SE STABILESC SEMIFINALIŞTII LA TACUL DE AUR

Sâmbătă şi duminică, la Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa, cei mai buni zece jucători de biliard rămaşi în competiţie în etapa a 3-a a turneului “Tacul de Aur“ se vor lupta pentru un loc în semifinale. Sâmbătă, de la ora 11.00, va avea loc tragerea la sorţi a celor două grupe de câte cinci jucători, iar de la ora 11.30 vor începe şi meciurile. Se va juca fiecare cu fiecare (câte două partide pe zi pentru fiecare jucător), primul la 9. Primii doi clasaţi în fiecare grupă vor obţine calificarea în semifinale, programate pe 27 august. Partidele de duminică vor începe la ora 11.00. Cei zece concurenţi rămaşi în competiţie, sunt Ioan Ladanyi (Lugoj), Liviu Chiriţoiu (Tecuci), Ovidiu Cristea (Bucureşti), Andreja Klasovic (Belgrad, Serbia), Mihai Robert Braga (Bucureşti), Melkonyan Babken (Bucureşti, Armenia), Ciprian Gabriel Gândac (Vitoria, Spania), Augustin Viziru (Bucureşti), Ionuţ Iordan (Constanţa) şi Dincă Steriu (Constanţa).

TECĂU, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA CINCINNATI

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt a pierdut în primul tur al turneului de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2.050.000 de dolari. Cei doi, favoriţi nr. 6, au pierdut, cu 2-6, 7-6 (7/3), 6-10, în faţa cuplului format din cehii Radek Stepanek şi Thomas Berdych, care vor reprezenta Cehia în duelul cu România din barajul Cupei Davis, programat în perioada 16-18 septembrie, la Bucureşti. Este al doilea turneu consecutiv, după Toronto, când Tecău şi Lindstedt sunt eliminaţi în runda inaugurală.

CUPA “LOTERIA MAREA NEAGRĂ” LA VOLEI ŞI FOTBAL PE PLAJĂ

Sâmbătă şi duminică, la “Arena Beach CVM” din zona Cazino din staţiunea Mamaia, Loteria Română şi Club de Volei Municipal Tomis Constanţa organizează două interesante întreceri sportive la volei şi fotbal pe plajă. Competiţiile sunt adresate amatorilor, care se pot înscrie la orice Agenţie loto din oraşul Constanţa şi staţiunea Mamaia până sâmbătă, la ora 9.00, când este programată şedinţa tehnică la locul de desfăşurare a competiţiei. Regulament - la volei pe plajă: echipe mixte formate din 3 jucători (două fete şi un băiat sau o fată şi doi băieţi); la fotbal pe plajă: echipe formate din 5 jucători. Toţi participanţii vor semna un tabel prin care participă la competiţie pe propria răspundere din punct de vedere medical. Vor fi premiate echipele clasate pe primele trei locuri. Cotidianul Telegraf este partener media al acestui eveniment.

MIHALACHI ŞI DUMITRESCU, CAMPIONI MONDIALI LA CANOE DUBLU 500 M

Sportivii Victor Mihalachi şi Alexandru Dumitrescu au câştigat, vineri, medalia de aur în finala probei de canoe dublu 500 m de la Campionatele Mondiale de la Szeged, păstrându-şi titlul cucerit anul trecut. Cei doi sportivi români au ocupat prima poziţie pe podium cu timpul de un minut, 45 de secunde şi 524 de miimi. Mihalachi şi Dumitrescu sunt calificaţi şi în finala probei olimpice de canoe dublu 1.000 m, tot din postura de campioni mondiali, urmând a lua startul sâmbătă, la fel ca alte patru echipaje din delegaţia României (K2 500 m, la feminin şi masculin, C1 500 m masculin şi K4 1000 m masculin). Tot vineri, echipajul masculin de canoe patru al României, format din Gabriel Gheoca, Cătălin Costache, Mihail Simion şi Florin Comănici, a câştigat medalia de argint pe distanţa de 1.000 m, obţinând aceeaşi performanţă ca la ediţia anterioară. Prima medalie la CM de la Szeged a fost adusă României, joi, de campionul european Iulian Şerban, aur în proba de K1 200 m, din cadrul competiţiei de paracanoe, rezervată persoanelor cu dizabilităţi.

