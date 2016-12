ROMÂNIA, EŞEC ÎN FAŢA RUSIEI LA FOTBAL PE PLAJĂ

Naţionala de fotbal pe plajă a României a debutat cu stângul la turneul final al Euroligii, găzduit de Moscova. Tricolorii au întâlnit, ieri, selecţionata ţării gazdă, care s-a impus cu 8-1, prin golurile marcate de Shishin 3, Eremeev 2, Leonov, Makarov şi Shkarin, respectiv Marian Posteucă. În celălalt meci jucat ieri în Euroliga A, Italia a dispus de Elveţia, cu 7-6, după prelungiri. Rezultate din turneul Euroligii B: Turcia - Belarus 3-1 şi Franţa - Olanda 5-4. Astăzi, România va avea zi liberă, Grupa A programând jocul Rusia - Spania, iar Grupa B partida Elveţia - Portugalia. Formaţia antrenată de Stelică Dămăşaru va întâlni sâmbătă, de la ora 16.15, selecţionata Spaniei, într-un meci transmis în direct pe Eurosport.

SPORTUL STUDENŢESC SE PREGĂTEŞTE DE CENTENAR

Fotbal Club Sportul Studenţesc Bucureşti a lansat un manual de identitate adresat suporterilor şi pregăteşte încă de pe acum aniversarea centenarului înfiinţării (1916-2016), iniţiind realizarea unui muzeu al clubului. Nucleul primei expoziţii îl vor constitui materialele existente (echipamente de joc, fanioane, insigne, programe de meci vechi, fotografii şi diverse alte obiecte), acestora urmând a li se adăuga, în timp, alte materiale provenind de la foşti şi actuali jucători, antrenori şi conducători ai clubului, suporteri şi alte persoane. De asemenea, Sportul a lansat noul manual de identitate al clubului adresat suporterilor dar şi industriei media. Reprezentanţii cluburilor din Liga 1 vor avea la dispoziţie înaintea fiecărui joc oficial pe un suport dvd fotografii individuale cu lotul FC Sportul Studenţesc, manualul de identitate şi Logo-ul echipei Sportul Studenţesc în format electronic.

AMICALE ÎN SEPTEMBRIE PENTRU BRAZILIA ŞI ARGENTINA

Reprezentativele de fotbal ale Braziliei şi Argentinei vor disputa două meciuri amicale în luna septembrie, la aceste partide urmând să fie convocaţi doar jucătorii din campionatele interne, a anunţat Confederaţia Braziliană, pe site-ul oficial. Primul meci va avea loc pe 14 septembrie, în Argentina, în timp ce a doilea se va disputa pe 28 septembrie, în localitatea Belem (nordul Braziliei). Săptămâna viitoare, la Stuttgart, Brazilia va întâlni Germania, acesta fiind primul meci al Braziliei după eliminarea în sferturile de finală la Copa America de către Paraguay. În schimb, Argentina, care ar fi trebuit să înfrunte România, pe 10 august, va întâlni Venezuela (2 septembrie) şi Nigeria (6 septembrie), ambele partide urmând să se dispute în India.

S-A RETRAS VAN DER SAR

Peste 50.000 de spectatori au asistat la meciul de retragere al portarului olandez Edwin van der Sar, care a avut loc, miercuri seară, la Amsterdam, între formaţia Ajax Amsterdam şi o selecţionată aleasă de fostul jucător al formaţiei Manchester United. „Doresc să le mulţumesc tuturor celor prezenţi, mulţumesc pentru susţinerea acordată în toţi aceşti ani”, a declarat Van der Sar în faţa celor 53.000 de suporteri prezenţi pe arena grupării Ajax Amsterdam, la care a debutat în carieră. Printre vedetele internaţionale prezente în “Dream Team-ul” lui Van der Sar s-au numărat Rooney, Giggs, Kuyt, Davids, Rio Ferdinand şi Bergkamp. Meciul care a durat aproximativ o oră a fost câştigat de echipa lui Van der Sar, cu 2-1, graţie golurilor marcate de Louis Saha şi Dennis Bergkamp. Înaintea acestei partide a mai avut loc o întâlnire între două echipe “istorice” ale căror porţi au fost apărate de Edwin van der Sar: echipa Ajax Amsterdam din 1995, pentru care au jucat Kluivert, Overmars, Rijkaard, Frank şi Ronald de Boer, şi o selecţionată a Olandei din 1998, pentru care au jucat Bergkamp şi Van Bronckhorst. Van der Sar a jucat ultimul meci la Manchester United în finala Ligii Campionilor, pierdută în faţa celor de la FC Barcelona, pe 28 mai. Olandezul are în palmares două trofee Liga Campionilor, cu Ajax (1995) şi Manchester United (2008), patru titluri în Anglia şi patru titluri în Olanda. Van der Sar deţine şi recordul de invincibilitate în Premier League, cu 1.311 minute fără a gol primit, în sezonul 2010-2011, şi recordul de selecţii în naţionala Olandei (130). Van der Sar a mai jucat la Juventus Torino (1999-2001) şi Fulham (2001-2005).

