoare, la Slobozia, 0-5 cu echipa locală Unirea. Rezultate: Unirea Slobozia - CS Eforie 5-0, CS Tunari - Eolica Baia 2-1, CS Afumaţi - Dunărea Călăraşi 5-1, AFC Comprest GIM Bucureşti - Rapid II Bucureşti 1-0, CS Baloteşti - Conpet Cireşu 1-1, ACS Berceni - CS Ştefăneşti 2-1, Viitorul Chirnogi - Viitorul Axintele 1-0. Meciul FC Voluntari - Phoenix Ulmu nu s-a disputat, deoarece echipa Phoenix Ulmu s-a desfiinţat. Clasament: 1-2. Unirea Slobozia şi CS Afumaţi 6p (golaveraj: 7-1), 3. Conpet Cireşu 4p, 4. ACS Berceni 3p (2-1), 5. FC Voluntari 3p (1-0), 6-8. CS Tunari, Viitorul Chirnogi şi CS Ştefăneşti 3p (2-2), 9. Comprest GIM Bucureşti 3p (1-2), 10. Dunărea Călăraşi 3p (2-5), 11. CS Eforie 3p (2-6), 12. CS Baloteşti 1p, 13. Eolica Baia 0p (2-4), 14. Viitorul Axintele 0p (0-2), 15. Rapid II Bucureşti 0p (0-3).

PRIMA ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Duminică, de la ora 11.00, sunt programate partidele din prima etapă a Campionatului Judeţean de Fotbal, doar întâlnirea de la Gîrliciu urmând să înceapă la ora 12.00. Programul meciurilor - Seria Sud: Danubius Rasova - Tineretul Valea Dacilor, CS II Peştera - AS Ciocîrlia, Sacidava Aliman - Voinţa Valu lui Traian, CSM II Medgidia Valea Dacilor - Voinţa Siminoc, Dunărea Ostrov - Progresul Dobromir, Inter Ion Corvin - Marmura Deleni, Trophaeum Adamclisi - CSSM Medgidia; Seria Nord: Steaua RTS Cogealac - Speranţa Nisipari, Voinţa Săcele - Pescarul Ghindăreşti, AS Grădina - Gloria Seimeni, Recolta Nicolae Bălcescu - Ulmetum Pantelimon, Dunărea Ciobanu - Sportul Tortoman, Dunaris Topalu - CS II Cernavodă, Pescăruşul Gîrliciu - Viitorul Fîntînele; Seria Est: Farul Tuzla - Avîntul Comana, Fulgerul Chirnogeni - CFR Constanţa, Gloria II Cotu Văii - Unirea Topraisar, Luceafărul Amzacea - Viitorul Cerchezu, Recolta Negru Vodă - AS Independenţa, Viitorul Mereni - AS Bărăganu, Viitorul Cobadin - Sparta II Techirghiol.

MECI DE OLD-BOYS PE STADIONUL VOINŢA

Stadionul Voinţa din Complexul Sportiv Badea Cîrţan găzduieşte sâmbătă, începând cu ora 17.00, un interesant meci de old-boys, între formaţiile Voinţa Constanţa şi Chindia Tîrgovişte. Întâlnirea va fi arbitrată de Marcel Lică, iar din loturile celor două echipe fac parte foşti fotbalişti care au încântat iubitorii fotbalului în urmă cu mai mulţi ani: Tranulea, Bădescu, fraţii Bîrzu, Pătrăşcoiu, Văcaru, Dumitrof, Enuş, Ţăranu, Ruşa, Samara, Turcu şi Tănase - la Voinţa, Ghergu, Ţermure, Pitaru, Vişan, Greaca, Bîrdeş, Bălaşa şi Gîlmencea - la Chindia, cu menţiunea că jucătorii Cornel Turcu şi Constantin Tănase au îmbrăcat în tinereţe tricourile ambelor echipe.