PERIE, BRONZ LA ARUNCAREA CIOCANULUI, LA JMU

Atleta română Bianca Perie a cucerit medalia de bronz în proba de aruncare a ciocanului, vineri, la Jocurile Mondiale Universitare de la Shenzhen (China), cu performanţa de 71,18 m. Perie a reuşit doar trei din cele cinci încercări, fiind devansată de Zalina Marghieva (Moldova), cu 72,93 m, şi de Eva Orban (Ungaria), cu 71,33 m. România a cucerit până acum 11 medalii la JMU: două de aur - gimnastul Flavius Koczi (sol şi sărituri), trei de argint - Bianca Pascu (sabie), Marius Berbecar (paralele) şi Norbert Trandafir (100 m liber) şi şase de bronz - Flavius Koczi (cal cu mânere), Valentin Radu (judo, cat. 90 kg), Violeta Dumitru (judo, cat. 48 kg), echipa masculină de gimnastică artistică (Flavius Koczi, Marius Berbecar şi Vlad Cotuna), echipa feminină de tenis de masă a României (Eliza Samara, Ioana Ghemeş şi Anamaria Sebe) şi Bianca Perie (ciocan).

“STEJARII” ÎNFRUNTĂ UCRAINA

Reprezentativa de rugby a României are în componenţă 23 de jucători pentru meciul de sâmbată cu Ucraina, restanţă din Cupa Europeană a Naţiunilor, care se va disputa la Lvov, de la ora 17.00. Din lot fac parte şi trei jucători de la Rugby Club Judeţean Farul Constanţa: Daniel Carpo, Constantin Gheară şi Cătălin Niculae.

CRIVOI, ÎN SFERTURI LA CORDENONS

Tenismanul român Victor Crivoi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului challenger de la Cordenons (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Crivoi l-a învins, în turul secund, pe italianul Alessio Di Mauro, cu 4-6, 6-2, 7-6 (7/4). În sferturi, românul, care şi-a asigurat un cec în valoare de 2.480 de euro şi 20 puncte ATP, va juca în compania argentinianului Nicolas Pastor, ajuns pe tabloul principal din postura de lucky-loser şi care în optimi a beneficiat de abandonul italianului Stefano Galvan. La dublu, Adrian Ungur şi italianul Mose Navarra s-au calificat în semifinale, unde vor da piept cu principalii favoriţi, Julian Knowle (Austria) şi Michael Kohlmann (Germania). În primul tur, Ungur şi Navarra au trecut de perechea Vladimir Ignatiuk (Belarus) / Martin Klizan (Slovacia), cu 6-2, 6-4, iar în sferturi au câştigat, cu 6-4, 6-7 (5), 10-7, în faţa cuplului Frank Moser (Germania) / Ken Skupski (Marea Britanie).

WOZNIACKI NU MAI ESTE ANTRENATĂ DE TATĂL EI

Jucătoarea daneză de tenis Caroline Wozniacki, numărul 1 mondial, a decis să nu mai fie antrenată de tatăl ei, conform anunţului făcut de Piotr Wozniacki. „Nu mai sunt antrenorul ei. I-am promis că nu voi spune cine este noul antrenor”, a declarat Wozniacki pentru tabloidul Ekstra Bladet. Jucătoarea şi tatăl ei au luat decizia de comun acord după turneul de la Wimbledon, unde ea a fost eliminată în optimile de finală, pentru al treilea an consecutiv. „De dimineaţa până seara am înţeles cum trebuie să joace Caroline, aşa că acum vom încerca altceva. Ideea este că ea trebuie să aibă un joc mai agresiv”, a adăugat Wozniacki, care a menţionat că va continua să-şi însoţească fata la turnee, deoarece succesorul său nu este încă disponibil pentru a o urma în fiecare zi. „Ea are probleme în a câştiga meciuri pentru că nu ştie cum trebuie să joace. Orice ar fi eu sunt tatăl ei şi o voi susţine mereu”, a mai spus Wozniacki.

KIM CLIJSTERS NU VA PARTICIPA LA US OPEN

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters, de trei ori câştigătoare a turneului US Open, nu va participa la ediţia din acest an a competiţiei, din motive de sănătate, a anunţat, vineri, forul american de specialitate. „Din păcate, nu voi fi în măsură să-mi apăr titlul cucerit anul trecut la US Open, din cauza unei rupturi musculare abdominale. Două săptămâni de tratament nu au fost suficiente. Bineînţeles că sunt extrem de dezamăgită. M-am antrenat foarte mult în această vară şi eram pregătită pentru US Open. Acum, nu am altceva de făcut decât să mă odihnesc şi să urmez tratamentul în fiecare zi”, a precizat Clijsters într-un comunicat, dat publicităţii de forul american. În vârstă de 28 de ani, Clijsters s-a retras de la turneul de la Toronto, săptămâna trecută, şi a fost nevoită să renunţe şi la turneul de la Cincinnati, din cauza acestei accidentări. US Open, al patrulea turneu de Grand Slam al sezonului, va începe pe 29 august, la New York.