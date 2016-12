OŢELUL A REMIZAT CU BEŞIKTAŞ

Oţelul Galaţi, campioana României la fotbal, a terminat la egalitate, scor 1-1 (L. Iorga 38 / Hugo Almeida 11), partida amicală disputată în compania formaţiei Beşiktaş Istanbul. Meciul s-a jucat în Olanda, fără spectatori, deşi, iniţial, întâlnirea trebuia să aibă loc, în Germania, cu public. Din motive de securitate, poliţia olandeză nu a permis accesul spectatorilor la eveniment, în ciuda interesului crescut al comunităţii turce din zonă. Oţelul a jucat în formula: Grahovac - Skubic, Perendija (70 Sârghi), Sg. Costin (70 Benga), Ljubinkovic - I. Filip (67 Viglianti), I. Neagu (70 Chavez) - L. Iorga (56 Antal), G. Paraschiv (46 Ibeh), L. Buş (56 S. Frunză) - M. Pena (56 Punosevac). „A fost un meci bun, în care am intrat destul de organizaţi, dar am dat câteva spaţii adversarului şi astfel am încasat golul lui Almeida. Nu ne-am pierdut, însă, şi am jucat tot mai bine, echilibrând disputa şi ratând câteva situaţii bune de gol. După pauză ne-am exprimat şi mai bine, punând adversarul sub presiune şi dominând partida. A fost un test bun”, a afirmat antrenorul Dorinel Munteanu pe site-ul oficial al clubului.

DINAMO, UN SINGUR MECI CU PORŢILE ÎNCHISE

Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a admis memoriul formulat de FC Dinamo Bucureşti împotriva hotărârii Comisiei de Disciplină a LPF, sancţionând clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare cu o penalitate sportivă de 40.000 lei şi măsura programării unui singur joc fără spectatori, informează site-ul oficial al grupării “alb-roşii”. Dinamo fusese sancţionată de Comisia de Disciplină a LPF cu disputarea a două etape cu porţile închise şi cu o penalitate financiară de 40.000 de lei, în urma unor incidente petrecute la meciul cu FCM gT. Mureş, din prima etapă a sezonului 2011-2012 al Ligii 1 la fotbal. Partida Dinamo - Pandurii Tg. Jiu, din etapa a 3a a Ligii 1 se va disputa sâmbătă, de la ora 19.00.

PANTILIMON ARE PROBLEME

Portarul echipei Manchester City, Joe Hart, coechipier cu Costel Pantilimon, fostul portar al echipei FC Timişoara, şi-a prelungit contractul cu gruparea din Anglia pentru încă cinci ani, până în 2016, informează site-ul oficial al formaţiei antrenate de Roberto Mancini. Hart a fost transferat de Manchester City de la Shrewsbury, în 2006, pentru suma de 600.000 de lire sterline.

SĂPUNARU A CÂŞTIGAT ŞI SUPERCUPA PORTUGALIEI

FC Porto, cu internaţionalul român Cristian Săpunaru integralist, a câştigat Supercupa Portugaliei, după ce a învins, duminică seară, cu 2-1 (Rolando 3, 41 / Toscano 33), formaţia Vitoria Guimaraes, într-un meci disputat pe stadionul municipal din Aveiro. FC Porto, campioana en titre şi câştigătoarea Cupei Portugaliei sezonul trecut, a câştigat Supercupa pentru a 18-a oară în istoria clubului.

MUTU A MARCAT PENTRU CESENA

Atacantul român Adrian Mutu a marcat un gol pentru Cesena în meciul amical câştigat, cu 3-1, în faţa formaţiei Gubbio, nou-promovată în a doua ligă din Italia, informează presa italiană. Mutu, care a fost titular şi a jucat până în min. 72, a înscris pentru Cesena în min. 43. Celelalte goluri au fost marcate de Eder (min. 5) şi Candreva (min. 47) - pentru Cesena, respectiv Ciofani (min. 20) - pentru Gubbio.

CEL MAI BUN JUCĂTOR AL EUROPEI

UEFA a anuţat, ieri, jucătorii nominalizaţi pentru titlul de cel mai bun jucător al Europei. Pe listă se află Xavi şi Messi (ambii de la FC Barcelona) şi Cristiano Ronaldo (de la Real Madrid). Câştigătorul va fi stabilit pe 25 august, în urma votului exprimat de un juriu format din 53 de jurnalişti.

IBRAHIMOVICI ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA

Internaţionalul suedez Zlatan Ibrahimovici a anunţat că AC Milan va fi ultimul club la care va juca în carieră, după ce a evoluat la Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Internazionale Milano şi FC Barcelona. Contractul lui Ibrahimovici cu AC Milan va expira în 2015. Ibrahimovici este convins că noua echipă a lui AC Milan se poate impune în toate competiţiile în care este angrenată în sezonul 2011-2012. Ibrahimovici a câştigat opt titluri consecutive în ţările în care a jucat, dar nu are nici un trofeu al Ligii Campionilor în palmares.

TOSHACK, NOUL ANTRENOR AL MACEDONIEI

Antrenorul galez John Toshack a acceptat să pregătească echipa de fotbal a Macedoniei, care are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2014, din Brazilia. În vârstă de 62 de ani, a mai pregătit selecţionata Ţării Galilor, între 2004 şi 2010. De asemenea, Toshack a mai antrenat echipele Real Sociedad, Real Madrid şi Saint-Etienne. Macedonia face parte din aceeaşi grupă cu Serbia, Croaţia, Belgia, Scoţia şi Ţara Galilor, dorind să se califice în premieră la un turneul final al CM de fotbal.