CFR, SUCCES CATEGORIC ÎN LIGA I LA FOTBAL

Aseară, în primul meci din etapa a 5-a a Ligii I la fotbal, CFR Cluj a învins, cu 6-1 (Sogou 38, G. Mureşan 51, Renan Garcia 52, De Zerbi 69, R. Bastos 87, Kapetanos 90+2 / Târnăcop 27), pe Sportul Studenţesc Bucureşti. Programul celorlalte partide - sâmbătă: Voinţa Sibiu - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, Digi Sport 1), Astra Ploieşti - U. Cluj (ora 21.00, Digi Sport 1); duminică: FC Braşov - FC Vaslui (ora 16.00, Dolce Sport), Ceahlăul Piatra Neamţ - Rapid Bucureşti (ora 18.00, Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi (ora 20.00, Digi Sport 1), Steaua Bucureşti - FCM Tg. Mureş (ora 22.00, Digi Sport 1); luni: Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti (ora 19.30, Digi Sport 1), CS Mioveni - Gaz Metan Mediaş (ora 21.30, Digi Sport 3).

ETAPA A 2-A ÎN LIGA A II-A

Sâmbătă, de la ora 11.00, sunt programate meciurile din etapa a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria I: Săgeata Năvodari - Astra II Giurgiu, Gloria Buzău - Callatis Mangalia, Delta Tulcea - CSMS Iaşi, Victoria Brăneşti - FC Botoşani, Dunărea Galaţi - CS Otopeni, Dinamo II Bucureşti - FCM Bacău, CF Brăila - FC Snagov. Meciul FC Farul Constanţa - Viitorul Constanţa, scor 0-0, s-a disputat vineri. Seria a II-a: CSM Rm. Vîlcea - Gaz Metan CFR Turnu Severin, Mureşul Deva - Chindia Tîrgovişte, FC Argeş Piteşti - Luceafărul Oradea, Juventus Bucureşti - FC Maramureş, Arieşul Turda - UTA, FC Bihor Oradea - Unirea Alba Iulia, ALRO Slatina - FC Timişoara, Gloria Bistriţa - FC Olt.

12 “STRANIERI” CONVOCAŢI DE PIŢURCĂ

Victor Piţurcă, selecţionerul naţionalei României, a anunţat, vineri, cei 12 jucători din străinătate convocaţi pentru partidele cu Luxemburg (2 septembrie, ora 20.30, în deplasare) şi Franţa (6 septembrie, ora 21.30, pe stadionul Naţional Arena din Bucureşti), în preliminariile EURO 2012. Aceştia sunt Pantilimon (Manchester City), Săpunaru (FC Porto), D. Goian (Glasgow Rangers), Ştefan Radu (Lazio Roma), Raţ (Şahtior Doneţk), Ov. Petre (Modena), Cociş (Rostov), C. Lazăr (PAOK Salonic), Zicu (ŢSKA Sofia), Gigel Bucur (Kuban Krasnodar), B. Stancu (Orduspor) şi Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen). Piţurcă nu i-a mai convocat, din cauza accidentărilor sau a formei sportive, pe Mazilu (Arsenal Kiev), Codrea (AC Siena) şi D. Varga (Kuban Krasnodar). Numele celorlalţi fotbalişti convocaţi, legitimaţi la cluburi din ţară, vor fi anunţate duminică seară, după încheierea jocurilor din Liga I. Reunirea lotului este programată luni, 29 august., la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia.

TORJE, CONTRACT PE CINCI ANI CU UDINESE

Gabriel Torje a semnat un contract pe cinci ani cu Udinese şi va încasa câte 30.000 de euro în fiecare lună. Fostul mijlocaş al echipei Dinamo Bucureşti a efectuat ieri, la Udine, vizita medicală, iar prezentarea oficială va avea loc pe 8 septembrie, după ce Torje va reveni de la echipa naţională a României.

FENERBAHCE VREA SĂ FIE RETROGRADATĂ ÎN LIGA SECUNDĂ

Fenerbahce Istanbul, campioana en titre a Turciei, vrea să fie retrogradată în liga a doua, a afirmat unul dintre conducători, citat, vineri, de presa turcă. „Fenerbahçe face obiectul unei campanii de denigrare, se vrea dezonorarea clubului”, a declarat Ali Koc, vicepreşedintele grupării aflate în mijlocul unui scandal de meciuri trucate. „Jucătorii noştri ne-au transmis dorinţa de a juca în liga a doua. Vom face o cerere în acest sens la federaţia turcă”, a spus Koc, citat de Hurriyet şi Vatan. Pentru Koc, retrogradarea în liga secundă ar reprezenta un mijloc ca acesta grupare să-şi salveze onoarea afectată de acuzaţiile de corupţie. Federaţia de Fotbal din Turcia a interzis grupării Fenerbahce participarea în Liga Campionilor, ca urmare a unei cereri venite din partea UEFA.