FC BARCELONA, ÎNVINSĂ DE CHIVAS

Meciul amical dintre FC Barcelona şi formaţia mexicană Chivas Guadalajara, scor 1-4, disputat miercuri la Miami, în cadrul turneului “Herbalife World Football Challenge”, a stabilit un nou record istoric de asistenţă la o partidă de fotbal disputată în Florida. 70.080 de persoane au luat loc în tribunele Sun Life Stadium din Miami, arena unde evoluează echipa Dolphins, din NFL. Precedentul record data din mai 1994, când selecţionata Columbiei şi echipa AC Milan au jucat în faţa a 57.724 persoane pe stadionul Orange Bowl din Miami. Revenind la meci, catalanii, lipsiţi de Messi, Dani Alves, Mascherano şi Alexis Sanchez, au început foarte bine şi Villa a deschis scorul în min. 4. Mexicanii au punctat în repriza a doua de patru ori, prin Fabian (min. 59 şi 63), Casillas (min. 72) şi Verduzco (min. 90+2).

MATSUDA A DECEDAT

Fotbalistul japonez Naoki Matsuda (34 de ani) a încetat din viaţă la spitalul la care a fost transportat marţi după ce a suferit un infarct la un antrenament al echipei sale de club, Matsumoto Yamaga. Încercările repetate ale personalului medical de a-l menţine în viaţă nu au avut succes. Medicii care l-au preluat pe Matsuda în urmă cu două zile declarau atunci că starea fotbalistului de 34 de ani este critică. Naoki Matsuda, fundaş central, a jucat şi la CM 2002, având în total 40 de selecţii la naţionala Japoniei, cu care a cucerit două Cupe ale Asiei. El a fost unul dintre jucătorii emblematici ai clubului Yokahoma Marinos, la care a jucat între 1995 şi 2010, cucerind trei titluri naţionale şi o Cupă a Japoniei.

DOMENECH, DESPĂGUBIT DE FEDERAŢIA FRANCEZĂ DE FOTBAL

Preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), Noel Le Graet, a oficializat ieri un acord cu Raymond Domenech, care va primi suma de 975.000 de euro brut, astfel încheindu-se conflictul iscat după CM 2010 între forul fotbalistic francez şi fostul selecţioner. Suma cuprinde 575.000 de euro în baza anilor lui Domenech în funcţia de la FFF şi 400.000 de euro ca titlu de “indemnizaţie tranzacţională suplimentară”, care ia în considerare prejudiciul suportat de fostul selecţioner. „Dosarul Domenech s-a încheiat, iar el a renunţat la prime de 150.000 de euro. Este o decizie excelentă pentru FFF. Sunt foarte mulţumit de acest acord”, a declarat Le Graet. Fostul selecţioner, demis pe motiv de “abateri grave” după CM din Africa de Sud, solicita daune de 2,9 milioane de euro.

NEYMAR VA PLĂTI DACĂ NU VINE LA REAL MADRID

Neymar, atacantul lui Santos, a promis clubului Real Madrid că, imediat după Campionatul Mondial al Cluburilor, programat în decembrie, se va alătura lotului madrilenilor. Mai mult, el a semnat un precontract care prevede că, în caz contrar, va trebui să achite penalizări uriaşe lui Real Madrid: 100 de milioane de euro! Neymar a mai fost dorit în această vară de FC Barcelona, Chelsea Londra, Manchester City şi Anji Mahacikala.

RONALDINHO, DESPĂGUBIRI DE 100.000 DE EURO

Jucătorul brazilian al echipei Flamingo, Ronaldinho, va primi despăgubiri în valoare de 100.000 de euro de la modelul francez Alexandra Paressant, care a susţinut că a avut o relaţie cu fotbalistul în timpul Cupei Mondiale din 2006, din Germania, informează cotidianul As. În iulie 2006, cotidianul britanic The Sun a scris că internaţionalul brazilian Ronaldinho, legitimat atunci la FC Barcelona, a avut evoluţii dezamăgitoare la Cupa Mondială din Germania deoarece şi-a petrecut nopţile cu prietena sa, modelul francez Alexandra Paressant. Potrivit sursei citate, Paressant ar fi declarat că fotbalistul a încălcat regulile echipei strecurându-se în majoritatea nopţilor din hotelul naţionalei Braziliei pentru a merge la ea. Ronaldinho a acţionat-o în justiţie pe Paressant, iar un tribunal din Barcelona a acceptat plângerea depusă de acesta, condamnând-o pe franţuzoaică la plata unor despăgubiri în valoare de 100.000 de euro, pentru declaraţii false. În interviul acordat The Sun, modelul francez susţinea că probabil Ronaldinho a jucat slab la CM, deoarece după aventurile lor nocturne îi plăcea să joace PlayStation.