CINCI JUCĂTOARE DE FOTBAL DIN COREEA DE NORD, SUSPENDATE PENTRU DOPAJ

Cinci jucătoare nord-coreene, depistate pozitiv la Cupa Mondială de fotbal feminin din Germania, au fost suspendate pentru perioade cuprinse între 14 şi 18 luni. „Pok Sim-jong, Myong Hui-hong, Un Byol-ho şi Un Hyang-ri au fost suspendate 18 luni, iar Jong Sun-song pentru 14 luni”, se arată într-un comunicat al FIFA. Cele cinci jucătoare au fost depistate pozitiv cu un steroid anabolizant conţinut, conform medicului lor, “într-un remediu chinezesc” pe bază de mosc. Medicul a fost suspendat şase ani de federaţia nord-coreeană şi amendat cu 400.000 de dolari. Coreea de Nord nu va putea participa la următoarea ediţie a Cupei Mondiale, nici la preliminarii.

REZULTATE DIN UEFA EUROPA LEAGUE

Rezultatele înregistrate joi seară, în partidele disputate în manşa retur a play-off-ului UEFA Europa League: Panathinaikos Atena - Maccabi Tel-Aviv 2-1 (Boumsong 70, Toche 79 / Medunjanin 61) - în tur: 0-3, Anderlecht Bruxelles - Bursaspor 2-2 (Juhasz 38, M. Jovanovic 57 / Bahadir 6, Stepanov 68) - 2-1, FC Bruges - FC Zestafoni 2-0 (Akpala 7, 26) - 3-3, Dnepr Dnepropetrovsk - Fulham 1-0 (Shakhov 22) - 0-3, Partizan Belgrad - Shamrock Rovers 1-2 (Volkov 35 / Sullivan 58, O’Donnell 113-pen.) - după prelungiri - 1-1, Glasgow Rangers - NK Maribor Branik 1-1 (Bocanegra 75 / Volas 55) - 1-2, FC Sion - Celtic Glasgow 3-1 (Feindouno 3-pen., 63, Sio 82 / Mulgrew 78) - 0-0, Vitoria Guimaraes - Atletico Madrid 0-4 (G. Fernandez 2-pen., Adrian 18, 60, Salvio 81) - 0-2, Alania Vladikavkaz - Beşiktaş Istanbul 2-0 (Gabulov 81, Neco 88) - 0-3, AS Roma - Slovan Bratislava 1-1 (Perrotta 11 / Stepanovsky 82) - 0-1, AZ Alkmaar - Aalesunds FK 6-0 (Wernbloom 7, Altidore 25, 59, Martens 54, Holman 68, Moisander 90-pen.) - 1-2, Birmingham City - Nacional Madeira 3-0 (Redmond 15, Murphy 24, Wood 86) - 0-0, Rabotnicki Skopje - Lazio Roma 1-3 (Lazarevski 39 / Rocchi 23, 77, Hernanes 74) - 0-6, Sochaux - Metalist Harkov 0-4 (Sosa 6, Cristaldo 11, 41, Taison 51) - 0-0, Stoke City - FC Thun 4-1 (Upson 25, Jones 31, 72, Whelan 38 / Wittwer 78) - 1-0, FC Karpatîi Lvov - PAOK Salonic 1-1 (Lucas 45-pen. / Balafas 55) - 0-2, Paris Saint-Germain - FC Differdange 2-0 (Nene 65, Afoun 79-autogol) - 4-0, Tottenham Hotspurs - Heart of Midlothian 0-0 - 5-0, FC Salzburg - Omonia Nicosia 1-0 (Hinteregger 51) - 1-2, FC Sevilla - Hannover ‘96 1-1 (Pogatetz 37-autogol / Abdellaoue 23) - 1-2, Sporting Lisabona - Nordsjaelland 0-0 (A. Santos 77, Evaldo 82 / A. Laudrup 90+3) - 0-0.